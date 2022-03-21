Обновлённый Ford Explorer дебютировал вместе с особым дореформенным кроссовером

По предварительным данным, рестайлинговый SUV поступит в продажу в мае, а вот спецверсия модели со старым дизайном уже доступна для заказа. Правда, в обоих случаях речь пока идет лишь об одном рынке.

Засвеченный еще в прошлом году обновленный Ford Explorer наконец-то представлен официально. Дебютным рынком для такого SUV станет Китай, хотя там модель актуального шестого поколения появилась позже, чем в остальных странах. Напомним, для КНР кросс производят локально, за выпуск отвечает совместное предприятие Changan Ford. Кстати, дореформенный «поднебесный» Explorer слегка отличается от глобальной модели, так что не факт, что «мировой» кроссовер затем полностью скопирует брата.

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В Китае кросс получил иные радиаторную решетку и фары, причем головную оптику теперь объединяет светодиодная полоска. Бамперы тоже новые, вдобавок в переднем появились вертикальные «жабры» и блестящие L-образные элементы. Также заменили задние фонари – на багажной двери отныне имеются дополнительные секции.



Рестайлинговый Ford Explorer, версия для Китая 1 / 2 Рестайлинговый Ford Explorer, версия для Китая 2 / 2

В салоне – новые передняя панель и кресла, а вместо вертикального тачскрина мультимедиа-системы установили горизонтальное табло, как у последнего китайского седана Mondeo и родственного ему кросс-лифтбека Evos. Но при этом у Explorer все так же отдельная виртуальная «приборка» под козырьком.



О технике компания Changan Ford пока не рассказала. Местные профильные СМИ пишут, что Explorer сохранил бензиновый турбомотор 2.3 EcoBoost мощностью 276 л.с. (425 Нм), который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».

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Публичную премьеру рестайлинговый кроссовер должен справить в апреле на Пекинском автосалоне. В продаже его ждут в мае.



Между тем дореформенный Ford Explorer китайский рынок пока не покидает. Более того, у такого SUV появилась особая версия: Changan Ford позиционирует ее как «юбилейную», посвященную «30-летию модели» (хотя самый первый Explorer был представлен в Штатах в 1990 году). «Фишки» этого исполнения – красные декоративные элементы в переднем бампере и по бокам, аналогичного цвета корпуса наружных зеркал. Плюс багажник на крыше и подножки. Двигатель перешел со стандартной модели.

Дореформенный Ford Explorer для Китая, новая спецверсия 1 / 6 Дореформенный Ford Explorer для Китая, новая спецверсия 2 / 6 Дореформенный Ford Explorer для Китая, новая спецверсия 3 / 6 Дореформенный Ford Explorer для Китая, новая спецверсия 4 / 6 Дореформенный Ford Explorer для Китая, новая спецверсия 5 / 6 Дореформенный Ford Explorer для Китая, новая спецверсия 6 / 6

Китайские дилеры уже принимают предварительные заказы на спецверсию дорестайлингового Explorer, «живые» продажи запустят в следующем месяце – опять же в рамках Пекинского шоу.



Сроки дебюта глобального обновленного Ford Explorer пока неизвестны.