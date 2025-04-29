Гигантский кроссовер Volkswagen Talagon перешёл в новое поколение

На нынешнем Шанхайском автосалоне концерн Volkswagen показал не только первенца электромобильного бренда AUDI без четырех колец и электрифицированные же концепты, но и «традиционные» модели. Так, на выставке состоялась публичная премьера гигантского преобразившегося кроссовера VW Talagon от совместного предприятия FAW Volkswagen, который засветился на сертификационных снимках в начале года. Кстати, сам производитель считает такой SUV «совершенно новым», то есть речь не о рестайлинге, а о следующем, втором по счету поколении. Напомним, предыдущий Talagon в строю с 2021-го, он создан специально для Китая, а его ближайшим родственником является Teramont от СП SAIC Volkswagen. Ну и добавим, что Терамонт тоже только-только сменил поколение, получив к названию приставку Pro: этот паркетник уже вышел на китайский рынок. Свежий Talagon же пока только готовится к старту продаж.

Новый Volkswagen Talagon, стандартная версия

Модели FAW Volkswagen достались новые фары, вдобавок их теперь объединяет гладкая вставка с интегрированными светящимися полосками. Радиаторную решетку перенесли ниже. Кроме того, кроссовер получил более агрессивные бамперы. У задних фонарей прежняя форма, но диодная начинка – другая. Как и раньше, клиентам также будет доступен «оспортивленный» Volkswagen Talagon R-Line, его фишки – решетка с крупной сеткой и еще более внушительный обвес.

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В новом поколении кроссоверы от разных СП остались родственниками – оба сохранили платформу MQB. Заявлено, что длина «второго» VW Talagon равна 5168 мм (видимо, речь о модели с пакетом R-Line, так как в сертификате еще был указан показатель 5143 мм), ширина – 2002 мм, высота – 1792 мм. Длина предыдущего Talagon – 5152 мм, нового Teramont Pro – 5158 мм. Колесная база едина для всех кроссоверов – это прежние 2980 мм.

Новый Volkswagen Talagon R-Line

В салоне Volkswagen Talagon установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (у предшественника дисплеи визуально объединены). Центральный планшет стал больше. При этом, как и у других свежих китайских Фольксвагенов (включая Teramont Pro), у Talagon имеется третий дисплей – он расположен перед передним пассажиром. Миниатюрный селектор коробки с «парящей» консоли убрали, за управление трансмиссией отныне отвечает подрулевой рычажок. Кроссовер все так же бывает шести- или семиместным. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер кресел, панорамная крыша и множество водительских ассистентов.

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Следом за Teramont кроссовер Volkswagen Talagon получил бензиновую турбочетверку 2.0 EA888 уже пятого поколения. Двигатель выдает 272 л.с. и 400 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Для Talagon предусмотрен полный привод 4Motion. Предыдущий паркетник представлен с 2.0T мощностью 186 или 220 л.с. (320 или 350 Нм), в продаже также пока что присутствуют машины с турбомотором V6 2.5 мощностью 299 л.с. (500 Нм). Но у нового кроссовера «шестерки» уже не будет.

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До дилеров свежий Volkswagen Talagon доберется в ближайшее время, цены пока не объявлены. Предшественник сегодня стоит от 261 900 юаней (около 3 млн рублей по текущему курсу), а новый Volkswagen Teramont Pro обойдется минимум в 309 900 юаней (3,5 млн рублей).