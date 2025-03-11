Новый Volkswagen Teramont Pro стартовал сразу со скидками

На сертификационных снимках предназначенный для КНР кроссовер Volkswagen Teramont Pro, то есть модель второго поколения, показался еще осенью прошлого года. Сама марка представила паркетник в середине февраля. Ну а теперь дан старт продажам. Напомним, предшественник дебютировал в 2016-м, для Китая модель производят локально на заводе СП SAIC Volkswagen. Предыдущий SUV еще выпускают в США, однако там он носит имя Atlas, и у него есть свои особенности. К слову, пока неизвестно, перейдет ли американский кроссовер в следующее поколение. Ну и добавим также, что в РФ раньше легально поставляли машины из Штатов, но под китайским именем Teramont.

Базовый Volkswagen Teramont Pro

В новом поколении Teramont Pro сохранил платформу MQB, прежней осталась и колесная база (2980 мм). При этом в длину паркетник прибавил 106 мм (теперь 5158 мм). А еще у китайского Терамонта отныне модный дизайн в стиле электрокаров.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Так, вместо привычной хромированной радиаторной решетки появилась гладкая панель, на которой расположены светящиеся горизонтальные полоски и прямоугольники. Еще кроссовер имеет выдвижные ручки дверей и пиксельные задние фонари, плюс на корме также могут быть дополнительные «лампы», проецирующие разметку траектории на дорогу. В строю осталась и «оспортивленная» модификация R-Line, ее фишки – крупные черные воздуховоды в бампере, аналогичного цвета окантовка стекол и черные же диски. В зависимости от исполнения для модели предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В салоне – отдельные экраны приборки (10,3 дюйма) и мультимедийной системы (15 дюймов). Как и для других свежих китайских Фольксвагенов, для Teramont Pro также предусмотрен третий дисплей – он установлен перед передним пассажиром (11,6 дюйма). Кроме того, модель имеет искусственный интеллект DeepSeek. Кроссовер по-прежнему предложен в семиместном исполнении. Минимальный объем багажника составляет 286 литров, со сложенными спинками третьего и второго рядов этот показатель увеличится до 2427 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двигатель пока один. Volkswagen Teramont Pro доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 серии EA888, которую сам производитель относит к новому, уже пятому поколению. Мотор выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Уже в базе свежий кроссовер имеет полный привод 4Motion. Первую «сотню» Teramont Pro наберет за 7,6 секунды. Предыдущий паркетник в Китае все еще в строю, сейчас он представлен с 220-сильным турбомотором 2.0, а раньше у него еще были 186-сильная версия этого двигателя и V6 2.5 (299 л.с.). Для старой модели был предусмотрен передний привод (сейчас предшественник тоже доступен только в версии 4WD).

Volkswagen Teramont Pro предложен в трех комплектациях. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся трехзонный климат-контроль, упомянутые выше приборный экран и планшет мультимедиа, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения и распознавания дорожных знаков. Начиная со «средней» версии появляются подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, подогрев второго ряда, пассажирский экран мультимедиа, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, панорамный люк, камеры кругового обзора, система удержания в полосе движения. Топовый вариант – это еще те самые проекционные фонари, проекционный дисплей в салоне и расширенный комплекс систем безопасности. Среди опций – адаптивная подвеска.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Новый Volkswagen Teramont Pro оценили в 309 900 – 359 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,7 млн – 4,3 млн рублей по актуальному курсу. При этом первым клиентам кроссовер доступен сразу со скидками, с их учетом цена варьируется от 269 900 до 319 900 юаней (3,3 млн – 3,9 млн рублей).