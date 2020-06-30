Посвежевший Fiat Toro показался на фото. Рестайлинг принесёт пикапу новый мотор

Пикап Fiat Toro с несущим кузовом, построенный на растянутой версии платформы от кросса Jeep Renegade, дебютировал в 2016-м. Производство налажено в Бразилии, эта страна и является главным рынком для модели, причем там она пользуется отменным спросом: в прошлом году реализовано 65 566 единиц, что на 12% больше по сравнению с 2018-м, и это вторая строчка среди пикапов (впереди – младший грузовичок Fiat Strada, 73 223 штуки, +9%). В 2019-м же Торо слегка обновили, он обзавелся другим передним бампером, плюс перетрясли комплектации. А в следующем году в продажу поступит еще раз модернизированный пикап, но доработок будет больше. Снимки такой модели в редакцию бразильского издания Motor1 прислал читатель.

Перед нами тестовый прототип, обклеенный маскировочной пленкой, с наглухо тонированными стеклами. Тем не менее, уже понято, как изменится пикап: Toro получит иные радиаторную решетку и бамперы, а также новые, полностью светодиодные фары. Кстати, на решетке, вместо привычной эмблемы, скорее всего, красуется надпись с названием марки – как у только-только сменившего поколение пикапа Fiat Strada. Задние фонари снять не удалось, впрочем, у них наверняка другая начинка. В салоне же ждем новую мультимедийную систему.



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По предварительным данным, в Fiat не ограничатся лишь подправленным дизайном – для Toro еще готовят новый турбодвигатель 1.3 Firefly Flex. Традиционно для Бразилии, мотор будет работать как на бензине, так и на этаноле, максимальная мощность – около 150 л.с. Этот движок придет на замену отправленному недавно в отставку 2.4 Tigershark (174 л.с. на бензине и 186 л.с. на этаноле). Нынешние двухтопливный 1.8 EtorQ (135 или 139 л.с.) и турбодизель 2.0 MultiJet II (170 л.с.) останутся в строю, при этом последний модернизируют, что может сказаться на его отдаче. Коробки, вероятно, менять не станут: актуальный Toro с 1.8 доступен с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», дизель сочетается с 9АКП. Дизельный пикап имеет полный привод, двухтопливная версия – переднеприводная.



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Бразилия хоть и главный, но не единственный рынок для Fiat Toro: пикапы поставляют еще в Аргентину, а в остальных странах Латинской Америки эта модель известна как Ram 1000. Увы, в другие регионы грузовичок, похоже, так и не собирается.



Напомним, в России Fiat пока еще продает другой грузовик – Fullback, он является клоном дореформенного Mitsubishi L200. Между тем в Европе история Фуллбэка фактически завершилась, обновок, как у «японца», он не получил. То есть и наш рынок пикап Fiat, видимо, скоро покинет. В РФ спрос на модель мизерный: в 2019-м реализован всего 201 автомобиль (тот же L200 в минувшем году разошелся тиражом в 2019 экземпляров).