Chery Tiggo 8 нового поколения предложат с двумя вариантами дизайна

Компания Chery анонсировала «восьмерку» следующей генерации для домашнего рынка. На родине в качестве совершенно новой «восьмерки» будут позиционировать модель бренда Lepas, который создан специально для экспорта.

Самый первый кроссовер Chery Tiggo 8 дебютировал в 2018 году. С тех пор паркетник оброс многочисленными модификациями и превратился в отдельное семейство. Так, в Китае сегодня доступны аж четыре «восьмерки». Три из них представляют собой разновидность одной и той же машины: это Tiggo 8 Excellence Edition, Tiggo 8 Plus и Tiggo 8 Pro. Также китайцы пока еще могут купить совсем другой кроссовер – Tiggo 8L, который в других странах, включая Россию, известен как Chery Tiggo 9. «Пока» — потому что «эльку» в Поднебесной только что модернизировали и переименовали в Tiggo 9X. То есть исходный Tiggo 8L, видимо, из семейства все же уберут. Но его место долго пустовать не будет: фирма Chery анонсировала Tiggo 8 следующего поколения. И такой автомобиль мы уже видели.

Новый Chery Tiggo 8 для Китая. Экспортный Lepas L8 выглядит так же 1 / 2 Новый Chery Tiggo 8 для Китая. Экспортный Lepas L8 выглядит так же 2 / 2

В качестве паркетника второй генерации в Китае появится Lepas L8. Марка Lepas, напомним, была создана Chery в этом году специально для экспортных рынков, причем ее полномасштабный запуск еще не состоялся. L8 станет как раз первенцем очередного суббренда. Но при этом в отличие от модели Lepas у адресованного КНР следующего Chery Tiggo 8 будет сразу два варианта дизайна.

Новый Chery Tiggo 8 для Китая

Одна из новых «восьмерок» внешне практически полностью повторяет Lepas L8. Такой новый Tiggo 8 получил двухъярусную головную оптику, а на его радиаторной решетке красуется множество хромированных «иксов». Вторая версия имеет традиционные фары и восьмиугольную решетку с узором из блестящих «ромбов», вдобавок на заднем бампере расположены накладки, имитирующие патрубки выпускной системы.

Еще один новый Chery Tiggo 8 для КНР. У Lepas L8 версии с таким оформлением передка нет

Китайские профильные СМИ пишут, что длина Chery Tiggo 8 нового поколения равна 4749 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2825 мм. Для сравнения, размеры относительно свежего местного Chery Tiggo 8 Plus (в России это Tenet T8): 4715/1860/1745 мм, расстояние между осями – 2710 мм.

Еще один новый Chery Tiggo 8 для Китая

Официальных изображений интерьера следующей «восьмерки» пока нет. Но «живые» машины уже показывали китайским журналистам, и те смогли заглянуть в салон. Новому Tiggo 8 достались раздельные экраны приборки и мультимедиа, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. При этом паркетник имеет центральный планшет привычного формата, тогда как у экспортного Lepas L8 – вертикальный тачскрин.

О технике марка тоже еще не рассказала. Китайские СМИ считают, что, как и у предшественников, гамма кроссовера нового поколения будет включать турбомоторы 1.5, 1.6 и 2.0.

В Поднебесной новый Chery Tiggo 8 стартует до конца текущего года. Вероятно, впоследствии кроссовер доберется и до России. Причем у нас такой паркетник может превратиться в модель Tenet.