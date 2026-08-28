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Volkswagen рассекретил свой новый кемпер: представлен ID. California Cruise

28.08.2026 88 0 0
Volkswagen рассекретил свой новый кемпер: представлен ID. California Cruise

Первые поставки коммерческой модели запланированы на начало 2027 года, стартовая цена в Европе равна 60 761 евро.

Пассажирская версия полностью электрического однообъёмника Volkswagen ID. Buzz дебютировала одновременно с грузовым вариантом ID. Buzz Cargo в марте 2022 года. Семейство пополнилось за счёт «заряженной» полноприводной модификации с прибавкой GTX к названию весной 2024-го, а полноценная грузопассажирская версия с перегородкой за вторым рядом сидений была добавлена в феврале 2026 года. Теперь немецкая марка рассекретила свой новый кемпер на базе ID. Buzz: он получил название Volkswagen ID. California Cruise.

На фото: Volkswagen ID. California Cruise

Презентация серийной новинки прошла в рамках выставки Caravan Salon в Дюссельдорфе (Германия). Разработчики снабдили Volkswagen ID. California Cruise специальным снаряжением для кемпинга. Электромобиль получил вентиляционные решётки на передних боковых стёклах, а также затемняющие жалюзи на всех окнах, причём у версий с панорамной стеклянной крышей в комплекте имеются и соответствующие затемняющие жалюзи.

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В салоне нового кемпера предусмотрены спальные места для двух человек – кровать длиной 2,03 метра и шириной 1,20 метра. В компании отметили, что эксклюзивная система для сна включает в себя складной матрас толщиной в девять сантиметров, который призван обеспечить комфортный ночной сон во время отдыха в автопутешествии.

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На боковинах кемпера имеются наклейки с названием модели, а на корме под крупным логотипом марки располагается написанная курсивом надпись California. В салоне предусмотрены особенные чехлы для сидений, а в списке оборудования для кемпинга числятся ещё раскладной стол и пара складывающихся походных стульев.

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VW добавил новый режим California, который был разработан специально для кемпинга. Так, у ID. California Cruise появился дополнительный блок управления, который позволяет регулировать освещение в салоне и иные функции, отвечающие за комфорт. Также при этом режиме обеспечивается непрерывное питание USB-портов, а климат-контроль может обогревать или охлаждать салон по мере необходимости, поддерживая комфортную температуру для сна. Режим рассчитан на непрерывную работу до 48 часов, конкретный срок зависит от уровня заряда батареи, а также от разницы между внутренней и внешней температурами.

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Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles добавило в приложение California новые функции, предназначенные для дорожных путешествий на электромобилях. Теперь оно может показывать подходящие зарядные станции на маршруте. Ещё ID. California Cruise имеет функцию, которая позволяет кемперу становиться мобильным источником питания для техники (мощность – до 2000 Вт), к примеру, для кофемашин, чайников, портативных электроплит, холодильных камер, систем освещения, электровелосипедов и скутеров.

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В компании отметили, что в основе ID. California Cruise лежит модификация ID. Buzz Pro. Новинка доступна как с короткой, так и с длинной колёсной базой. «Начинка», очевидно, такая же как и у стандартной модели, на которой базируется кемпер. Это значит, что мощность электромотора равна 286 л.с., а ёмкость тяговой батареи зависит от расстояния между осями: у варианта с короткой колёсной базой показатель равен 79 кВт*ч, у «растянутой» модификации – 86 кВт*ч. Запас хода кемпера на одной зарядке в компании не уточнили.

Известно, что первые Volkswagen ID. California Cruise доберутся до своих покупателей в начале 2027 года. Стартовая цена новинки на старосветском рынке равна 60 761 евро, что эквивалентно примерно 6,05 млн рублей по текущему курсу.

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