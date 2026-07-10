Новый Mercedes-AMG CLA 45: 680-сильная трёхмоторная установка, 2,7 секунды до «сотни»

«Заряженные» версии седана и универсала немецкой марки дебютировали в рамках недавно стартовавшего Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания).

Mercedes‑Benz в марте 2025 года представил купеобразный седан CLA третьего поколения, а в июле того же года семейство пополнил универсал с приставкой Shooting Brake. В их основе лежит платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая была разработана для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury. Теперь гамма пополнилась за счёт «горячих» версий – Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+.

На фото: новый седан Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 1 / 2 На фото: новый седан Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 2 / 2

Презентация «заряженных» новинок, подготовленных подразделением Mercedes-AMG, прошла в рамках стартовавшего вчера Фестиваля скорости в Гудвуде. Полностью электрические полноприводные седан и универсал Mercedes-AMG CLA 45 получили трёхмоторную силовую установку: один электромотор расположен на передней оси, ещё два – на задней. Совокупная максимальная мощность этой системы равна 680 л.с., крутящий момент – 1759 Нм.

На разгон с места до «сотни» новинка, вне зависимости от типа кузова, тратит 2,7 секунды (при замере после проезда 1 фута, то есть примерно 30 см), показатель при стандартном замере – 3,0 секунды. Максимальная скорость Mercedes-AMG CLA 45 ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч, этот показатель можно увеличить до 270 км/ч с пакетом AMG Dynamic Plus.

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Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ имеет 800-вольтовую архитектуру. В состав его системы входит тяговая батарея ёмкостью 94 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке у седана превышает 670 км, у универсала – 640 км. При быстрой зарядке пополнить аккумулятор с 10 до 80% можно всего за 22 минуты, либо для пробега в 270 км – за 10 минут.

На фото: салон нового седана Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 1 / 4 На фото: салон нового седана Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 2 / 4 На фото: салон нового седана Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 3 / 4 На фото: салон нового седана Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 4 / 4

Габаритная длина седана и универсала равна 4742 мм, расстояние между осями – 2790 мм. Ширина у модификаций тоже не отличается – 1859 мм, высота четырёхдверки равна 1469 мм, варианта Shooting Brake – 1471 мм. В первом случае объём багажника равен 390 литров, во втором – 450 литров, обеим модификациям ещё положен вещевой отсек на 101 литр, расположенный под капотом. Коэффициент аэродинамического сопротивления у седана – 0,23, у универсала – 0,26.

На фото: новый универсал Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 1 / 3 На фото: новый универсал Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 2 / 3 На фото: новый универсал Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 3 / 3

Mercedes-AMG CLA 45 получил спортивную подвеску AMG Ride Control со стальными пружинами, а также дополнительные режимы Comfort, Sport и AMGForce S+ (в числе прочего, обеспечивает оригинальный звук работы ДВС) плюсом к шести ездовым режимам AMG Dynamic Select (отвечают за настройки реакции шасси, рулевого управления, электронного контроля устойчивости и системы рекуперации). «Заряженный» новый CLA снабдили тормозной системой с шестипоршневыми суппортами и дисками диаметром 390 мм спереди и 350 мм сзади.

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«Горячие» седан и универсал отличаются от стандартных Mercedes‑Benz CLA за счёт иначе оформленных в нижней части бамперов с активным воздухозаборником, фирменной заглушки Panamericana на месте радиаторной решётки (опционально для неё доступна подсветка), спортивных боковых юбок. Модели положены 19- или 20-дюймовые диски, а ещё активный спойлер с электроприводом – на кромке крышки багажника у седана, в верхней части пятой двери – у универсала. В салоне предусмотрены спортивное рулевое колесо, иная отделка и декор AMG.

На фото: салон нового универсала Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 1 / 3 На фото: салон нового универсала Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 2 / 3 На фото: салон нового универсала Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 3 / 3

Дата старта продаж Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, а также цены новых «заряженных» седана и универсала станут известны позже.