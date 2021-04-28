Новинки ×
  • Toyota Sienna обрела спецверсию с увеличенным дорожным просветом на фоне старта кроссвэна Kia

Toyota Sienna обрела спецверсию с увеличенным дорожным просветом на фоне старта кроссвэна Kia

28.04.2021 327 0 0

От стандартного вэна новое исполнение также отличается декором и расширенным списком оборудования. Кроме того, у спецверсии по умолчанию есть полный привод, тогда как для остальных вариантов это опция.

 

Минивэн Toyota Sienna нового, четвертого, поколения стартовал в Штатах в минувшем ноябре. По итогам первого квартала 2021-го там реализовано 26 578 единиц – в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Впрочем, не стоит забывать о прошлогоднем локдауне из-за пандемии, да и на фоне результатов прежних годов это довольно скромный показатель (когда-то Sienna удавалось пробивать отметку и в 160 000 единиц, но в 2020-м продано всего 42 885 штук), ведь покупатели теперь все чаще предпочитают SUV. Вот и вынуждены производители MPV привлекать внимание к своим моделям «кроссоверным» имиджем. Так, Kia считает новый Carnival кроссвэном (к слову, он совсем недавно вышел на американский рынок, сменив Sedona), ну а Тойота только что представила спецверсию Sienna «для приключений на свежем воздухе».

Toyota Woodland Special Edition
1 / 3
Toyota Woodland Special Edition
2 / 3
Toyota Woodland Special Edition
3 / 3

Новое исполнение назвали Woodland Special Edition, за основу взяли комплектацию XLE. Главное отличие от прочих вариантов – увеличенный дорожный просвет, хотя точный показатель в Toyota не назвали. У стандартного вэна Sienna он составляет 160 мм, у американского Kia Carnival – 173 мм.

Любопытно, что неокрашенный пластиковый обвес новинке не достался. Внешние особенности Woodland – черный декор на переднем бампере вместо хромированного, рейлинги с поперечинами и эксклюзивный цвет кузова Cement (еще предусмотрен черный «металлик»). Также вэн получил 18-дюймовые колеса (у Sienna XLE – 17-дюймовые), есть и фаркоп.

Toyota Woodland Special Edition
1 / 4
Toyota Woodland Special Edition
2 / 4
Toyota Woodland Special Edition
3 / 4
Toyota Woodland Special Edition
4 / 4

Sienna Woodland предложат с семиместным салоном, с двумя отдельными креслами во втором ряду (исходный вэн XLE «в базе» восьместный). У сидений черная обивка с контрастной прострочкой, еще имеются аудиосистема JBL на 1200 Вт и бытовая розетка на 1500 Вт. Кроме того, в списке стандартного оборудования значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов), предупреждения о выходе из полосы, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.

Toyota Woodland Special Edition
1 / 7
Toyota Woodland Special Edition
2 / 7
Toyota Woodland Special Edition
3 / 7
Toyota Woodland Special Edition
4 / 7
Toyota Woodland Special Edition
5 / 7
Toyota Woodland Special Edition
6 / 7
Toyota Woodland Special Edition
7 / 7

«Четвертая» Toyota Sienna доступна только с гибридной установкой, в нее входят «атмосферник» 2.5 и электродвигатель, совокупная отдача – 246 л.с. За доплату для всех версий предусмотрен полный привод (еще один электромотор установлен на задней оси), а «приключенческая» Woodland его имеет по умолчанию.

В Штатах новая спецверсия стартует осенью, цены пока не объявлены. Стандартная Toyota Sienna стоит от 34 460 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 581 000 рублей по актуальному курсу.

минивэн авторынок новинки Toyota Toyota Sienna

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Главное – найти живой мотор: стоит ли покупать Nissan Navara за 1,2 миллиона рублей Не так давно мы задумывались о покупке пикапа и выяснили, что ключевых направлений выбора два: либо утилитарный и простой вариант вроде Mitsubishi L200, либо что-то с толикой имиджа, такое... 390 0 0 28.04.2021
Статьи / Шины и диски Шины для SUV: Toyo в поисках идеального баланса Ни для кого не секрет, что популярность автомобилей класса SUV растет с постоянством смены сезонов года. Их количество уже превысило пятую часть автопарка легковых автомобилей, а доля в прод... 1119 0 2 27.04.2021
Статьи / История Хребтовые рамы, воздушные оппозиты и дизели V12 на службе Вермахта: Tatra Второй мировой Мы уже рассказывали о военных автомобилях Ŝkoda и Praga, которые чешские заводы в годы немецкой оккупации собирали для германских сателлитов. В этой статье обратим внимание на завод Tatra и... 9380 0 11 25.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 152343 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 127982 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 84626 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings