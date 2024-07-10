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  • Новый Volkswagen Magotan поступил в продажу: экс-близнец Passat предложен с двумя моторами

Новый Volkswagen Magotan поступил в продажу: экс-близнец Passat предложен с двумя моторами

10.07.2024 225 0 0

В новом поколении четырехдверка преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, седан слегка подрос. На данный момент модель доступна лишь в чисто бензиновых версиях.

На сертификационных снимках седан Volkswagen Magotan новой генерации раскрылся еще в начале года, публичную премьеру провели весной в рамках Пекинского автосалона. Теперь в Китае объявлены цены и дан старт продажам. Как и прежде, четырехдверку производят локально на заводе СП FAW Volkswagen. Напомним, предыдущий Magotan – это клон старого VW Passat серии B8. Свежий же седан отдалился от Пассата. Во-первых, у модели для КНР отныне свой дизайн экстерьера. А во-вторых, в Европе VW Passat нового поколения с индексом B9 доступен исключительно в виде универсала. Впрочем, непосредственно новый Пассат-седан тоже будет – в Китае же, его выпуском займется СП SAIC Volkswagen, презентацию этой модели проведут осенью.

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Новому Magotan достались оригинальные бамперы и радиаторная решетка. Плюс у него более «острые» по сравнению с нынешним европейским Пассатом матричные фары. Длина VW Magotan равна 4990 мм против 4886 мм у предшественника, колесная база – прежние 2871 мм. Показатели «старосветского» универсала поколения B9 – 4917 и 2841 мм соответственно. Четырехдверке положены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

Внутри седан в целом повторил «сарай». Хотя важное отличие все же есть: как и для китайского нового кроссовера Volkswagen Tiguan L Pro, для Magotan предусмотрен третий дисплей – он расположен перед передним пассажиром. В зависимости от комплектации (их пока всего три) в списке оборудования также значатся панорамный люк, вентиляция и подогрев кресел (еще есть функция массажа), автопарковщик (предусмотрена и дистанционная парковка), беспроводная зарядка для смартфона, трехзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

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Новый Volkswagen Magotan предложен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 160 и 220 л.с. соответственно, оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Предшественник пока остается в продаже, он доступен с турбомоторами 1.4 (150 л.с.) и 2.0 (186 или 220 л.с.), плюс у старого Маготана есть гибридная версия. Вероятно, свежий седан позже тоже станет гибридом.

Четырехдверку нового поколения оценили в 179 900 – 246 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 149 000 – 2 950 000 рублей по текущему курсу.

Между тем Kolesa.ru уже познакомился с новым Volkswagen Magotan. Не исключено, что впоследствии такой седан доберется и до России – «параллельными» путями.

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