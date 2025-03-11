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Новый Volkswagen Teramont Pro стартовал сразу со скидками

11.03.2025 499 0 0

Марка Volkswagen запустила в Китае продажи большого кроссовера Teramont следующей генерации. На данный момент модель предложена в трех комплектациях с безальтернативным бензиновым турбомотором 2.0 и стандартным полным приводом.

На сертификационных снимках предназначенный для КНР кроссовер Volkswagen Teramont Pro, то есть модель второго поколения, показался еще осенью прошлого года. Сама марка представила паркетник в середине февраля. Ну а теперь дан старт продажам. Напомним, предшественник дебютировал в 2016-м, для Китая модель производят локально на заводе СП SAIC Volkswagen. Предыдущий SUV еще выпускают в США, однако там он носит имя Atlas, и у него есть свои особенности. К слову, пока неизвестно, перейдет ли американский кроссовер в следующее поколение. Ну и добавим также, что в РФ раньше легально поставляли машины из Штатов, но под китайским именем Teramont.

Базовый Volkswagen Teramont Pro

В новом поколении Teramont Pro сохранил платформу MQB, прежней осталась и колесная база (2980 мм). При этом в длину паркетник прибавил 106 мм (теперь 5158 мм). А еще у китайского Терамонта отныне модный дизайн в стиле электрокаров.

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Так, вместо привычной хромированной радиаторной решетки появилась гладкая панель, на которой расположены светящиеся горизонтальные полоски и прямоугольники. Еще кроссовер имеет выдвижные ручки дверей и пиксельные задние фонари, плюс на корме также могут быть дополнительные «лампы», проецирующие разметку траектории на дорогу. В строю осталась и «оспортивленная» модификация R-Line, ее фишки – крупные черные воздуховоды в бампере, аналогичного цвета окантовка стекол и черные же диски. В зависимости от исполнения для модели предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса.

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В салоне – отдельные экраны приборки (10,3 дюйма) и мультимедийной системы (15 дюймов). Как и для других свежих китайских Фольксвагенов, для Teramont Pro также предусмотрен третий дисплей – он установлен перед передним пассажиром (11,6 дюйма). Кроме того, модель имеет искусственный интеллект DeepSeek. Кроссовер по-прежнему предложен в семиместном исполнении. Минимальный объем багажника составляет 286 литров, со сложенными спинками третьего и второго рядов этот показатель увеличится до 2427 литров.

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Двигатель пока один. Volkswagen Teramont Pro доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 серии EA888, которую сам производитель относит к новому, уже пятому поколению. Мотор выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Уже в базе свежий кроссовер имеет полный привод 4Motion. Первую «сотню» Teramont Pro наберет за 7,6 секунды. Предыдущий паркетник в Китае все еще в строю, сейчас он представлен с 220-сильным турбомотором 2.0, а раньше у него еще были 186-сильная версия этого двигателя и V6 2.5 (299 л.с.). Для старой модели был предусмотрен передний привод (сейчас предшественник тоже доступен только в версии 4WD).

Volkswagen Teramont Pro предложен в трех комплектациях. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся трехзонный климат-контроль, упомянутые выше приборный экран и планшет мультимедиа, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения и распознавания дорожных знаков. Начиная со «средней» версии появляются подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, подогрев второго ряда, пассажирский экран мультимедиа, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, система удержания в полосе движения. Топовый вариант – это еще те самые проекционные фонари, проекционный дисплей в салоне и расширенный комплекс систем безопасности. Среди опций – адаптивная подвеска.

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Новый Volkswagen Teramont Pro оценили в 309 900 – 359 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,7 млн – 4,3 млн рублей по актуальному курсу. При этом первым клиентам кроссовер доступен сразу со скидками, с их учетом цена варьируется от 269 900 до 319 900 юаней (3,3 млн – 3,9 млн рублей).

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