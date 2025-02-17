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Кроссовер Volkswagen Teramont Pro представлен официально

17.02.2025 1222 0 1

Гигантский VW Teramont с приставкой дебютировал в Китае. Там такой кроссовер позиционируют в качестве модели следующей генерации. Паркетник получил облик в стиле электрокаров, однако на данный момент он заявлен только с ДВС.

Внешность адресованного КНР кроссовера Volkswagen Teramont Pro, то есть модели второго поколения, еще осенью прошлого года раскрыл местный Минпром. Первые фирменные изображения были опубликованы в начале февраля. А теперь состоялась официальная премьера. Напомним, предшественник в строю с 2016-го, для Поднебесной большой паркетник производят локально на заводе СП SAIC Volkswagen. Модель предыдущей генерации также выпускают и продают в США, однако там кроссовер носит имя Atlas, плюс у американской версии есть свои особенности. Добавим, что в РФ раньше легально поставляли машины из Штатов, но под китайским именем Teramont.

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В новом поколении «поднебесный» Teramont Pro получил фары с «квадратными» светодиодными секциями, пиксельные задние фонари и выдвижные ручки дверей. Вместо привычной хромированной радиаторной решетки появилась гладкая панель в стиле электрокаров – на ней расположены светящиеся горизонтальные полоски и прямоугольники. Кроссовер дебютировал в «оспортивленной» модификации R-Line, ее фишки – крупные черные воздуховоды в бампере, аналогичного цвета окантовка стекол и опциональные черные же диски. Стандартный же паркетник внешне еще больше напоминает «электрички», хотя модель по-прежнему будет доступна с ДВС.

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Длина Volkswagen Teramont Pro равна 5158 мм против 5052 мм у предшественника. Ширина увеличена всего на 2 мм до 1991 мм, высота «второго» кроссовера – 1788 мм (+15 мм). Колесная база не изменилась – 2980 мм.

В Китае кроссовер сохранил отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом центральный тачскрин стал больше. А еще, как и у других местных свежих Фольксвагенов, в салоне Teramont Pro появился третий дисплей – он расположен перед передним пассажиром. Также сообщается, что кроссовер имеет нашумевший искусственный интеллект DeepSeek. Ну и, разумеется, в списке оборудования заявлено множество водительских ассистентов. Как и прежде, кроссовер предложат в семиместном исполнении.

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Volkswagen Teramont Pro будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 серии EA888. При этом сам производитель относит этот двигатель к новому, уже пятому поколению. На данный момент SAIC Volkswagen пиарит модель с топовой версией мотора – она выдает 272 л.с. и 400 Нм. Впрочем, благодаря китайскому сертификационному органу мы также знаем, что клиентам будет доступен паркетник еще и с 213-сильным вариантом 2.0T (крутящий момент пока неизвестен). В обоих случаях Teramont Pro комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Для модели предусмотрен полный привод 4Motion. Также объявлено, что паркетник с 272-сильным мотором наберет первую «сотню» за 7,6 секунды. 

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Предыдущий китайский VW Teramont тоже представлен с двухлитровым двигателем, но тот слабее – 186 или 220 л.с. (320 и 350 Нм соответственно). Старый кроссовер с 220-сильным движком разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8,4 секунды. Кроме того, «первому» Терамонту положен бензиновый V6 2.5 (299 л.с., 500 Нм).

В Китае продажи Volkswagen Teramont Pro стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. А вот перейдет ли американский Volkswagen Atlas в новое поколение – пока неизвестно.

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