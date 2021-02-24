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  • Пришедший на смену Kia Sedona минивэн Carnival не во всём повторил версию для Кореи

Пришедший на смену Kia Sedona минивэн Carnival не во всём повторил версию для Кореи

24.02.2021 900 0 0

Корейская марка представила MPV новой генерации, предназначенный для Северной Америки. За океаном модель будет доступна с семи- или восьмиместным салоном и безальтернативным «атмосферником». Полный привод так и не появился, хотя у главных конкурентов версии 4WD имеются.

 

На американском рынке все три предыдущие поколения минивэна Kia носили имя Sedona, однако «четвертый» MPV там будут продавать под «мировым» названием Carnival. Скорее всего, компания таким образом не только стремится унифицировать свою линейку в глобальном плане (к слову, Оптиму вытеснил седан K5, хотя прежде этот индекс использовался лишь в Корее и Китае), но и хочет дистанцировать новинку от предшественника. Дело в том, что в Штатах Sedona всегда заметно отставала от своих конкурентов, а перейдя в четвертое поколение, модель сменила еще и имидж, для нее дизайнеры даже придумали категорию Grand Utility Vehicle: мол, в экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам.

Базовый Kia Carnival для США

Напомним, мировая премьера свежего Карнавала прошла минувшим летом, такой вэн уже доступен в родной Корее, Австралии и Таиланде. Модель построена на той же платформе N3, что и упомянутая «четырехдверка» K5 и последний Sorento. Длина американского Carnival равна 5156 мм, колесная база – 3091 мм (у глобального минивэна – 5155 и 3090 мм соответственно). Габариты предыдущей Kia Sedona – 5116 и 3060 мм. Внешне от корейского минивэна модель для США отличается радиаторной решеткой. Вообще, как и в других странах (но не в Корее), у американского варианта их две: «простые» версии – с вертикальными клиньями, у машин подороже – горизонтальные «штрихи» (в Корее – сетка). Также в Штатах для модели предусмотрены черные диски. А еще Carnival стал первой моделью марки в США с новой эмблемой (на остальных рынках логотип пока не поменяли).

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Внутри американский минивэн тоже не во всем повторил корейскую версию: вместо шайбы тут традиционный рычаг «автомата», а у отсека под блоком управления «климатом» нет крышки. Кроме того, в США модель доступна с семи- или восьмиместным салоном (в первом случае во втором ряду установлены кресла с подлокотниками и подножками), тогда как на родине она бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместной. А вот оснащение в целом совпадает, для вэна предусмотрены: объединенные между собой виртуальная «приборка» и крупный тачскрин мультимедийной системы (в версиях попроще – аналоговые приборы и 8-дюймовый экран), системы удержания в полосе движения, предотвращения столкновений спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, монитор визуального контроля «слепых» зон, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей.

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На американском рынке новый Kia Carnival предложат только с «атмосферником» V6 3.5 (294 л.с.), который работает в паре с 8АКП. Полный привод так и не появился – лишь передний. Между тем у Chrysler Pacifica и Toyota Sienna версии 4WD имеются.

В Штатах старт продаж Карнавала намечен на второй квартал текущего года, цены уже объявлены – от 32 100 до 46 100 долларов, что эквивалентно примерно 2 369 000 – 3 402 000 рублей по актуальному курсу. За уходящую Kia Sedona там сегодня просят 30 400 – 41 500 долларов (2 243 000 – 3 062 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки.

Новый минивэн Kia доберется и до России – у нас Carnival обещали запустить в продажу до конца первого квартала. Россиянам модель будет доступна с турбодизелем 2.2 CRDI (199 л.с.) и бензиновым V6 3.5 MPI (249 л.с.). На данный момент известна цена только базового дизельного минивэна – 2 599 900 рублей.

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