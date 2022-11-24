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  • Кроссовер Volkswagen Tavendor оказался дешевле родственного короткого Терамонта

Кроссовер Volkswagen Tavendor оказался дешевле родственного короткого Терамонта

24.11.2022 92 0 0

Новый крупный паркетник пока предложен только с двухлитровой «турбочетверкой», хотя для брата еще предусмотрен турбомотор V6 2.5.

 

Премьеру пятиместного кроссовера Volkswagen Tavendor провели в Китае в конце августа, а теперь там объявлены цены и дан старт продажам. Модель создана специально для «поднебесного» рынка, и, по сути, она представляет собой укороченную разновидность местного же VW Talagon. Последний кросс, в свою очередь, является братом трехрядного VW Teramont. То есть новый Tavendor можно считать аналогом (и конкурентом) короткого Teramont X. Ну и напомним, что Терамотны для Китая производит совместное предприятие SAIC Volkswagen, тогда как за выпуск Talagon и Tavendor отвечает FAW Volkswagen.

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Все перечисленные кроссоверы построены на платформе MQB с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом. По своим габаритам VW Tavendor превосходит Teramont X: длина свежего SUV равна 4936 мм (+19 мм по сравнению с пятиместным Терамонтом), ширина – 2015 мм (+26 мм), высота – 1756 мм (+27 мм). Для сравнения, длина VW Talagon – 5152 мм, показатель актуального китайского трехрядного Teramont – 5052 мм. А вот колесная база для всех кроссов едина – 2980 мм.

Внешне на остальных братьев Tavendor не похож, у него свой дизайн. Особенности – слившиеся с радиаторной решеткой фары и узкие полоски спереди. У дорогих исполнений также имеются светящиеся линии на решетке и передних крыльях, плюс у таких машин светится эмблема марки. Кроссоверу положены 18-, 20- или 21-дюймовые колеса. А еще для Tavendor предусмотрен «оспортивленный» пакет R-Line (им укомплектована машина на фирменных фото): у такого SUV чуть более агрессивные бамперы, дополнительные вертикальные ходовые огни и решетка в сетку. Длина версии «под спорт» — 4949 мм, высота – 1772 мм.

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В салоне – помещенные в довольно массивный корпус виртуальная «приборка» (10,25 дюйма) и тачскрин мультимедийной системы (12 дюймов). Под экраном мультимедиа красуется тонкая линия с сенсорными же кнопками, которые отвечают за управление «климатом». Также VW Tavendor получил двухэтажный центральный тоннель и крохотный селектор коробки. В списке оборудования еще значатся панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На данный момент Volkswagen Tavendor доступен с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» EA888 2.0 мощностью 186 или 220 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Паркетник со 186-сильным движком имеет передний привод, более мощный вариант – полноприводный. Аналогичный турбомотор положен и родственным кроссоверам, кроме того, Talagon, Teramont и Teramont X еще предложены с турбированным EA390 V6 2.5 на 299 л.с.: не исключено, что позже этот двигатель появится и у Tavendor.

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Цена VW Tavendor варьируется примерно от 38 500 до 45 500 долларов. Короткий VW Teramont X дороже: за кроссовер с мотором 2.0T в Китае сегодня просят где-то 40 000 – 51 000 долларов, с двигателем V6 2.5 – от 51 000 до 55 000 долларов.

О планах продавать Tavendor за пределами КНР марка не заявляла. Впрочем, не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров решится поставлять к нам этот SUV по схеме параллельного импорта: таким образом к нам уже привезли седан VW Bora и электрокросс VW ID.6 китайского производства.

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