Брутальный кроссовер Haval H3 выходит на российский рынок, цены известны

Модель китайской марки в РФ предложат с передним и полным приводом в трёх комплектациях. Живые продажи начнутся в середине следующего месяца.

Российская модельная линейка пополнилась за счёт очередной новинки – брутального кроссовера H3. Этот автомобиль на домашнем рынке представлен под именем Haval KuGou, что можно перевести как Cool Dog или «Крутая Собака». Напомним, это «родственник» DaGou (то есть Big Dog или «Большой Собаки»), который в РФ продаётся как Dargo. В Китае KuGou добрался до дилеров ещё летом 2022-го, а с 15 мая этого года модель будет доступна и россиянам. При этом автомобили будут продаваться в дилерских центрах новой сети Haval Pro, в которых представлены кроссоверы и внедорожники повышенной проходимости. Отметим, модели Jolion, Dargo, М6, F7 и F7x остались в прежней дилерской сети, которая получила название Haval City.

На фото: кроссовер Haval H3

Китайский кроссовер в РФ предложат с передним и полным приводом, в комплектациях Premium и Tech+. Стартовая стоимость переднеприводного варианта Haval H3 равна 2 599 000 рублей, а цена версии с колёсной формулой 4x4 составляет не менее 3 099 000 рублей.



В списке визуальных особенностей Haval H3 числится массивная радиаторная решётка, которая получила узор, составленный из двух рядов крупных серебристых вертикальных скобок. По бокам находятся круглые светодиодные фары с необычным рисунком. Ещё кроссовер получил обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, включая «оквадраченные» накладки на колёсных арках.



У нового для российского рынка SUV рельефный капот, чёрные рейлинги на крыше, обычные наружные зеркала с повторителями сигналов поворота и традиционные дверные ручки. Haval H3 снабдили 18-дюймовыми колёсными дисками, спойлером и декоративной накладкой на багажной двери, а также вертикальными большими фонарями.



В местном представительстве Haval рассказали о габаритах кроссовера: его длина равна 4520 мм, ширина – 1875 мм, а высота – 1745 мм; расстояние между осями составляет 2710 мм. Клиренс равен 196 мм, угол въезда – 21 градус, съезда – 25 градусов. Спереди у H3 подвеска типа МакФерсон, сзади – независимая многорычажка.

На фото: салон кроссовера Haval H3

Кресла у SUV отделаны чёрной перфорированной экокожей с контрастными вставками. Водительское сидение имеет электрорегулировки в шести направлениях, пассажирское – в четырёх; ещё есть функция памяти кресла водителя в трёх положениях. Для пассажиров второго ряда предусмотрено 949 мм свободного пространства для ног. На передней панели есть два отдельных экрана – виртуальная приборка и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ каждого дисплея – 12,3 дюйма. Кроссовер получил двухзонный климат-контроль, панорамную крышу площадью 1,1 кв.м, акустическую систему с 16 динамиками, функцию беспроводной зарядки смартфонов.



В оснащение Haval H3 входят: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, функции удержания и возврата в полосу, умного уклонения, «прозрачный капот», комплект из четырёх камер с круговым обзором, ассистент движения на малых скоростях, мониторинг слепых зон, помощник при экстренном торможении, система оповещения о приближении машин во время движения задним ходом, а также шесть подушек безопасности.



Haval H3 на российском рынке будет доступен с бензиновым 1,5-литровым турбомотором, соответствующим экоклассу Евро-5. У базовой переднеприводной версии его отдача составляет 143 л.с., максимальный крутящий момент – 210 Нм, у варианта с полным приводом – 177 л.с. и 270 Нм. В пару предлагается безальтернативная семиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Бренд Haval, принадлежащий поднебесному концерну Great Wall Motor, востребован на российском рынке: по итогам прошлого года он вошёл в первую тройку марок с результатом 111 720 проданных новых машин, что более чем втрое превышает показатель 2022-го.



На днях стало известно о том, что брутальный кроссовер Haval Raptor получил на домашнем рынке ряд доработок через полгода после запуска. Модели, в частности, увеличили дорожный просвет и пересмотрели гибридную установку.