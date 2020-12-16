Новый минивэн Kia Carnival для России: два варианта салона, бензин или дизель

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на вэн Kia четвертой генерации. Согласно документу, в РФ модель предложат с семи- или восьмиместным салоном, бензиновый мотор «питается» топливом АИ-92, будет и дизельная версия.

Мировая премьера минивэна Kia Carnival нового поколения состоялась минувшим летом, причем еще до презентации российский офис марки объявил о том, что эту модель планируют продавать и в нашей стране, хотя предшественник у нас не был представлен. И вот свежий Карнавал сертифицирован в РФ, ОТТС вступит в силу с 20 декабря 2020-го, однако в продажу модель, очевидно, поступит в 2021-м. Для нашего рынка вэн будут собирать локально, видимо, «отверточным» методом SKD: в документе в качестве завода-изготовителя указано калининградское предприятие «Эллада Интертрейд», принадлежащее «Автотору».

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Напомним, для Carnival четвертой генерации дизайнеры Kia придумали категорию Grand Utility Vehicle: мол, в экстерьере теперь прослеживаются черты, присущие кроссоверам. К слову, минивэн делит платформу с последним Sorento. Длина, ширина и колесная база у нашего Карнавала такие же, как у корейской версии (5155, 1995 и 3090 мм соответственно), а вот высота чуть больше – 1785 против 1775 мм (для машин с рейлингами). В России модели положены 17-, 18- и 19-дюймовые колеса.



На нашем рынке минивэн будет доступен с семи- или восьмиместнвм салоном (2+2+3 и 2+3+3), тогда как на родине марки новинка бывает семи-, девяти- или одиннадцатиместной. В списке оборудования российского Kia Carnival пока заявлены климат-контроль, системы экстренного реагирования ЭРА-Глонасс и мониторинга давления в шинах. Впрочем, перечень, конечно, будет намного шире.

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Так, в Корее в арсенале модели значатся спрятанные под единым стеклом виртуальная «приборка» и большой тачскрин мультимедийной системы, выдвижной охлаждаемый бокс (его можно взять с собой, например, на пикник), функция Rear Passenger View & Talk (видео- и голосовая связь с пассажирами на задних рядах), системы предотвращения столкновений спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Кроме того, у MPV «умные» сдвижные двери – они могут открываться сами, стоит машине «распознать» ключ, даже если тот находится в кармане. А багажная дверь, напротив, сама закроется, как только человек с ключом отойдет на определенное расстояние.



Глобальный новый Kia Carnival. От варианта для Кореи он отличается решеткой радиатора, а еще для «мирового» вэна заявлен салон-трансформер: кресла второго ряда можно развернуть к галерке 1 / 4 Глобальный новый Kia Carnival. От варианта для Кореи он отличается решеткой радиатора, а еще для «мирового» вэна заявлен салон-трансформер: кресла второго ряда можно развернуть к галерке 2 / 4 Глобальный новый Kia Carnival. От варианта для Кореи он отличается решеткой радиатора, а еще для «мирового» вэна заявлен салон-трансформер: кресла второго ряда можно развернуть к галерке 3 / 4 Глобальный новый Kia Carnival. От варианта для Кореи он отличается решеткой радиатора, а еще для «мирового» вэна заявлен салон-трансформер: кресла второго ряда можно развернуть к галерке 4 / 4

Судя по ОТТС, в России вэн предложат с двумя моторами на выбор: с бензиновым «атмосферником» V6 3.5 MPI с распределенным впрыском (в документе он обозначен как G6DU-5) и турбодизелем 2.2 (D4HE-5). Первый двигатель выдает налоговыгодные 249 л.с. и 331,5 Нм, он «питается» топливом АИ-92. Отдача дизеля – 198 л.с. и 440 Нм. Между тем в Корее бензиновый движок другой – V6 3.5 GDI с комбинированным впрыском (294 л.с., 355 Нм), да и дизель там немного мощнее (202 л.с.). А на некоторых рынках мощность мотора V6 3.5 MPI составляет 272 л.с. Коробка же в любом случае одна на всех – восьмиступенчатый «автомат», привод только передний.



Несмотря на то, что в РФ продажи нового Carnival должны стартовать в 2021-м, Kia вполне может официально анонсировать модель (не исключено, что и с комплектациями) до конца текущего года.