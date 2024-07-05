Volkswagen ID. Buzz Pro обзавёлся длиннобазной версией с запасом хода до 487 км

Полностью электрические однообъёмники Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo дебютировали в марте 2022-го, а «заряженный» полноприводный вариант пассажирской версии – с прибавкой GTX к названию – был рассекречен в марте текущего года. Теперь немецкий производитель рассказал о посвежевшем ID. Buzz Pro с новыми батареями и его «растянутой» версии.

На фото: салон Volkswagen ID. Buzz Pro с удлинённой колёсной базой

Volkswagen ID. Buzz Pro с удлинённой колёсной базой (на заглавном фото) оснащается более мощным вариантом «начинки»: речь идёт о 286-сильном электромоторе, который расположен на задней оси. Ещё такой вариант по умолчанию получил новую более ёмкую батарею на 86 кВт*ч, как у дебютировавшего недавно Volkswagen ID. Buzz GTX. У длиннобазного варианта ID. Buzz Pro дальнобойность на одной зарядке варьируется в диапазоне от 453 до 487 км в зависимости от комплектации (при расчёте по циклу WLTP).



У «растянутого» ID. Buzz Pro расстояние между осями составляет 3239 мм (на 250 мм больше, чем у стандартной модификации), а габаритная длина – 4962 мм (больше на те же 250 мм). Увеличенная длина позволила разместить в салоне до семи мест для седоков (компоновка – 2/3/2). Передние двери были расширены на 60 мм, а проёмы боковых сдвижных дверей – на 190 мм.



У пятиместного варианта Volkswagen ID. Buzz Pro с удлинённой колёсной базой максимальный объём багажного отделения составляет 1340 литров (при загрузке до верхнего края спинок задних сидений). У семиместной модификации этой модели – 306 литров. В случае сложенных спинок всех пяти сидений второго и третьего рядов, объём грузового отсека вырастает до 2469 литров.

Теперь ID. Buzz Pro со стандартной колёсной базой может иметь шестиместную компоновку (2/2/2), ранее он был доступен лишь в пятиместном исполнении. Ещё такой вариант снабдили новой тяговой батареей ёмкостью 79 кВт*ч, а его максимальный запас хода на одной зарядке варьируется от 423 до 461 км.

На фото: Volkswagen ID. Buzz GTX

Сообщается, что все версии ID. Buzz Pro с аккумулятором на 79 кВт*ч могут использовать станции быстрой зарядки постоянного тока до 185 кВт (у дореформенной версии – 170 кВт), а для более ёмкой батареи доступно 200 кВт. В обоих случаях пополнение от 10 до 80% занимает менее 30 минут.



На фото: салон Volkswagen ID. Buzz GTX

В ходе обновления всем версиям Volkswagen ID. Buzz оптимизировали программное и аппаратное обеспечение. Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы теперь равна 12,9 дюйма (вместо 12,0 дюйма у дореформенной версии). Ещё появилась сенсорная панель с подсветкой, используемая для управления температурой и громкостью акустики. Был расширен список электронных водительских помощников.



Обновлённый Volkswagen ID. Buzz Pro, в том числе его длиннобазная версия, уже доступны для заказа на европейском рынке. Отметим, летом до дилеров доберутся «заряженные» модификации ID. Buzz GTX.