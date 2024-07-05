Новинки ×
  • Volkswagen ID. Buzz Pro обзавёлся длиннобазной версией с запасом хода до 487 км

Volkswagen ID. Buzz Pro обзавёлся длиннобазной версией с запасом хода до 487 км

05.07.2024 21 0 0

Теперь все версии немецкого «зелёного» минивэна оснащаются 286-сильным электромотором, расположенным на задней оси.

Полностью электрические однообъёмники Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo дебютировали в марте 2022-го, а «заряженный» полноприводный вариант пассажирской версии – с прибавкой GTX к названию – был рассекречен в марте текущего года. Теперь немецкий производитель рассказал о посвежевшем ID. Buzz Pro с новыми батареями и его «растянутой» версии.

На фото: салон Volkswagen ID. Buzz Pro с удлинённой колёсной базой

Volkswagen ID. Buzz Pro с удлинённой колёсной базой (на заглавном фото) оснащается более мощным вариантом «начинки»: речь идёт о 286-сильном электромоторе, который расположен на задней оси. Ещё такой вариант по умолчанию получил новую более ёмкую батарею на 86 кВт*ч, как у дебютировавшего недавно Volkswagen ID. Buzz GTX. У длиннобазного варианта ID. Buzz Pro дальнобойность на одной зарядке варьируется в диапазоне от 453 до 487 км в зависимости от комплектации (при расчёте по циклу WLTP).

У «растянутого» ID. Buzz Pro расстояние между осями составляет 3239 мм (на 250 мм больше, чем у стандартной модификации), а габаритная длина – 4962 мм (больше на те же 250 мм). Увеличенная длина позволила разместить в салоне до семи мест для седоков (компоновка – 2/3/2). Передние двери были расширены на 60 мм, а проёмы боковых сдвижных дверей – на 190 мм.

У пятиместного варианта Volkswagen ID. Buzz Pro с удлинённой колёсной базой максимальный объём багажного отделения составляет 1340 литров (при загрузке до верхнего края спинок задних сидений). У семиместной модификации этой модели – 306 литров. В случае сложенных спинок всех пяти сидений второго и третьего рядов, объём грузового отсека вырастает до 2469 литров.

Теперь ID. Buzz Pro со стандартной колёсной базой может иметь шестиместную компоновку (2/2/2), ранее он был доступен лишь в пятиместном исполнении. Ещё такой вариант снабдили новой тяговой батареей ёмкостью 79 кВт*ч, а его максимальный запас хода на одной зарядке варьируется от 423 до 461 км.

На фото: Volkswagen ID. Buzz GTX

Сообщается, что все версии ID. Buzz Pro с аккумулятором на 79 кВт*ч могут использовать станции быстрой зарядки постоянного тока до 185 кВт (у дореформенной версии – 170 кВт), а для более ёмкой батареи доступно 200 кВт. В обоих случаях пополнение от 10 до 80% занимает менее 30 минут.

На фото: салон Volkswagen ID. Buzz GTX

В ходе обновления всем версиям Volkswagen ID. Buzz оптимизировали программное и аппаратное обеспечение. Диагональ тачскрина информационно-развлекательной системы теперь равна 12,9 дюйма (вместо 12,0 дюйма у дореформенной версии). Ещё появилась сенсорная панель с подсветкой, используемая для управления температурой и громкостью акустики. Был расширен список электронных водительских помощников.

Обновлённый Volkswagen ID. Buzz Pro, в том числе его длиннобазная версия, уже доступны для заказа на европейском рынке. Отметим, летом до дилеров доберутся «заряженные» модификации ID. Buzz GTX.

минивэн авторынок новинки Volkswagen Volkswagen ID.Buzz Volkswagen ID. Buzz

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Прокачка амортизаторов перед установкой: нужно ли это делать и откуда появился этот миф Строгое требование о прокачке новых амортизаторов перед установкой – одна из старейших и популярнейших автомобильных традиций. Давайте разберемся, откуда растут ноги этой гаражной легенды и... 618 0 0 04.07.2024
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz SL V (R230) с пробегом: сложности SBC, дорогая подвеска и мрак новых моторов В первой части материала о Mercedes-Benz SL пятого поколения мы выяснили, что сегодняшнее состояние машины наполовину зависит от того, где ее хранили, а еще наполовину – от того, как обслужи... 840 10 1 03.07.2024
Статьи / Практика С Фольксвагена Поло на Гранту: дауншифтинг в лоукосте? Опыт владения Lada Granta Так ли ужасен самый распространенный автомобиль на современном российском авторынке? И можно ли на него пересесть с иномарки, не потеряв веру в человечество и самоуважение? 3482 8 1 02.07.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99144 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13731 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Прощай, вариатор: первый тест-драйв обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max Мы привыкли, что время рестайлинга приходит после того, как автомобиль три-четыре года провел на рынке, слегка приелся покупателям, и его продажи начали падать. Но Chery Tiggo 7 Pro Max был... 8076 5 3 04.07.2024
Change privacy settings