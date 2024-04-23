Брутальный кроссовер Haval Raptor получил доработки спустя полгода после запуска

Подзаряжаемый гибрид Haval Raptor (на китайском его имя звучит как Menglong) дебютировал летом 2023-го, на домашний рынок он вышел в октябре того же года. Внешность машины оформлена в модном ныне брутальном стиле, однако это вовсе не внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом. Особо успешным Raptor не назовешь: по данным местных медиа, с января по март 2024-го на родине бренда реализовано примерно 8300 штук. Для сравнения, чисто бензиновый кросс Haval DaGou (он же Dargo в других странах) за аналогичный период разошелся тиражом более 26 000 экземпляров. На этом фоне марка решила модернизировать гибрид.

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Дизайн менять не стали, зато были улучшены некоторые характеристики. Правда, базовой версии эти обновки не достались. Начиная со второй по старшинству комплектации Haval Raptor буквально подрос: высота увеличена с 1822 до 1843 мм, а паспортный дорожный просвет составляет 221 мм против 200 мм у машин предыдущего модельного года (и актуальной «базы»). Кроме того, увеличены углы въезда/съезда: теперь 25 и 32 градуса соответственно вместо 24 и 30. Наконец, глубина преодолеваемого брода теперь равна 580 мм (было 560 мм).



Как и раньше, Haval Raptor доступен в двух модификациях с установкой Hi4 и стандартным полным приводом. Техника прежняя, но при этом объявлено, что кроссовер получил новые настройки: благодаря этому, в частности, была улучшена управляемость. Raptor имеет бензиновую турбочетверку 1.5 (167 л.с., 243 Нм), которая способна работать в режиме генератора или подключаться к передним колесам через двухступенчатую трансмиссию. На передней оси установлен 95-сильный электромотор, на задней – электродвигатель мощностью 204 л.с. Разница – в батарее и суммарной отдаче. У «простых» версий аккумулятор емкостью 19,09 кВт*ч, совокупная мощность системы – 378 л.с. и 750 Нм. У более дорогих вариантов батарея на 27,54 кВт*ч, отдача установки – 383 л.с., хотя максимальный крутящий момент тот же. Только на электротяге кроссовер с базовым аккумулятором все так же проедет 81 км по циклу WLTC, с топовым – 105 км.



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Что еще нового? Расширена палитра цветов кузова (например, клиенты могут выбрать ярко-желтый кроссовер), для интерьера предусмотрена белая кожа (прежде была только черная или коричневая отделка). А еще у Haval Raptor появилась новая топ-версия: в списке стандартного оборудования такого кроссовера значатся проекционный дисплей и блокировка заднего дифференциала (это опции для остальных комплектаций), плюс только это исполнение имеет подогрев руля и штатный регистратор. Для модели также можно заказать наружный бокс (вместо запаски), боковую лесенку и багажные поперечины на крышу.



Цена Haval Raptor нового модельного года лежит в диапазоне от 165 800 до 192 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,13 млн – 2,5 млн рублей по текущему курсу. В России этот кроссовер официально не представлен, о планах продавать его в нашей стране марка не сообщала. Зато до нас скоро доберется рамный внедорожник Haval H9 нового поколения, который внешне очень похож на Raptor.

