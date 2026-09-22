GM анонсировал новый турбодизель V8 Duramax для Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD

Известно, что объём нового двигателя, получившего название Mongoose (в переводе с английского «мангуст»), равен 8,3 литра. Остальные характеристики будут рассекречены позже.

Американскому концерну General Motors принадлежит несколько марок, под которыми производитель выпускает полноразмерные пикапы, в их числе Chevrolet и GMC. Как стало известно теперь, в гамму тяжеловозов Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2027 модельного года в скором будущем войдёт новый дизельный двигатель: концерн анонсировал его с помощью ИИ-ролика с мангустом и скорпионом.

Скриншот из видео, анонсирующего появление нового турбодизеля от GM

Выбранные образы, конечно же, не случайны. Дело в том, что «скорпион» (Scorpion) – это название турбодизеля V8 объёмом 6,7 литра от Ford Motor: этим двигателем оснащаются большие пикапы и коммерческие модели американского бренда. Он дебютировал под капотом Ford Super Duty 2011 модельного года, был обновлён в 2015 и 2020 годах. У актуальной версии максимальная мощность равна 507 л.с., а крутящий момент – 1627 Нм, в пару положен десятиступенчатый автомат.

Теперь в GM решили создать конкурента «Скорпиону»: название «Мангуст» было выбрано, потому что именно эти хищники в природе способны справиться с опасными и ядовитыми скорпионами. Под именем Mongoose американский концерн намерен выпускать новый турбодизельный двигатель V8 Duramax, объём которого равен 8,3 литра. Другие характеристики этого мотора производитель раскроет позже.

На фото: актуальные пикапы GMC Sierra HD

Новый турбодизель V8 Duramax дебютирует на посвежевших Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD, однако, дату премьеры концерн пока не обнародовал. Информация о том, сколько будут стоить грузовики Chevrolet и GMC 2027 модельного года с новой начинкой, появится позже. Отметим, актуальный Silverado HD в США можно купить за 45 900 – 73 600 долларов (эквивалентно примерно 3,9 – 6,2 млн рублей по текущему курсу), а за Sierra HD здесь просят от 47 000 до 94 200 долларов (около 3,9 – 7,9 млн рублей).

Отметим, в гамме нынешних Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD 2026 модельного года числится два варианта начинки. Одна из них – турбодизель V8 Duramax объёмом 6,6 литра, его мощность равна 476 л.с., максимальный крутящий момент – 1322 Нм. Второй – бензиновый V8 аналогичного объёма с отдачей в 407 л.с. и 629 Нм. В пару обоим моторам предлагается 10АКП.

На фото: актуальный пикап Chevrolet Silverado HD

Напомним, на прошлой неделе концерн GM раскрыл характеристики бензиновых двигателей V8 нового поколения для актуальных полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в их гамме числятся новые моторы L76 и L78 объёмом 5,7 и 6,6 литра соответственно, они относятся к шестому поколению двигателей GM Small Block.

У бензинового 5,7-литрового двигателя L76 максимальная мощность равна 408 л.с., а крутящий момент составляет 580 Нм. В свою очередь отдача 6,6-литрового мотора с индексом L78 – 488 л.с. и 679 Нм. Оба варианта идут в комплекте с безальтернативной десятиступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейшем новые двигатели пополнят гамму рамных внедорожников Chevrolet Tahoe / Suburban, GMC Yukon и Cadillac Escalade.