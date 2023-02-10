Новинки ×

Volkswagen обновил Atlas и Atlas Cross Sport: теперь без V6

10.02.2023 281 0 3

Посвежевшим двух- и трёхрядным кроссоверам немецкой марки теперь доступен только 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор.

Компания Volkswagen в 2017 году начала производство среднеразмерного кроссовера Atlas, адресованного рынку США. Отметим, на некоторых других рынках (ранее и в России) эта модель известна под названием Teramont. В 2019 году производитель представил «короткую» пятиместную версию, которая в Штатах получила название Atlas Cross Sport (а, к примеру, в Китае имя этой модели – Teramont X).

На фото: обновлённый Volkswagen Atlas

По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году продажи «просто» Volkswagen Atlas в Штатах сократились: за первые три квартала прошлого года (более свежих данных пока нет) было реализовано 43 525 единиц, что на 24,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. Продажи Atlas Cross Sport тоже просели: за тот же период американцы купили 22 674 экземпляра, что на 35,4% меньше.

Вероятно, взбодрить продажи поможет обновление: немецкая марка решила освежить сразу и двухрядный, и трёхрядный кроссоверы. Изменения коснулись как внешности моделей, так и их «начинки». Отметим, для Atlas это уже вторая «подтяжка лица» (первую SUV пережил в 2020-м), а вариант с прибавкой Cross Sport сталкивается с обновлением впервые. Презентация прошла в рамках автосалона в Чикаго.

На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas
1 / 3
На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas
2 / 3
На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas
3 / 3

Изменения экстерьера сосредоточились в оформлении передней части. Посвежевшие VW Atlas и Atlas Cross Sport получили другую головную оптику: фары стали крупнее и изменили рисунок. Они соединены друг с другом светодиодной полосой, которая проходит над логотипом VW (он во всех версиях кроме базовой имеет подсветку). Ещё моделям заменили решётку радиатора: она стала больше и получила иной рисунок – в виде «U-образных» крупных ячеек. Иначе также оформлены воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера: вдоль сравнительно узкого центрального проходит тонкая хромированная полоска.

На фото: обновлённый Volkswagen Atlas Cross Sport

Профиль обновлённых Atlas и Atlas Cross Sport практически полностью унаследован от предшественников, за исключением разве что колёсных дисков иного дизайна. Их размер варьируется в диапазоне от 18 до 21 дюйма (в зависимости от версии). Корма изменилась за счёт спойлера большего размера, иного рисунка задних фонарей, которые теперь соединены между собой не только хромированной планкой, но и красной тонкой линией, в центре которой расположен логотип. Изменилось также оформление нижней части заднего бампера с катафотами и патрубками выхлопной системы. Отметим, на официальных фото запечатлены варианты R-Line со своими особенностями: в список входят 21-дюймовые легкосплавные диски, шильдики в виде литеры R четырёхугольные хромированные патрубки.

Интерьер кроссоверов обновили в стиле китайского Teramont, который был представлен в апреле 2021-го. В компании отметили, что появились более качественные материалы для отделки, а также была изменена передняя панель. Теперь дефлекторы вентиляции находятся под новым «торчащим» 12-дюймовым информационно-развлекательным тачскрином. Перед глазами водителя находится цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма. В список базового оборудования входят: трёхзонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией, рулевое колесо с подогревом, функция беспроводной зарядки смартфона и шесть портов USB-C. Для топовых версий предусмотрена кожаная обивка с ромбовидным рисунком.

На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas Cross Sport
1 / 3
На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas Cross Sport
2 / 3
На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas Cross Sport
3 / 3

В ходе обновления Atlas и Atlas Cross Sport «освежили» и технику. Дело в том, что Volkswagen отказался от двигателя V6, так что теперь все версии оснащаются только новым 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором TSI. Его отдача составляет 273 л.с. (на 35 л.с. больше, чем у дореформенного четырёхцилиндрового двигателя), а максимальный крутящий момент – 370 Нм. Он работает в комплекте с восьмиступенчатым автоматом, привод – передний или полный (за доплату).

Обновлённые кроссоверы Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport доберутся до дилеров в США в начале третьего квартала текущего года. Цены компания пока не обнародовала, они появятся позже.

кроссовер США авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Atlas Volkswagen Teramont

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Немного криво и очень громко: как и почему ломаются пружины подвески У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню,... 285 1 1 10.02.2023
Статьи / Обзор Бутик для старших братьев: обзор Voyah Free и Dream В интересные времена мы живем… Еще недавно словосочетание «китайский премиальный бренд» казалось полнейшим оксюмороном, а сегодня китайские автомобильные концерны один за одним заявляют о вы... 1541 10 2 08.02.2023
Статьи / Бизнес Новый год – новый рынок: какие машины активнее всего покупают по параллельному импорту в январе На российском автомобильном рынке ещё в прошлом году сложилась уникальная ситуация, при которой у него больше нет основных понятий рынка – спроса и предложения. Точнее, понятия вроде бы и ес... 1485 2 2 07.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 23083 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11344 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9803 3 2 11.11.2022
Change privacy settings