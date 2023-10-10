Брутальный кроссовер Haval Raptor стал одной из самых дорогих моделей марки

Новый SUV доступен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида, «традиционных» версий у него не будет – по крайней мере, на родине.

Первые фирменные изображения своего нового гибридного кроссовера принадлежащий Great Wall бренд Haval распространил в июне, тогда модель носила внутризаводской индекс B26. В июле SUV показали местным журналистам, одновременно объявив коммерческое имя – Raptor (по-китайски оно звучит как Menglong). Затем последовали публичная премьера и старт приема предварительных заказов. Ну а теперь в Поднебесной начались «живые» продажи.

Кстати, еще перед презентацией новинки компания задумывалась над тем, чтобы отнести SUV к «собачьему» семейству, в которое, напомним, входят кроссоверы DaGou двух поколений (Big Dog; в РФ представлена первая генерация – под именем Dargo) и KuGou (Cool Dog). То есть модель могла получить название, заканчивающееся на Gou. Но, как мы видим, в итоге решили иначе.



Как бы то ни было, у Haval Raptor брутальный облик. Особенности – угловатый кузов, полукружья фар с интегрированными диодными ходовыми огнями, массивные бамперы и капот, плюс крупная радиаторная решетка с внушительными «брусьями» и не менее внушительной надписью с названием марки. Кроме того, кросс имеет распашную багажную дверь с расположенной на ней запаской.



Длина Раптора равна 4680 мм (вместе с запаской – 4800 мм), ширина – 1916 мм, высота – 1822 мм. Колесная база – те же 2738 мм, что и у кроссовера Haval DaGou. Паспортный дорожный просвет свежего SUV составляет 200 мм. Угол въезда – 24 градуса, съезда – 30 градусов.



В пятиместном салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (12,3 дюйма и 14,6 дюйма, идут уже в базе), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными, а над бардачком есть открытая полка.

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Haval Raptor предложен исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4, знакомой по другим моделям концерна Great Wall. У кроссовера две модификации, обе имеют бензиновую турбочетверку 1.5 (167 л.с., 243 Нм), которая способна работать в режиме генератора или подключаться к передним колесам через двухступенчатую трансмиссию. На передней оси установлен 95-сильный электромотор, на задней – электродвигатель мощностью 204 л.с. Разница же в батарее и суммарной отдаче.



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Так, версии попроще положен литий-железно-фосфатный аккумулятор емкостью 19,09 кВт*ч, совокупная мощность такого Раптора – 378 л.с. и 750 Нм. Второй вариант укомплектован батареей емкостью 27,54 кВт*ч, а система этой модификации настроена на 383 л.с. (но крутящий момент тот же). Только на электротяге базовый Haval Raptor может проехать 81 км по циклу WLTC, кроссовер с более емкой батареей – 115 км (Haval еще указал дальнобойность по устаревшему циклу NEDC – 102 и 145 км соответственно). С места до «сотни» Raptor с 378-сильной установкой разгоняется за 6 секунд, с 383-сильной – за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 190 км/ч (не зависит от версии).



У Раптора с базовой установкой две комплектации, у второго гибрида – одна. В арсенале самого дешевого исполнения значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль. У «богатого» 378-сильного кросса и той самой единственной комплектации 383-сильного список оборудования в целом идентичен, в него входят: панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Среди опций – 19-дюймовые диски, «память» настроек кресла водителя, проекционный дисплей и блокировка заднего дифференциала.



Цена Haval Raptor варьируется от 165 800 до 183 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 268 000 – 2 515 000 рублей по актуальному курсу. Таким образом, Раптор стал одной из самых дорогих моделей марки – больше просят только за рамный внедорожник Haval H9 (от 214 800 юаней или 2 939 000 рублей). О планах поставлять новый кроссовер на экспорт компания пока не объявляла.