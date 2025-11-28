Кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda получил ещё одну стартовую версию

Комплектация Pop теперь появилась и у полностью электрической пятидверки итальянской марки. Она пришла на смену предыдущему начальному исполнению RED.

Компания Fiat, входящая в состав автогиганта Stellantis, представила свой новый кросс-хэтчбек летом 2024 года, ему присвоили название Grande Panda. Напомним, он стал дополнением к «обычному» хэтчбеку Panda третьего поколения, который выпускается с 2011-го. Новинка появилась на европейском рынке в начале 2025-го. Стоит отметить, что продажи моделей на данный момент несоразмерны: по данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев текущего года «просто» Панда разошлась тиражом 84,6 тыс. экземпляров, тогда как выбор в пользу Grande Panda за плюс-минус тот же период сделали 8,9 тыс. клиентов.

На фото: электрический кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda в базовой версии Pop

Напомним, изначально в продажу поступили гибридная и полностью электрическая модификации Fiat Grande Panda, а чисто бензиновая версия пополнила линейку лишь в начале сентября 2025-го. Теперь британский офис Fiat рассказал об изменениях, которые коснулись Grande Panda Electric. Так, «зелёный» вариант больше не будет предлагаться в исполнении RED, которое изначально было для него стартовым.

Ему на смену пришла другая начальная версия – Pop, в ней уже представлены гибридная и бензиновая модификации Fiat Grande Panda. Тем не менее, такая «электричка» имеет отличия от аналогичных версий с ДВС. Речь идёт о светодиодной пиксельной головной оптике и соответствующих фонарях на корме; кроме того, профиль украшен 16-дюймовыми стальными колёсными дисками белого цвета.

Интерьер «зелёного» кросс-хэтчбека Grande Panda в исполнении Pop получил сиденья, отделанные чёрно-синей тканью с тиснёными буквами, которые составляют слово Panda. Ещё модель снабдили яркими декоративными вставками, тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 10,25 дюйма, боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом, электрическим стояночным тормозом и задними датчиками парковки.

Стоит отметить, что Fiat оставит Grande Panda 2026 модельного года кое-что от отправленной в отставку версии RED. Так, все машины, заказанные клиентами в красном цвете кузова, получат дополнительные шильдики, расположенные на задних стойках. Кстати, за все цвета кроме белого покупателям придётся доплачивать.

На фото: салон электрического кросс-хэтчбека Fiat Grande Panda в версии Pop

Техника стандартная: «электрохэтч» Fiat Grande Panda в версии Pop оснащается единственным 113-сильным электромотором, расположенным на передней оси. Ёмкость тяговой батареи составляет 44 кВт*ч (из них потребителю доступны 42 кВт*ч), а максимальный запас хода на одной зарядке составляет примерно 320 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» такая пятидверка тратит 11 секунд.

Дилеры в Великобритании уже собирают заказы на новую стартовую версию «зелёного» Fiat Grande Panda, а живые продажи начнутся весной 2026-го. Стоимость варианта Pop составляет 20 995 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,16 млн рублей по текущему курсу). Цена среднего исполнения«электрички» Icon равна 21 995 фунтов стерлингов (около 2,26 млн рублей), а за La Prima просят не менее 24 035 фунтов стерлингов (порядка 2,47 млн рублей).