Volkswagen обновил Atlas и Atlas Cross Sport: теперь без V6

Компания Volkswagen в 2017 году начала производство среднеразмерного кроссовера Atlas, адресованного рынку США. Отметим, на некоторых других рынках (ранее и в России) эта модель известна под названием Teramont. В 2019 году производитель представил «короткую» пятиместную версию, которая в Штатах получила название Atlas Cross Sport (а, к примеру, в Китае имя этой модели – Teramont X).

На фото: обновлённый Volkswagen Atlas

По данным сайта Carsalesbase, в прошлом году продажи «просто» Volkswagen Atlas в Штатах сократились: за первые три квартала прошлого года (более свежих данных пока нет) было реализовано 43 525 единиц, что на 24,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. Продажи Atlas Cross Sport тоже просели: за тот же период американцы купили 22 674 экземпляра, что на 35,4% меньше.



Вероятно, взбодрить продажи поможет обновление: немецкая марка решила освежить сразу и двухрядный, и трёхрядный кроссоверы. Изменения коснулись как внешности моделей, так и их «начинки». Отметим, для Atlas это уже вторая «подтяжка лица» (первую SUV пережил в 2020-м), а вариант с прибавкой Cross Sport сталкивается с обновлением впервые. Презентация прошла в рамках автосалона в Чикаго.



На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas 1 / 3 На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas 2 / 3 На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas 3 / 3

Изменения экстерьера сосредоточились в оформлении передней части. Посвежевшие VW Atlas и Atlas Cross Sport получили другую головную оптику: фары стали крупнее и изменили рисунок. Они соединены друг с другом светодиодной полосой, которая проходит над логотипом VW (он во всех версиях кроме базовой имеет подсветку). Ещё моделям заменили решётку радиатора: она стала больше и получила иной рисунок – в виде «U-образных» крупных ячеек. Иначе также оформлены воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера: вдоль сравнительно узкого центрального проходит тонкая хромированная полоска.



На фото: обновлённый Volkswagen Atlas Cross Sport

Профиль обновлённых Atlas и Atlas Cross Sport практически полностью унаследован от предшественников, за исключением разве что колёсных дисков иного дизайна. Их размер варьируется в диапазоне от 18 до 21 дюйма (в зависимости от версии). Корма изменилась за счёт спойлера большего размера, иного рисунка задних фонарей, которые теперь соединены между собой не только хромированной планкой, но и красной тонкой линией, в центре которой расположен логотип. Изменилось также оформление нижней части заднего бампера с катафотами и патрубками выхлопной системы. Отметим, на официальных фото запечатлены варианты R-Line со своими особенностями: в список входят 21-дюймовые легкосплавные диски, шильдики в виде литеры R четырёхугольные хромированные патрубки.



Интерьер кроссоверов обновили в стиле китайского Teramont, который был представлен в апреле 2021-го. В компании отметили, что появились более качественные материалы для отделки, а также была изменена передняя панель. Теперь дефлекторы вентиляции находятся под новым «торчащим» 12-дюймовым информационно-развлекательным тачскрином. Перед глазами водителя находится цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма. В список базового оборудования входят: трёхзонный климат-контроль, передние сиденья с вентиляцией, рулевое колесо с подогревом, функция беспроводной зарядки смартфона и шесть портов USB-C. Для топовых версий предусмотрена кожаная обивка с ромбовидным рисунком.



На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas Cross Sport 1 / 3 На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas Cross Sport 2 / 3 На фото: салон обновлённого Volkswagen Atlas Cross Sport 3 / 3

В ходе обновления Atlas и Atlas Cross Sport «освежили» и технику. Дело в том, что Volkswagen отказался от двигателя V6, так что теперь все версии оснащаются только новым 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором TSI. Его отдача составляет 273 л.с. (на 35 л.с. больше, чем у дореформенного четырёхцилиндрового двигателя), а максимальный крутящий момент – 370 Нм. Он работает в комплекте с восьмиступенчатым автоматом, привод – передний или полный (за доплату).



Обновлённые кроссоверы Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport доберутся до дилеров в США в начале третьего квартала текущего года. Цены компания пока не обнародовала, они появятся позже.