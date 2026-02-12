Volkswagen ID. Buzz стал ещё практичнее с новой перегородкой за вторым рядом сидений

Электромобиль ×
Стоимость установки дополнительной композитной стенки в салоне минивэна в Германии составляет 1856 евро (эквивалентно примерно 170,3 тыс. рублей по текущему курсу).

Немецкая марка представила пассажирскую и грузовую версии однообъёмников Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo соответственно в марте 2022 года, она получили полностью электрическую «начинку». Весной 2024-го линейка пополнилась за счёт «заряженного» полноприводного варианта с прибавкой GTX к названию. Теперь в компании рассказали о появлении полноценной грузопассажирской версии, она отличается лишь за счёт одной обновки.

На фото: Volkswagen ID. Buzz

Речь идёт о высокой – от пола до потолка – заводской композитной перегородке с окном в верхней части, которая устанавливается за вторым рядом сидений в пятиместном пассажирском минивэне Volkswagen ID. Buzz. Как рассказал немецкий производитель, такая стенка может быть применена в исполнениях как со стандартной, так и с удлинённой колёсной базой. Эта модернизация в Германии обойдётся в 1856 евро, что эквивалентно примерно 170,3 тыс. рублей по текущему курсу.

В VW рассказали о том, что решение с установкой перегородки было разработано совместно с компанией Snoeks Automotive из Нидерландов. Оно позволяет безопасно и легко перевозить самые разнообразные вещи в грузовом отсеке, при этом не мешая водителю и пассажирам, занимающим пятиместный салон Volkswagen ID. Buzz. Установка перегородки на данный момент предлагается только на европейском рынке.

На фото: салон Volkswagen ID. Buzz с новой перегородкой за вторым рядом сидений

Перегородка не только физически отделяет пассажирскую часть от багажной, но и защищает салон от грязи, запахов и шума из грузового отсека. Кроме того, она повышает эффективность работы климатической установки за счёт уменьшения объёма пространства, которое необходимо отапливать либо охлаждать.

Чтобы композитная стенка в салоне Volkswagen ID. Buzz смотрелась гармонично, её отделали приятным на ощупь практичным материалом. Ещё разработчики подчеркнули, что установленная высокая перегородка не мешает ни пристегиванию ремней на сидениях второго ряда, ни срабатыванию боковых подушек безопасности.

На сегодняшний день Volkswagen ID. Buzz на европейском рынке доступен с тремя вариантами «начинки». Стартовой версии положен единственный 170-сильный электромотор, расположенный на задней оси, и тяговая батарея ёмкостью 59 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у такого варианта составляет 316 – 331 км (по циклу WLTC).

На фото: салон Volkswagen ID. Buzz

Средний вариант оснащается расположенным на задней оси электродвигателем мощностью 286 л.с. и аккумуляторами ёмкостью 79 и 86 кВт*ч (в зависимости от длины колёсной базы). Дальнобойность без подзарядки у модификации SWB варьируется в диапазоне от 427 до 459 км, у исполнения LWB – от 451 до 485 км.

Топовой полноприводной версии с прибавкой GTX к названию положена двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с., а также батареи на 79 и 86 кВт*ч (для SWB- и LWB-версий соответственно). Запас хода на одной зарядке в их случае варьируется в диапазонах 400 – 421 и 447 – 473 км соответственно.

минивэн фургон авторынок электромобиль Volkswagen Volkswagen ID. Buzz
