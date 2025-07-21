Новинки ×
  • Новый Volkswagen Talagon доступен к заказу: полный привод – уже в базе

Новый Volkswagen Talagon доступен к заказу: полный привод – уже в базе

21.07.2025 26 0 0

Объявленный вторым поколением гигантский кроссовер немецкого бренда выходит на рынок в двух комплектациях с безальтернативным турбомотором 2.0 и стандартным полным приводом.

Сертификат преобразившегося трехрядного паркетника Volkswagen Talagon появился в базе китайского Минпрома еще в начале текущего года. Публичную премьеру провели в апреле на Шанхайском автосалоне. Теперь же наконец в Поднебесной объявили предварительные цены и открыли прием заявок. Такой VW Talagon считается кроссовером следующего, второго по счету поколения, хотя у предшественника, который в строю с 2021 года, не было рестайлинга. Ну и как несложно догадаться, SUV разработан специально для Китая – производство модели налажено на заводе СП FAW Volkswagen. Также напомним, что ближайшим родственником Talagon является VW Teramont: этот паркетник тоже сменил поколение, получив к названию приставку Pro, он поступил в продажу весной. Выпуском Терамонта занимается другое СП – SAIC Volkswagen.

1 / 2
2 / 2

В новом поколении оба кроссовера сохранили платформу MQB. Длина стандартного «второго» VW Talagon равна 5143 мм (он запечатлен на заглавном фото), «оспортивленной» версии R-Line – 5168 мм. Ширина новой модели (вне зависимости от модификации) составляет 2002 мм, высота – 1792 мм. Длина предыдущего Talagon – 5152 мм, нового VW Teramont Pro – 5158 мм. Колесная база едина для всех паркетников – прежние 2980 мм.

Новые фары свежего VW Talagon отныне объединены между собой гладкой вставкой с интегрированными светящимися полосками. Кроссоверу также достались более агрессивные бамперы, а радиаторную решетку перенесли ниже. У задних фонарей прежняя форма, но диодную начинку заменили. Паркетнику положены 21-дюймовые колеса. Особенности Volkswagen Talagon R-Line – решетка с крупной сеткой и чуть более внушительный обвес.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

VW Talagon все так же доступен с семи- или шестиместным салоном. Багажник слегка усох – 350 литров против 357 литров у предыдущей модели. Внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, тогда как у предшественника дисплеи визуально объединены. Как и многие другие свежие китайские Фольксвагены, новый Talagon имеет третий тачскрин – он расположен перед передним пассажиром. 

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Паркетнику оставили «парящую» консоль под центральным планшетом, при этом с нее убрали миниатюрный селектор коробки – вместо нее теперь две площадки для беспроводной зарядки, а управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, панорамный люк в крыше, подогрев, вентиляция и массажер кресел, а также комплекс водительских ассистентов IQ.Pilot.

1 / 2
2 / 2

Следом за VW Teramont Pro кроссовер VW Talagon получил бензиновую турбочетверку 2.0 EA888 уже пятого поколения. Двигатель выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Предыдущий паркетник представлен с 2.0T мощностью 186 или 220 л.с. (320 или 350 Нм), в продаже также пока что присутствуют машины с турбомотором V6 2.5 мощностью 299 л.с. (500 Нм). Но у нового кроссовера «шестерки» уже не будет. А еще модель второй генерации по умолчанию имеет полный привод, тогда как у предшественника есть и переднеприводные версии.

Сейчас новый Volkswagen Talagon предложен в двух комплектациях за 299 900 и 319 900 юаней (около 3,3 млн и 3,5 млн рублей по текущему курсу). Раз прайс-лист пока предварительный, то после запуска «живых» продаж реальные цены, скорее всего, окажутся чуть ниже. Родственный VW Teramont Pro сегодня тоже представлен только с полным приводом, его цена без учета акций – от 309 900 юаней (3,4 млн рублей).

кроссовер Китай авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Talagon

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Уходя – уходи: кто на самом деле покинет российский рынок Наряду с новостями о мифическом возвращении автомобильных марок, покинувших наш рынок, с завидной регулярностью появляются слухи прямо противоположного толка – о том, что некоторые китайские... 618 6 0 21.07.2025
Статьи / Выбор авто Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тысяч рублей Все хлопоты и волнения позади, сданы и теория, и вождение, и в руках – вожделенная заламинированная карточка водительского удостоверения. Остается приобрести свой первый автомобиль. Вот толь... 807 13 0 20.07.2025
Статьи / Авто с пробегом 30 тысяч километров на Газель Next с дизелем G 2,5: доверяй, но проверяй Прошло чуть больше года с начала нашего длительного теста Газели Next. За это время машина по меркам коммерческого транспорта пробежала совсем немного – всего чуть больше тридцати тысяч кило... 1961 4 2 19.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27915 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7628 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 6919 3 6 03.07.2025
Обсуждаемое
13 Если не подарили Porsche: выбираем первый автомобиль не дороже 500 тыс...
13 АВТОВАЗ готовится к скорому старту продаж Lada Iskra. Полный прайс-лис...
13 Покупаем Exeed LX: два варианта салона, два типа привода и много комфо...
Новые комментарии
Change privacy settings