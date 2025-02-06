Новый Volkswagen Teramont Pro готовится к премьере

Большой кроссовер VW второй генерации предложат с бензиновым мотором, у которого, как ожидается, будет два варианта мощности. В продажу модель поступит в ближайшее время.

На сертификационных снимках предназначенный для Китая кроссовер Volkswagen Teramont нового, второго по счету поколения показался еще в сентябре 2024-го. А теперь сама марка опубликовала пару официальных изображений. Напомним, предшественник в строю с 2016 года, для Поднебесной большой паркетник производят локально на заводе СП SAIC Volkswagen. При этом свежий китайский Teramont обрел приставку Pro.

Новый Volkswagen Teramont Pro с пакетом R-Line 1 / 2 Новый Volkswagen Teramont Pro с пакетом R-Line 2 / 2

Кроссоверу достались новые фары с «квадратными» светодиодными секциями, пиксельные задние фонари и выдвижные ручки дверей. Вместо привычной хромированной радиаторной решетки появилась гладкая панель со светящимися горизонтальными полосками и прямоугольниками. На фирменных картинках запечатлен «оспортивленный» R-вариант, его фишки – крупные черные воздуховоды в переднем бампере, черные же окантовка стекол и колеса. А вот стандартный кроссовер внешне больше напоминает электрокары, хотя модель по-прежнему будет доступна с ДВС.

Стандартный новый Volkswagen Teramont Pro на фото Минпрома КНР 1 / 3 Стандартный новый Volkswagen Teramont Pro на фото Минпрома КНР 2 / 3 Стандартный новый Volkswagen Teramont Pro на фото Минпрома КНР 3 / 3

Длина нового китайского Volkswagen Teramont равна 5158 мм против 5052 мм у предшественника. Ширина увеличена всего на 2 мм до 1991 мм, высота «второго» кроссовера – 1788 мм (+15 мм). Колесная база не изменилась – 2980 мм.

Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что, как и у других свежих китайских Фольксвагенов, внутри появился отдельный дисплей мультимедиа для переднего пассажира.

Стандартный новый Volkswagen Teramont Pro и кроссовер с пакетом R-Line на фото Минпрома КНР

Китайцам VW Teramont Pro предложат с бензиновым турбомотором 2.0 серии EA888. При этом сам производитель относит двигатель к новому, уже пятому поколению. Согласно сертификату, у мотора два варианта мощности – 213 или 272 л.с. Известно, что максимальный крутящий момент топовой версии составляет 400 Нм. Также объявлено, что Teramont Pro с 272-сильным мотором наберет первую «сотню» за 7,6 секунды. Предыдущий кроссовер тоже представлен с двухлитровым двигателем, но он слабее – 186 или 220 л.с. (320 и 350 Нм соответственно). Старый кроссовер с 220-сильным движком разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8,4 секунды. Кроме того, «первому» Терамонту положен бензиновый V6 2.5 (299 л.с., 500 Нм). Коробка в сертификате новинки не указана. Скорее всего, кроссовер сохранил семиступенчатый «робот», для модели по-прежнему предусмотрен полный привод 4Motion.

Китайский Volkswagen Teramont предыдущего поколения 1 / 3 Китайский Volkswagen Teramont предыдущего поколения 2 / 3 Китайский Volkswagen Teramont предыдущего поколения 3 / 3

В продаже новый Volkswagen Teramont Pro ждут до конца первого квартала, так что полноценная презентация состоится в ближайшее время. Между тем большой кроссовер VW также производят и продают в США, однако там модель зовется Atlas и у нее имеется ряд отличий. Для Америки паркетник нового поколения пока не анонсировали.