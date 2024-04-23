Брутальный кроссовер Haval Raptor получил доработки спустя полгода после запуска

Подзаряжаемый гибрид Haval Raptor (на китайском его имя звучит как Menglong) дебютировал летом 2023-го, на домашний рынок он вышел в октябре того же года. Внешность машины оформлена в модном ныне брутальном стиле, однако это вовсе не внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом. Особо успешным Raptor не назовешь: по данным местных медиа, с января по март 2024-го на родине бренда реализовано примерно 8300 штук. Для сравнения, чисто бензиновый кросс Haval DaGou (он же Dargo в других странах) за аналогичный период разошелся тиражом более 26 000 экземпляров. На этом фоне марка решила модернизировать гибрид.
Дизайн менять не стали, зато были улучшены некоторые характеристики. Правда, базовой версии эти обновки не достались. Начиная со второй по старшинству комплектации Haval Raptor буквально подрос: высота увеличена с 1822 до 1843 мм, а паспортный дорожный просвет составляет 221 мм против 200 мм у машин предыдущего модельного года (и актуальной «базы»). Кроме того, увеличены углы въезда/съезда: теперь 25 и 32 градуса соответственно вместо 24 и 30. Наконец, глубина преодолеваемого брода теперь равна 580 мм (было 560 мм).
Как и раньше, Haval Raptor доступен в двух модификациях с установкой Hi4 и стандартным полным приводом. Техника прежняя, но при этом объявлено, что кроссовер получил новые настройки: благодаря этому, в частности, была улучшена управляемость. Raptor имеет бензиновую турбочетверку 1.5 (167 л.с., 243 Нм), которая способна работать в режиме генератора или подключаться к передним колесам через двухступенчатую трансмиссию. На передней оси установлен 95-сильный электромотор, на задней – электродвигатель мощностью 204 л.с. Разница – в батарее и суммарной отдаче. У «простых» версий аккумулятор емкостью 19,09 кВт*ч, совокупная мощность системы – 378 л.с. и 750 Нм. У более дорогих вариантов батарея на 27,54 кВт*ч, отдача установки – 383 л.с., хотя максимальный крутящий момент тот же. Только на электротяге кроссовер с базовым аккумулятором все так же проедет 81 км по циклу WLTC, с топовым – 105 км.
Что еще нового? Расширена палитра цветов кузова (например, клиенты могут выбрать ярко-желтый кроссовер), для интерьера предусмотрена белая кожа (прежде была только черная или коричневая отделка). А еще у Haval Raptor появилась новая топ-версия: в списке стандартного оборудования такого кроссовера значатся проекционный дисплей и блокировка заднего дифференциала (это опции для остальных комплектаций), плюс только это исполнение имеет подогрев руля и штатный регистратор. Для модели также можно заказать наружный бокс (вместо запаски), боковую лесенку и багажные поперечины на крышу.
Цена Haval Raptor нового модельного года лежит в диапазоне от 165 800 до 192 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,13 млн – 2,5 млн рублей по текущему курсу. В России этот кроссовер официально не представлен, о планах продавать его в нашей стране марка не сообщала. Зато до нас скоро доберется рамный внедорожник Haval H9 нового поколения, который внешне очень похож на Raptor.
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