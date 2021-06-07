Fiat в Европе: только электромобили к 2030 году и висячие сады на заводе в Линготто

Fiat пополнил ряды автопроизводителей, взявших на себя обязательство полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания (Alpine, Bentley, GM, Honda, Jaguar, Lotus, Volvo и др.) — заявление об этом было сделано в рамках непринуждённой публичной беседы Оливье Франсуа с известным итальянским архитектором Стефано Боэри. Оба спикера — ярые адепты теории глобального потепления и борцы с антропогенными выбросами СО2. Стефано Боэри борется с ними с помощью так называемого вертикального озеленения зданий, а Оливье Франсуа решил полностью электрифицировать модельную линейку Fiat к 2030 году – по крайней мере в Европе. В Южной Америке, где у Fiat очень сильные позиции и уникальный, почти не пересекающийся с Европой модельный ряд, двигатели внутреннего сгорания, возможно, задержатся подольше.

Работа предстоит большая, ведь сейчас в легковой линейке Fiat всего одна электрическая модель 500e, и спрос на неё не сказать чтобы ажиотажный: по данным ресурса EV Sales, с января по апрель этого года в Европе реализовано 10 489 экземпляров, тогда как лидером электромобильного сегмента стала Tesla Model 3 (продано 34 444 шт.), далее следуют VW ID.3 (17 703 шт.), Renault Zoe (16 659 шт.), Hyundai Kona Electric (14 394 шт.) и Peugeot e-208 (13 554 шт.).

Fiat 500e дебютировал в марте прошлого года и к осени обзавёлся «семейной» версией с дополнительной дверью. На подходе и некая спортивная версия от Abarth — правда, пока неизвестно, сможет ли она предложить что-но новое по части силовой установки. В основе 500e лежит оригинальная фиатовская электромобильная платформа, разработанная и подготовленная к производству ещё до вхождения Fiat в корпорацию Stellantis. 500e получился стильным, но достаточно дорогим и не очень дальнобойным (до 320 км на одной зарядке по циклу WLTP) — этим и объясняются его вялотекущие продажи.



Последующие электрические новинки будут уже инкорпорированными, то есть получат электромобильные платформы, разработанные французской Groupe PSA, которая в начале года также вошла в состав Stellantis. В 2023 году на заводе Fiat в польском городе Тыхы начнётся выпуск второй электрической модели на младшей французской «тележке» CMP. Что будет дальше, пока секрет, но Оливье Франсуа дал понять, что после 2025 года Fiat начнёт отказываться от моделей с ДВС и полностью завершит этот процесс к 2030 году. К тому времени у компании будут достаточно обширная линейка доступных электромобилей, благодаря которым Fiat останется заметным игроком европейского рынка.



Ну а с подачи архитектора Стефано Боэри начнётся эпохальная реконструкция исторической фабрики Fiat в Линготто (район Турина) — той самой, у которой на крыше расположен тестовый овальный трек с профилированными поворотами. Фабрике выпала честь стать носителем крупнейших в Европе висячих садов, в её фасад и крышу имплантируют 28 000 растений. Рискованная, надо сказать, затея, ведь опыт вертикального озеленения не везде положительный: в Китае, например, многоэтажные дома-сады стали рассадниками опасных насекомых и жить там стало невозможно. Но будем надеяться, что озеленение фабрики в Линготто пройдёт без эксцессов и спасать её в итоге не придётся, как, впрочем, и саму марку Fiat.

