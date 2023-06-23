Дракон или собака? Haval не может определиться, к какому семейству отнести свой новый SUV

Первые официальные изображения своего нового SUV с внутризаводским индексом B26 бренд Haval распространил в начале июня. У кросса брутальный облик в стиле моделей семейства «собак», в которое входят паркетники DaGou, он же Big Dog, двух поколений (в РФ представлено первое под именем Dargo) и KuGou, он же Cool Dog. То есть логично было предположить, что именно эту линейку и пополнит Haval B26. Однако затем фото и характеристики нового кроссовера внесли в базу местного минпрома, и у машины на сертификационных снимках оказался шильдик Xianglong, а это имя уже подходит серии «драконов» (англоязычное long на китайском звучит как «дракон»), к которому относятся паркетники Xiaolong и Xiaolong Max. Кроме того, как и остальные «драконы», новый SUV будет доступен исключительно в виде гибрида с установкой Hi4.
Далее выяснилось, что имя Xianglong все же не является окончательным вариантом: 20 июня Haval запустил в Сети кампанию по выбору названия для модели. Как сообщил один из топ-менеджеров марки, всего было получено более 20 000 предложений. Причем мнения относительно того, к какой линейке отнести B26, разделились почти поровну, чего в компании не ожидали.
Представитель Хавейла также рассказал, что в самой компании до сих пор вели дискуссии по поводу того, как позиционировать новинку. Сторонники «собачьего» семейства упирали на тот самый брутальный облик, характерный для DaGou и KuGou, и узнаваемое имя, которые могут способствовать продажам. Те же, кто за серию Dragon, настаивали на том, что нынешний год является ключевым для Haval на пути к полной гибридизации, и что появление такого внушительного «дракона» (у Xiaolong и Xiaolong Max более спортивный облик) привлекло бы к новой линейке больше внимания и, соответственно, больше клиентов. В итоге, топ-менеджер призвал на странице в местной соцсети Weibo и дальше делиться своим мнением: B26 – это «собака» или все же «дракон»?
Что же касается самой машины, то у нее несущий кузов и легковая «тележка». Длина нового кроссовера равна 4800 мм (с учетом наружных запаски или бокса), ширина – 1916 мм, высота – 1822 мм. Колесная база – 2738 мм. В состав установки Hi4 входит бензиновая турбочетверка 1.5 (167 л.с.), подробностей об электромоторе (или электромоторах) пока нет.
На китайский рынок новый Haval должен выйти до конца текущего года.
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