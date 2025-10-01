Представлены «другие» новые седаны Volkswagen Jetta и Passat

Марка Volkswagen раскрыла новые четырехдверки, предназначенные для стран Ближнего Востока. Под видом Jetta и Passat последних поколений там будут продавать китайские Magotan и Sagitar соответственно. Техника у ближневосточных машин такая же, как у исходников.

На прошлой неделе совместное предприятие FAW Volkswagen официально объявило о том, что приступает к экспорту произведенных в Китае автомобилей, которые прежде были локальными эксклюзивами. Дебютным регионом был заявлен Ближний Восток – уже в ноябре там должны стартовать продажи двух седанов. В Поднебесной модели известны как VW Magotan и VW Sagitar L: первая четырехдверка сменила поколение в 2024-м, вторая – всего несколько месяцев назад.

Volkswagen Magotan для Китая
Volkswagen Sagitar L для Китая

В нашей предыдущей новости мы предположили, что экспортным версиям присвоят другие, «мировые» имена. И оказались правы. Ближневосточное подразделение только что представило новинки: китайский Volkswagen Magotan превратился в Passat, а Sagitar L – в Jetta. Да, актуальные глобальные Пассат и Джетта в странах этого региона не доступны («мировой» VW Passat и вовсе бывает только универсалом). Ну и отметим, что переименование «поднебесных» четырехдверок вполне логично, ведь в прежних поколениях Magotan и Sagitar были аналогами Passat и Jetta.

Новый Volkswagen Passat для Ближнего Востока, он же китайский VW Magotan

В плане дизайна ближневосточные седаны от китайских ничем не отличаются. Техника тоже перешла с Magotan и Sagitar L. Модель VW Passat оснащается бензиновыми турбочетверками 1.5 TSI и 2.0 TSI мощностью 160 и 220 л.с. соответственно, Джетте положен только младший 160-сильный турбомотор 1.5. Коробка едина для всех седанов – семиступенчатый робот DSG.

Новый Volkswagen Passat для Ближнего Востока, он же китайский VW Magotan

В списке оборудования «другого» Пассата в зависимости от комплектации значатся: панорамная крыша, вентиляция и массажер кресел, виртуальная приборка, мультимедийная система с планшетом диагональю 12,9 или 15 дюймов, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, двух- или трехзонный климат-контроль, обычный или адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон. А вот отдельный пассажирский тачскрин мультимедиа, который есть у Magotan в Китае, VW Passat не достался. Топовая ближневосточная VW Jetta в целом имеет то же оснащение, что и локальный Пассат.

Volkswagen Jetta для Ближнего Востока, он же VW Sagitar L для Китая



На Ближнем Востоке уже открыт прием предварительных заказов. Например, в Катаре цена седана Volkswagen Jetta начинается с отметки 84 900 местных риалов (около 1 926 000 рублей по текущему курсу), Volkswagen Passat там же обойдется минимум в 99 900 риалов (2 267 000 рублей).