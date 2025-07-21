Новый Volkswagen Talagon доступен к заказу: полный привод – уже в базе

Сертификат преобразившегося трехрядного паркетника Volkswagen Talagon появился в базе китайского Минпрома еще в начале текущего года. Публичную премьеру провели в апреле на Шанхайском автосалоне. Теперь же наконец в Поднебесной объявили предварительные цены и открыли прием заявок. Такой VW Talagon считается кроссовером следующего, второго по счету поколения, хотя у предшественника, который в строю с 2021 года, не было рестайлинга. Ну и как несложно догадаться, SUV разработан специально для Китая – производство модели налажено на заводе СП FAW Volkswagen. Также напомним, что ближайшим родственником Talagon является VW Teramont: этот паркетник тоже сменил поколение, получив к названию приставку Pro, он поступил в продажу весной. Выпуском Терамонта занимается другое СП – SAIC Volkswagen.

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В новом поколении оба кроссовера сохранили платформу MQB. Длина стандартного «второго» VW Talagon равна 5143 мм (он запечатлен на заглавном фото), «оспортивленной» версии R-Line – 5168 мм. Ширина новой модели (вне зависимости от модификации) составляет 2002 мм, высота – 1792 мм. Длина предыдущего Talagon – 5152 мм, нового VW Teramont Pro – 5158 мм. Колесная база едина для всех паркетников – прежние 2980 мм.

Новые фары свежего VW Talagon отныне объединены между собой гладкой вставкой с интегрированными светящимися полосками. Кроссоверу также достались более агрессивные бамперы, а радиаторную решетку перенесли ниже. У задних фонарей прежняя форма, но диодную начинку заменили. Паркетнику положены 21-дюймовые колеса. Особенности Volkswagen Talagon R-Line – решетка с крупной сеткой и чуть более внушительный обвес.

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VW Talagon все так же доступен с семи- или шестиместным салоном. Багажник слегка усох – 350 литров против 357 литров у предыдущей модели. Внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи визуально объединены. Как и многие другие свежие китайские Фольксвагены, новый Talagon имеет третий тачскрин – он расположен перед передним пассажиром.

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Паркетнику оставили «парящую» консоль под центральным планшетом, при этом с нее убрали миниатюрный селектор коробки – вместо нее теперь две площадки для беспроводной зарядки, а управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев, вентиляция и массажер кресел, а также комплекс водительских ассистентов IQ.Pilot.

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Следом за VW Teramont Pro кроссовер VW Talagon получил бензиновую турбочетверку 2.0 EA888 уже пятого поколения. Двигатель выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Предыдущий паркетник представлен с 2.0T мощностью 186 или 220 л.с. (320 или 350 Нм), в продаже также пока что присутствуют машины с турбомотором V6 2.5 мощностью 299 л.с. (500 Нм). Но у нового кроссовера «шестерки» уже не будет. А еще модель второй генерации по умолчанию имеет полный привод, тогда как у предшественника есть и переднеприводные версии.

Сейчас новый Volkswagen Talagon предложен в двух комплектациях за 299 900 и 319 900 юаней (около 3,3 млн и 3,5 млн рублей по текущему курсу). Раз прайс-лист пока предварительный, то после запуска «живых» продаж реальные цены, скорее всего, окажутся чуть ниже. Родственный VW Teramont Pro сегодня тоже представлен только с полным приводом, его цена без учета акций – от 309 900 юаней (3,4 млн рублей).