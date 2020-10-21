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  • Fiat Panda: лидер А-класса встретил 40-летие, обновился и готовится к уходу

Fiat Panda: лидер А-класса встретил 40-летие, обновился и готовится к уходу

21.10.2020 231 0 0

Нынешнее третье поколение субкомпактного хэтчбека Fiat Panda выпускается с 2011 года и, несмотря на преклонный возраст, продолжает удерживать лидерство в европейском А-классе: по данным ресурса CarSalesBase, за первые восемь месяцев этого года продано 82 406 экземпляров (на втором месте Fiat 500 – 80 879 шт., на третьем Toyota Aygo — 49 150 шт.). К юбилею модели Fiat в очередной раз её обновил, и в таком виде Panda, вероятно, уйдёт в историю примерно через три года.

 

Первая Panda дебютировала в 1980 году и стала по тогдашним меркам шедевром промышленного дизайна (конструированием кузова занимался маэстро Джорджетто Джуджаро). Простые, если не сказать примитивные формы Панды объяснялись соображениями практичности, цены и попыткой спроектировать машину полностью на компьютере, а вычислительные мощности в то время были ещё очень скромными. Panda второго и третьего поколений ничего примечательного в плане дизайна не имеет, и тем не менее на протяжении всех сорока лет своей истории модель пользовалась высоким спросом у потребителя.

Fiat Panda Sport

Секрет успеха прост — низкая цена: например, в Италии с учётом национальных спецпрограмм стать владельцам новой Панды сегодня можно всего за 8200 евро, в Германии — за 10 713 евро. И ведь это не какой-то там ущербный квардицикл, а полноценный автомобиль, хотя и маленький. Увы, именно из-за низкой цены автопроизводители считают европейский А-класс бесперспективным: на нём практически невозможно заработать, при этом даже такие малютки портят корпоративную статистику по выбросам СО2, за что в Европе теперь сурово штрафуют.

Fiat Panda Sport

В августе стало известно, что нынешняя Panda и бензиновый Fiat 500 исчезнут из модельной линейки итальянской марки к 2024 году, после чего у Фиата в А-классе останется только новый электрический Fiat 500e и, возможно, соплатформенная серийная версия концепта Centoventi, то есть, по сути, новая электрическая Panda (знатоки, конечно, помнят, что электрическая версия Elettra была ещё у «первой» Панды). Бензиновых же маленьких Фиатов в Европе больше не будет, в этом смысле нынешняя «третья» Panda – последняя, а, скажем, в Латинской Америке, у Фиата совсем другая модельная линейка и вместо Панды там предлагают модель Mobi.

Fiat Panda City
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Fiat Panda City
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Обновление, приуроченное к 40-летнему юбилею Панды, — в основном косметическое: новые бамперы (за исключением кросс-версий), новый дизайн колёсных дисков, новые цветовые варианты.

В салоне переоформлена центральная часть передней панели: с неё исчезли дефлекторы обдува и старая узенька магнитола, а появился 7-дюймовый мультимедийный планшет с поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Над ним имеется удобный карман для смартфона, а воздух в центральную часть салона теперь подаётся вверх — прямо как на старых «Жигулях». Вдобавок появилась отделка материалами вторичной переработки и керамическая текстура, а линия отделки Sport подразумевает красную прострочку и красные тормозные суппорты.

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Линейка силовых агрегатов не изменилась, но она ещё летом пополнилась мягкогибридным вариантом на базе 3-цилиндровой атмосферной «литрушки» семейства FireFly (70 л.с., 92 Нм): к ней прикручен 12-вольтовый стартер-генератор мощностью 3,6 кВт (4,9 л.с.), который при замедлениях запасает энергию в маленькой литий-ионной батарее (11 А∙ч) и помогает ДВС при разгонах. Решение — бюджетнее некуда, но оно позволило снизить углеродный след Панды до 93 г/км, что меньше требуемых Евросоюзом 95 г/км. У всех остальных модификаций углеродный след выше — от 97 до 136 г/км.

Базовый двигатель — это 1,2-литровый 4-цилиндровый 8-клапанный «атмосферник» (69 л.с., 102 Нм), который может работать на бензине либо на сжиженном пропан-бутане (LPG). Разгон до первой «сотни» с таким мотором занимает долгие 14,5 с.

Fiat Panda Cross
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Fiat Panda Cross
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Чуть повеселее (12,7 с) едет Panda с 800-кубовой «турбодвойкой» TwiAir с отдачей на бензине в 80 л.с. и 145 Нм. Её же можно «кормить» сжатым метаном (CNG), но тогда отдача будет пониже — 70 л.с. и 135 Нм. Полноприводные Панды — только бензиновые и только с мотором TwiAir, максимальная мощность которого увеличена до 85 л.с.Коробка передач во всех случаях механическая, 5- либо 6-ступенчатая.

О доработках по части пассивной безопасности ничего не сообщается. Напомним, что в 2018 году Panda провалила краш-тесты Euro NCAP и получила ноль звёзд, но, как видим, на популярности итальянской малолитражки это никак не сказалось — как говорится, цена решает.

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