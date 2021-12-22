Новинки ×
  • Недавно сменивший поколение Jeep Grand Cherokee уже получил обновки: экраны и кое-что ещё

Недавно сменивший поколение Jeep Grand Cherokee уже получил обновки: экраны и кое-что ещё

22.12.2021 23 0 0

Речь идет о растянутом варианте. У такого Джипа появился «пассажирский» дисплей на передней панели, а еще внедорожник обзавелся парой новых дизайн-пакетов.

 

Jeep Grand Cherokee пятого поколения с заводским индексом WL раскрылся в январе 2021-го, причем модель дебютировала в удлиненной трехрядной версии (6 или 7 мест) с приставкой L в названии, коей у нее прежде не было. Короткий же пятиместный Джип представили лишь осенью. Но все равно: с премьеры внедорожника Grand Cherokee L прошло меньше года, да и к американским дилерам он начал поступать только летом. Тем не менее, такому вездеходу уже досталась порция обновок.

Jeep Grand Cherokee L
1 / 2
Jeep Grand Cherokee L
2 / 2

Итак, для Jeep Grand Cherokee L 2022 модельного года можно будет заказать дополнительный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма, его установят перед передним пассажиром. К слову, у короткого варианта аналогичная опция есть изначально. «Пассажирский» дисплей служит не только для «развлекаловки» — он также отображает карты навигатора и вид с камер кругового обзора (в Jeep это считают «штурманскими функциями»). Отдельные планшеты предусмотрены и для задних седоков, каждый – диагональю 10,1 дюйма, вдобавок в них «встроен» сервис Amazon Fire TV.

Jeep Grand Cherokee L
1 / 6
Jeep Grand Cherokee L
2 / 6
Jeep Grand Cherokee L
3 / 6
Jeep Grand Cherokee L
4 / 6
Jeep Grand Cherokee L
5 / 6
Jeep Grand Cherokee L
6 / 6

Еще Grand Cherokee L обзавелся новыми дизайн-пакетами Limited Black и Summit High Altitude. Фотографиями машин с этими наборами Jeep пока не поделился, так что придется довольствоваться скромным словесным описанием: в обоих случаях предусмотрены черные диски (20-дюймовые для Limited Black и 21-дюймовые для второго пакета), черные же «акценты и значки» и рейлинги на крыше, плюс у радиаторной решетки иной рисунок.

Наконец, палитра цветов кузова внедорожника 2022 модельного года пополнилась тремя новыми оттенками (Ember, Hydro Blue и Midnight Sky).

Jeep Grand Cherokee L

Техника прежняя: в Штатах трехрядный Jeep Grand Cherokee L оснащается «атмосферниками» Pentastar V6 3.6 (294 л.с., 348 Нм) и V8 5.7 (362 л.с., 529 Нм), моторы работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». У короткого Джипа такие же двигатели, кроме того, пятиместная модель бывает в виде подзаряжаемого гибрида с установкой, как у Jeep Wrangler 4xe.

На родине марки дилеры уже принимают заказы на Grand Cherokee L 2022 модельного года, хотя большинство опций будет доступно «позднее». До России внедорожники нового поколения (и короткий, и трехрядный) должны добраться в следующем году.

внедорожник авторынок новинки Jeep Jeep Grand Cherokee

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Из того, что было: кто делает редукторы, которые гудят и разваливаются Тема контрафакта лично мне очень интересна. Наверное, потому что я люблю в равной мере и технику, и фильмы ужасов. А исследование контрафакта – это почти всегда техно-хоррор. А в случае, ког... 332 0 0 22.12.2021
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Toyota Land Cruiser 200 Здесь придётся дать спойлер: причин любить двухсотый «крузак» намного больше, чем поводов его не любить. Но нам требуется объективность, поэтому постараемся найти хотя бы пять аргументов про... 2187 1 1 21.12.2021
Статьи / Авто недели Мощно, серьезно, дорого: стоит ли покупать Nissan 350Z за 1,5 миллиона Мы уже пробовали выбирать спорткары из культовых автомобильных игр – например, Nissan Skyline, Subaru Impreza, Honda S2000 и так далее. Сегодня на очереди еще одна легенда серии NFS – Nis... 1190 5 1 21.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18847 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17650 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест Volkswagen Taos: стоит ли переплачивать за клона Шкоды Karoq? Цены растут как на дрожжах! Помните, сколько стоил хитовый Volkswagen Tiguan в 2016 году? Начальную версию можно было купить за 1 349 000 вечностабильных. Теперь – от 1 949 900! Так что появ... 12226 5 2 29.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
62 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings