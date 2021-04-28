Toyota Sienna обрела спецверсию с увеличенным дорожным просветом на фоне старта кроссвэна Kia

От стандартного вэна новое исполнение также отличается декором и расширенным списком оборудования. Кроме того, у спецверсии по умолчанию есть полный привод, тогда как для остальных вариантов это опция.

Минивэн Toyota Sienna нового, четвертого, поколения стартовал в Штатах в минувшем ноябре. По итогам первого квартала 2021-го там реализовано 26 578 единиц – в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Впрочем, не стоит забывать о прошлогоднем локдауне из-за пандемии, да и на фоне результатов прежних годов это довольно скромный показатель (когда-то Sienna удавалось пробивать отметку и в 160 000 единиц, но в 2020-м продано всего 42 885 штук), ведь покупатели теперь все чаще предпочитают SUV. Вот и вынуждены производители MPV привлекать внимание к своим моделям «кроссоверным» имиджем. Так, Kia считает новый Carnival кроссвэном (к слову, он совсем недавно вышел на американский рынок, сменив Sedona), ну а Тойота только что представила спецверсию Sienna «для приключений на свежем воздухе».

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Новое исполнение назвали Woodland Special Edition, за основу взяли комплектацию XLE. Главное отличие от прочих вариантов – увеличенный дорожный просвет, хотя точный показатель в Toyota не назвали. У стандартного вэна Sienna он составляет 160 мм, у американского Kia Carnival – 173 мм.



Любопытно, что неокрашенный пластиковый обвес новинке не достался. Внешние особенности Woodland – черный декор на переднем бампере вместо хромированного, рейлинги с поперечинами и эксклюзивный цвет кузова Cement (еще предусмотрен черный «металлик»). Также вэн получил 18-дюймовые колеса (у Sienna XLE – 17-дюймовые), есть и фаркоп.

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Sienna Woodland предложат с семиместным салоном, с двумя отдельными креслами во втором ряду (исходный вэн XLE «в базе» восьместный). У сидений черная обивка с контрастной прострочкой, еще имеются аудиосистема JBL на 1200 Вт и бытовая розетка на 1500 Вт. Кроме того, в списке стандартного оборудования значится комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense: адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов), предупреждения о выходе из полосы, мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.



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«Четвертая» Toyota Sienna доступна только с гибридной установкой, в нее входят «атмосферник» 2.5 и электродвигатель, совокупная отдача – 246 л.с. За доплату для всех версий предусмотрен полный привод (еще один электромотор установлен на задней оси), а «приключенческая» Woodland его имеет по умолчанию.



В Штатах новая спецверсия стартует осенью, цены пока не объявлены. Стандартная Toyota Sienna стоит от 34 460 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 581 000 рублей по актуальному курсу.