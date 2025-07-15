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  • Mercedes-Benz CLA нового поколения: теперь и подросший в габаритах универсал

Mercedes-Benz CLA нового поколения: теперь и подросший в габаритах универсал

15.07.2025 495 3 1

Как и седан, вариант с прибавкой Shooting Brake к названию предложат и в версиях с ДВС, и с полностью электрической «начинкой».

Немецкая марка представила купеобразный седан Mercedes‑Benz CLA третьей генерации в середине марта 2025 года: в начале текущего месяца стало известно о том, что очередь заказов на новинку растянулась на следующий год. Теперь пришла очередь универсала модели – CLA Shooting Brake. В основе обоих вариантов лежит модульная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая была разработана для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury – то есть для самых доступных в линейке бренда.

На фото: новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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На фото: новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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На фото: новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake подрос по сравнению с предшественником. Его габаритная длина равна 4723 мм (на 35 мм больше), ширина – 1855 мм (на 25 мм больше), высота – 1469 мм (на 27 мм больше), а расстояние между осями – 2790 мм (на 61 мм больше). В результате пространство для головы пассажиров, расположившихся сзади, подросло на 7 мм, для седоков переднего ряда – на 14 мм, а пространство для ног здесь увеличилось на 11 мм (у второго ряда – стало меньше на 6 мм).

Объем багажника у CLA Shooting Brake новой генерации равен 455 литрам. Этот результат на 50 литров больше по сравнению с ранее дебютировавшим седаном, но на 30 литров меньше, если сравнивать с предыдущим универсалом. При сложенном заднем диване показатель можно увеличить до 1290 литров (на 60 литров меньше, чем у предшественника). Однако для «зелёных» версий предусмотрен ещё грузовой отсек под капотом, его объём составляет 101 литр.

Передняя часть нового «сарая» не отличается от актуального купеобразного седана Mercedes-Benz CLA. Традиционная решётка радиатора у полностью электрических версий заменена заглушкой с «фамильными» 142 светодиодными трёхлучевыми звёздами. За доплату этой модели доступна матричная головная оптика Multibeam. Покатую обтекаемую корму снабдили небольшим спойлером с интегрированным стоп-сигналом, расположенным в верхней части пятой двери, а также «монофонарём», в основных элементах которого можно разглядеть световой рисунок в виде крупных трёхлучевых звёзд.

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Интерьер нового CLA Shooting Brake аналогичен четырёхдверке. Передняя панель, по сути, представляет собой табло MBUX Superscreen, включающее в себя виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма, 14-дюймовый центральный тачскрин информационно-развлекательной системы, а также либо отдельный дисплей для переднего пассажира (на 14 дюймов), либо подсвеченный декоративный элемент с фирменными звёздами. За доплату доступен проекционный экран на 12,2 дюйма.

На фото: салон нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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На фото: салон нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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На фото: салон нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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На фото: салон нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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Универсалу, как и седану, досталась электрохромная панорамная крыша SkyControl с функцией затемнения отдельных секций. При этом у Shooting Brake стекло может быть оснащено встроенными 158 трёхлучевыми звездами с изменяемой яркостью (эта опция подсветки салона в дальнейшем станет доступна и седану). Помимо этого, у «сарая» доступное за доплату рулевое колесо от AMG вместо сенсоров получило физические кнопки для управления аудиосистемой и круиз-контролем.

Изначально в продажу поступят полностью электрические универсалы. Базовой версией является CLA 250+ with EQ Technology, оснащённый единственным 272-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси (максимальный крутящий момент – 335 Нм). Топовой полноприводной версии CLA 350 4Matic with EQ Technology положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 354 л.с. (515 Нм). Модели положена тяговая батарея ёмкостью 85 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 761 и 730 км соответственно (по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» новому универсалу требуется 6,8 и 5,0 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отместке 210 км/ч.

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В дальнейшем на рынок выйдут гибридные версии, в основе которых лежит новый 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка семейства FAME с заводским индексом M252, работающая в тандеме с 27-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую роботизарованную коробку передач с двумя сцеплениями (8F-eDCT). Ёмкость входящей в состав системы батареи равна 1,2 кВт*ч, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Официальные подробности о гибридах появятся позже.

Информации о ценах нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake пока нет. Известно, что в продаже «зелёные» версии появятся до конца 2025 года, а гибриды подтянутся позже.

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3 комментария
15.07.2025 18:43
eeeMan.rg Rori

ну до китайцев им пока далеко

15.07.2025 22:25
Bombaster

Китайцы - это что?
Вёдра, которые не покупают в Китае и которых в Европе нет, в то время как новый CLA бьет рекорды продаж?
Только российские оладухи, которым в Ютубе в уши нассали, кинулись продавать тёщину дачу чтобы купить ведро8467GU8942SH с 7 экранами.

15.07.2025 23:05
Ярослав

Пользователь, которому вы ответили, троллит. Но это не отменяет того факта, что новый CLA — лужа рвоты.

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