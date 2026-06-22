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Esteo готовится вывести на российский рынок большой кроссовер Exlantix ET8

22.06.2026 452 0 0
Esteo готовится вывести на российский рынок большой кроссовер Exlantix ET8

Шестиместный SUV оснащается последовательной гибридной силовой установкой, совокупный запас хода, по подсчётам компании, превышает 1000 км.

Холдинг «АГР» совместно с китайской компанией Defetoo реализуют сразу несколько автомобильных проектов в РФ, одним из них стал запуск в конце апреля 2026 года нового «местного» бренда, который получил название Esteo (судя по всему, он пришёл на смену марке Exeed). Первенцем стал среднеразмерный кроссовер сегмента D – Esteo MX. Его выпуск стартовал на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург) во второй половине прошлого месяца.

А теперь пресс-служба Esteo анонсировала грядущий выход на российский рынок ещё одной новинки – полноразмерного кроссовера, которому присвоили название Exlantix ET8. Судя по всему, его близнецом является Chery Fulwin T11, который был полностью рассекречен на домашнем рынке, в Китае, в октябре 2025 года. У двух SUV схожий дизайн (не считая логотипов) и совпадают раскрытые габариты – длина с колёсной базой.

На фото: Chery Fulwin T11

Отметим, у Fulwin T11 длина равна 5205 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями составляет 3120 мм. В пресс-службе Esteo анонсированную новинку позиционируют в качестве флагманского внедорожника F-класса, известно, что его салон рассчитан на шестерых седоков. Кроссовер снабдили электронно-управляемой адаптивной подвеской с возможностью изменять жёсткость амортизаторов в режиме реального времени.

На фото: Esteo Exlantix ET8

В компании рассказали о том, что Exlantix ET8 имеет полный привод и оснащается последовательной гибридной силовой установкой (REEV), в состав которой входит 1,5-литровый турбомотор (его отдачу пока не раскрыли). Отметим, он работает в качестве генератора для тяговой батареи и не имеет механической связи с колёсами. Позже, очевидно, станут известны совокупная отдача электромоторов, а также ёмкость аккумулятора, который адаптировали к российским климатическим условиям. Пока что в Esteo отметили лишь, что совокупный запас хода (с полным топливным баком и полностью заряженной батареей) у новинки превышает 1000 км (цикл, по которому вели расчёт, не уточняется).

На фото: салон Chery Fulwin T11

Как Колёса.ру рассказывали ранее, у «близнеца» от Chery мощность 1,5-литрового турбомотора равна 156 л.с., отдача электродвигателя, расположенного на передней оси, составляет 204 л.с., на задней – 265 л.с. (совокупная мощность – 469 л.с.). На разгон с места до «сотни» ему требуется 5,4 секунды. Полноприводному кроссоверу положена тяговая батарея ёмкостью 39,92 кВт*ч., при движении только на электротяге он способен проехать до 220 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC).

Esteo Exlantix ET8 получил головную оптику в виде единого элемента с заглушкой с названием суббренда, по её верхней части проходится тонкая светящаяся полоска, соединяющая фары. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с чёрными вертикальными планками. Ещё кроссовер получил лаконичный обвес по периметру кузова, 21-дюймовые колёсные диски, стандартные наружные зеркала, обычные дверные ручки, рейлинги на крыше, а корму, как отметили в компании, украсили фонарями с ромбовидным рисунком.

В салоне флагмана предусмотрены 30-дюймовый сенсорный экран на передней панели (может делиться на две зоны), информационно-развлекательная система с разрешением 6K и голосовым помощником на базе ИИ, а для пассажиров второго ряда предусмотрен крепящийся к потолку дополнительный мультимедийный монитор диагональю 17,3 дюйма. С списке опций числятся акустика с 23 динамиками и сабвуфером, встроенный бокс с функцией охлаждения / подогрева (от -18 до +50 Сo), а также проекционный дисплей.

Информация о дате старта продаж и ценах Esteo Exlantix ET8 на российском рынке станет известна позже.

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