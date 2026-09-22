GM анонсировал новый турбодизель V8 Duramax для Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD

Американскому концерну General Motors принадлежит несколько марок, под которыми производитель выпускает полноразмерные пикапы, в их числе Chevrolet и GMC. Как стало известно теперь, в гамму тяжеловозов Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года в скором будущем войдёт новый дизельный двигатель: концерн анонсировал его с помощью ИИ-ролика с мангустом и скорпионом.
Выбранные образы, конечно же, не случайны. Дело в том, что «скорпион» (Scorpion) – это название турбодизеля V8 объёмом 6,7 литра от Ford Motor: этим двигателем оснащаются большие пикапы и коммерческие модели американского бренда. Он дебютировал под капотом Ford Super Duty 2011 модельного года, был обновлён в 2015 и 2020 годах. У актуальной версии максимальная мощность равна 507 л.с., а крутящий момент – 1627 Нм, в пару положен десятиступенчатый автомат.
Теперь в GM решили создать конкурента «Скорпиону»: название «Мангуст» было выбрано, потому что именно эти хищники в природе способны справиться с опасными и ядовитыми скорпионами. Под именем Mongoose американский концерн намерен выпускать новый турбодизельный двигатель V8 Duramax, объём которого равен 8,3 литра. Другие характеристики этого мотора производитель раскроет позже.
Новый турбодизель V8 Duramax дебютирует на посвежевших Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD, однако, дату премьеры концерн пока не обнародовал. Информация о том, сколько будут стоить грузовики Chevrolet и GMC 2027 модельного года с новой начинкой, появится позже. Отметим, актуальный Silverado HD в США можно купить за 45 900 – 73 600 долларов (эквивалентно примерно 3,9 – 6,2 млн рублей по текущему курсу), а за Sierra HD здесь просят от 47 000 до 94 200 долларов (около 3,9 – 7,9 млн рублей).
Отметим, в гамме нынешних Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2026 модельного года числится два варианта начинки. Одна из них – турбодизель V8 Duramax объёмом 6,6 литра, его мощность равна 476 л.с., максимальный крутящий момент – 1322 Нм. Второй – бензиновый V8 аналогичного объёма с отдачей в 407 л.с. и 629 Нм. В пару обоим моторам предлагается 10АКП.
Напомним, на прошлой неделе концерн GM раскрыл характеристики бензиновых двигателей V8 нового поколения для актуальных полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в их гамме числятся новые моторы L76 и L78 объёмом 5,7 и 6,6 литра соответственно, они относятся к шестому поколению двигателей GM Small Block.
У бензинового 5,7-литрового двигателя L76 максимальная мощность равна 408 л.с., а крутящий момент составляет 580 Нм. В свою очередь отдача 6,6-литрового мотора с индексом L78 – 488 л.с. и 679 Нм. Оба варианта идут в комплекте с безальтернативной десятиступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейшем новые двигатели пополнят гамму рамных внедорожников Chevrolet Tahoe / Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade.
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