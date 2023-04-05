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  • Американский VW Atlas решил прикинуться внедорожником: новая версия Peak Edition

Американский VW Atlas решил прикинуться внедорожником: новая версия Peak Edition

05.04.2023 32 0 0

В рамках автосалона в Нью-Йорке компания Volkswagen представила приключенческую версию Peak Edition семейного кроссовера Atlas, которую неискушённый автолюбитель может принять за серьёзный внедорожник.

В Северной Америке Volkswagen Atlas (в РФ эта модель известна под именем Teramont) считается среднеразмерным кроссовером и не слишком успешно борется с одноклассниками: в 2022 году продажи Atlas в США составили 53 545 шт., что на 26% меньше результата 2021 года, тогда как Toyota Highlander разошёлся тиражом 222 805 шт. (-15,9%), Ford Explorer — 207 673 шт. (-5,5%).

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В феврале Atlas и его укороченный родственник Atlas Cross Sport пережили плановый рестайлинг, а теперь Atlas обзавёлся «хардкорной» версией Peak Edition, вдохновлённой, как утверждается, концептом Atlas Basecamp образца 2019 года. Любопытно, что в том же году на базе Атласа был сделан ещё более суровый на вид концепт Adventure, напичканный всевозможными оффроудными аксессуарами, но для серийной спецверсии это всё не нужно: Peak Edition сработан по принципу «казаться, а не быть» — по сути, это всего лишь один из вариантов отделки, хотя и довольно эффектный.

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Atlas Peak Edition снабжён более развитым, чем у других версий, защитным пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова, этот обвес частично окрашен серебрянкой, чтобы казаться металлом. Радиаторная решётка получила две горизонтальные хромированные полоски в верхней части. Новый передний бампер снабжён чёрной глянцевой вставкой в форме растянутой буквы Х. На передние двери наклеены чёрные плашки с оранжевыми надписями Peak Edition. Задний бампер щеголяет фальшивой сеткой и фальшивыми выхлопными патрубками особой формы. Корпуса зеркал, окантовка окон и рейлинги на крыше окрашены в чёрный цвет. Чёрные литые колёса особого дизайна обуты во вседорожные шины Continental CrossContact ATR размерности 255/60 R 18. Наконец, для версии Peak Edition разработаны два эксклюзивных цвета — Avocado Green и Pure Grey.

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Отличительные черты версии Peak Edition в салоне — это двухцветная обивка кожзамом с контрастной оранжевой прострочкой, клетчатая текстура на передней панели с надписью Peak Edition, перемычка с надписью Peak Edition на руле и новые цвета контурной светодиодной подсветки.

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Никаких новшеств по части техники у версии Peak Edition нет. Напомним, что в ходе рестайлинга Atlas лишился двигателя V6 и теперь предлагается только с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (273 л.с., 370 Нм) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод в теории может быть как передним, так и полным (с муфтой отбора мощности на заднюю ось), но Peak Edition, вероятно, предложат только с полным приводом, чтобы новинка лучше соответствовала заявленному приключенческому имиджу.

Цены на версию Peak Edition пока не объявлены, в продажу она поступит вместе со всем обновлённым семейством Atlas летом этого года.

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