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Обновлённый кроссовер Volkswagen Talagon раскрылся до премьеры

10.01.2025 136 0 0

Большому трехрядному паркетнику Volkswagen переделают переднюю часть и корму. Кроме того, модель оснастят другим мотором.

В серийном виде гигантский кроссовер Volkswagen Talagon дебютировал в 2021 году. Модель создана специально для Китая, ее производит локально совместное предприятие концернов FAW и Volkswagen (хотя кросс можно купить и в РФ – речь о «параллельных» машинах). Хитом продаж в КНР паркетник не является. По данным BestSellingCarsBlog, с января по ноябрь 2024-го (статистики за весь прошлый год на момент публикации новости в свободном доступе не было) Talagon разошелся там тиражом 17 795 экземпляров, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. И вот на этом фоне марка Volkswagen готовится представить рестайлинговый кроссовер: сертификационные фото такого автомобиля появились в свежем каталоге Минпрома КНР.

Обновленный Volkswagen Talagon
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Обновленный Volkswagen Talagon
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Обновленный Volkswagen Talagon
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Обновленный Volkswagen Talagon
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VW Talagon достанутся новые радиаторная решетка, бамперы и головная оптика. Между фарами появится довольно массивная вставка, которая наверняка будет светиться. Задние фонари все так же будут в виде единой плашки, но в них заменят диодную начинку, плюс их пронзит хромированная полоска. Как и прежде, покупателям предложат еще и «оспортивленный» Talagon R-Line.

Обновленный Volkswagen Talagon

Длина рестайлингового кроссовера в зависимости от версии составит 5143 или 5168 мм против 5152 мм у дореформенной модели. Высота уменьшится на 3 мм до 1792 мм. Ширина и колесная база останутся прежними – 2002 и 2980 мм соответственно.

Обновленный Volkswagen Talagon

Фото интерьера пока нет. Впрочем, и на имеющихся снимках видно, что Volkswagen Talagon получит новый планшет мультимедийной системы. Ну и еще, скорее всего, заменят виртуальную приборку и материалы отделки.

Обновленный Volkswagen Talagon

Рестайлинговый кроссовер сертифицирован с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 272 л.с. Дореформенному VW Talagon тоже положен двигатель 2.0T, при этом у него две версии и обе слабее: 186 или 220 л.с. Кроме того, дорестайлинговый паркетник бывает с турбомотором V6 2.5 мощностью 299 л.с. Для модели предусмотрен полный привод 4Motion.

Дореформенный Volkswagen Talagon
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Дореформенный Volkswagen Talagon
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Дореформенный Volkswagen Talagon
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Дореформенный Volkswagen Talagon
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Дореформенный Volkswagen Talagon
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Ожидается, что в Китае продажи обновленного Volkswagen Talagon стартуют позже в этом году. В 2025-м также состоится премьера радикально преобразившегося брата Талагона – китайского Teramont от СП SAIC Volkswagen. Этот кроссовер тоже уже засветился на сертификационных снимках.

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