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  • Кроссовер вместо ситикара: первое изображение новинки, которая заменит Fiat Panda 4x4

Кроссовер вместо ситикара: первое изображение новинки, которая заменит Fiat Panda 4x4

20.01.2022 328 0 0

По предварительным данным, итальянская компания представит свой новый паркетник уже в текущем году.

 

Марка Fiat, принадлежащая недавно отметившему первую годовщину автогиганту Stellantis, выпускает компактный городской автомобиль Panda с 1980 года. За прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение, автомобили актуальной третьей генерации появились в 2011-ом. Обновление этот ситикар пережил сравнительно недавно, осенью 2020 года.

На фото: актуальный ситикар Fiat Panda 4x4

Fiat Panda пользуется высоким спросом на старосветском рынке: так, по итогам «ковидного» 2020-го дилеры реализовали здесь 145 907 экземпляров, что на 20,7% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом спад продолжился: за январь-ноябрь европейцы купили 124 053 шт., что на 6,9% меньше, по сравнению с показателем первых 11 месяцев предыдущего года.

В семействе актуальной Panda есть версия с приставкой 4x4 (выпускается с 2017-го). Она отличается от других исполнений деталями экстерьера, а также наличием полного привода. Ожидается, что этот вариант в скором будущем заменит новинка Fiat, которая будет принадлежать сегменту субкомпактных городских кроссоверов. При этом такому автомобилю дадут иное название (в итоге он не окажется частью семейства Panda). Предполагается, что мы увидим новинку уже в 2022-ом.

Официальных сведений о том, как будет выглядеть новый городской паркетник Fiat, пока нет. Так что у художников есть возможность попробовать свои силы и воображение, чтобы представить внешность будущего маленького SUV. Шансом воспользовался дизайнер испанского издания motor.es.

Рендер нового кроссовера Fiat

Ожидается, что дизайн нового паркетника будет перекликаться с внешностью Panda нового поколения, которую итальянцы намерены представить в текущем году (ожидается, что первые экземпляры следующей Панды доберутся до покупателей в начале 2023-го). Не исключено, что часть элементов оформления будут позаимствованы у концепта Fiat Centoventi, который был представлен на автосалоне в Женеве весной 2019 года.

На фото: концепт Fiat Centoventi

У нового кроссовера, вероятно, будут компактные размеры и более высокий дорожный просвет. Судя по рендеру, автомобиль получит небольшие фары со светодиодными U-образными дневными ходовыми огнями, выделенные цветом и материалом элементы на передней части и корме, пятидверный кузов, а также контрастные акценты, в том числе рейлинги на крыше, детали на колёсных дисках и корпуса боковых зеркал.

По предварительным данным, в основу новинки Fiat, которую предложат и с ДВС, и c полностью «зелёной начинкой», ляжет модульная платформа CMP (и e-CMP соответственно). Предположительно в первом случае линейку составит диапазон из бензиновых трёхцилиндровых двигателей, во втором – электромотор, расположенный на передней оси (полного привода у такого городского паркетника, вероятно, не будет). Не исключено, что «батарейная» версия позаимствует технику у Peugeot e-2008: 136-сильный электродвигатель и батарея, которая обеспечит дальнобойность около 350 км.

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