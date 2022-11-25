Fiat готовит преемника кроссовера 500X: первое изображение

Ожидается, что новинка получит наименование Fiat 600, у неё будут версии как с ДВС, так и с полностью электрической «начинкой». Дебют паркетника намечен на весну 2023 года.

Итальянский бренд Fiat входит в состав автогиганта Stellantis (был образован в начале прошлого года). По плану в дальнейшем марка должна выйти на прибыль, однако пока что продажи автомобилей бренда на старосветском рынке демонстрируют отрицательную динамику в течение последних нескольких лет. По статистике Carsalesbase, по итогам 2021-го клиенты купили 467 940 машин, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. В текущем году у марки по-прежнему минус: за первые три квартала автомобили Fiat разошлись в Европе тиражом в 308 219 единиц, что на 18,6% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

На фото: Fiat 500

Улучшить положение на рынке Фиату помогут новинки: одной из ближайших станет кроссовер, который придёт на смену нынешнему Fiat 500X. Предполагается, что роль преемника достанется модели сегмента B-SUV, которая получит имя Fiat 600. Разработчики пока что тщательно оберегают будущий паркетник от любопытных глаз: прототипы практически ни разу не попадались на дорожных испытаниях. Кроме того, официальных тизеров или снимков производитель пока также не публиковал.



Рендер Fiat 600

Однако это не мешает художникам фантазировать о том, каким окажется будущий компактный кроссовер итальянского бренда. Своим вариантом экстерьера с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что создатели в ходе работы над внешностью новинки взяли за основу «эстетические гены Fiat 500 Electric».



Судя по рендеру, головная оптика у новинки сохранит похожую конструкцию, разве что основной блок фар, расположенный на «верхнем этаже», получит менее овальную форму (скорее, она больше похожа на исполнение фар у актуального 500X, но, вероятно, с иной «начинкой»). Вероятно, Fiat 600 оснастят небольшой радиаторной решёткой, над которой будет размещён индекс модели. В нижней части переднего бампера виден крупный воздухозаборник, оформленный лаконичнее, чем у более «спортивного» на вид Fiat 500X.

На фото: актуальный паркетник Fiat 500X

О салоне будущего кроссовера информации пока практически нет, известно лишь, что разработчики пообещали «революцию» в оформлении передней панели. Ожидаются различные дисплеи, расширенные возможности подключения, кроме того, модель получит более современный комплекс систем безопасности и водительских ассистентов.



Предполагается, что в основу Fiat 600 ляжет та же «тележка», на которой базируется недавно представленный Jeep Avenger: речь идёт о модифицированной субкомпактной французской платформе CMP (в перспективе – STLA Small). У нового Джипа габаритная длина составляет всего 4080 мм, по предварительным данным, у грядущего Фиата этот показатель не превысит 4,1 метра (для сравнения, длина нынешнего Fiat 500X равна 4248 мм).

Не исключено, что Fiat 600 позаимствует технику у Jeep Avenger, то есть у него будут версии с ДВС, гибридные и полностью электрические версии. Напомним, у Джипа базовым стало «зелёное» исполнение со 156-сильным электромотором (260 Нм). Ёмкость литий-ионной батареи равна 54 кВт*ч, запаса хода на одной зарядке Avenger хватает на 390-400 км пробега (расчёт вели по циклу WLTP).



Производство кроссовера Fiat 600 планируется наладить на заводе, который расположен в городе Тыхы (Польша). Ожидается, что новинка итальянского бренда дебютирует весной следующего года, а в продаже на европейском рынке модель появится осенью.