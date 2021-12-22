Недавно сменивший поколение Jeep Grand Cherokee уже получил обновки: экраны и кое-что ещё

Речь идет о растянутом варианте. У такого Джипа появился «пассажирский» дисплей на передней панели, а еще внедорожник обзавелся парой новых дизайн-пакетов.

Jeep Grand Cherokee пятого поколения с заводским индексом WL раскрылся в январе 2021-го, причем модель дебютировала в удлиненной трехрядной версии (6 или 7 мест) с приставкой L в названии, коей у нее прежде не было. Короткий же пятиместный Джип представили лишь осенью. Но все равно: с премьеры внедорожника Grand Cherokee L прошло меньше года, да и к американским дилерам он начал поступать только летом. Тем не менее, такому вездеходу уже досталась порция обновок.

Jeep Grand Cherokee L 1 / 2 Jeep Grand Cherokee L 2 / 2

Итак, для Jeep Grand Cherokee L 2022 модельного года можно будет заказать дополнительный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма, его установят перед передним пассажиром. К слову, у короткого варианта аналогичная опция есть изначально. «Пассажирский» дисплей служит не только для «развлекаловки» — он также отображает карты навигатора и вид с камер кругового обзора (в Jeep это считают «штурманскими функциями»). Отдельные планшеты предусмотрены и для задних седоков, каждый – диагональю 10,1 дюйма, вдобавок в них «встроен» сервис Amazon Fire TV.



Jeep Grand Cherokee L 1 / 6 Jeep Grand Cherokee L 2 / 6 Jeep Grand Cherokee L 3 / 6 Jeep Grand Cherokee L 4 / 6 Jeep Grand Cherokee L 5 / 6 Jeep Grand Cherokee L 6 / 6

Еще Grand Cherokee L обзавелся новыми дизайн-пакетами Limited Black и Summit High Altitude. Фотографиями машин с этими наборами Jeep пока не поделился, так что придется довольствоваться скромным словесным описанием: в обоих случаях предусмотрены черные диски (20-дюймовые для Limited Black и 21-дюймовые для второго пакета), черные же «акценты и значки» и рейлинги на крыше, плюс у радиаторной решетки иной рисунок.



Наконец, палитра цветов кузова внедорожника 2022 модельного года пополнилась тремя новыми оттенками (Ember, Hydro Blue и Midnight Sky).

Jeep Grand Cherokee L

Техника прежняя: в Штатах трехрядный Jeep Grand Cherokee L оснащается «атмосферниками» Pentastar V6 3.6 (294 л.с., 348 Нм) и V8 5.7 (362 л.с., 529 Нм), моторы работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». У короткого Джипа такие же двигатели, кроме того, пятиместная модель бывает в виде подзаряжаемого гибрида с установкой, как у Jeep Wrangler 4xe.



На родине марки дилеры уже принимают заказы на Grand Cherokee L 2022 модельного года, хотя большинство опций будет доступно «позднее». До России внедорожники нового поколения (и короткий, и трехрядный) должны добраться в следующем году.