Рассекречена внешность седана Volkswagen Passat Pro для китайского рынка

Volkswagen Passat актуального девятого поколения был представлен в конце прошлого лета. Напомним, сейчас эта модель в Европе доступна только в кузове универсал, а седан немецкая компания отправила в отставку. Однако на китайском рынке у модели, представленной сразу в двух вариантах, отличающихся по названию и дизайну, свой путь развития. Так что здесь седаны есть, даже два.

Фото: Volkswagen Passat Variant девятого поколения (volkswagen-newsroom.com) 1 / 3 Фото: Volkswagen Passat Variant девятого поколения (volkswagen-newsroom.com) 2 / 3 Фото: Volkswagen Passat Variant девятого поколения (volkswagen-newsroom.com) 3 / 3

Внешность одного из них – Volkswagen Magotan следующего поколения – была рассекречена ещё в середине января этого года. Производство этой четырёхдверки налажено на совместном предприятии FAW и VW. Отметим, внешность нового Magotan отличается от актуального глобального Пассата, хотя до этого они имели схожие черты. У второго седана для Поднебесной знакомое имя – Passat. Он выпускается на мощностях завода СП SAIC Volkswagen. Правда, у этой модели оформление ранее заметно отличалось от «мировой» модели.



Теперь в базе минпрома Китая появились снимки нового седана, который получил «расширенное» название Volkswagen Passat Pro. И этот автомобиль по дизайну экстерьера приблизился к внешности «девятого» Пассата, за исключением, очевидно, кормы. Передняя часть у автомобилей идентичная: те же выштамповки на капоте, та же головная оптика, соединённая друг с другом полосой, на которой по центру расположен логотип марки. В нижней части переднего бампера находится крупный элемент из объединённой радиаторной решётки и воздухозаборника. А по бокам можно увидеть пару узких воздуховодов.

Фото нового Volkswagen Passat Pro из базы китайского минпрома (miit.gov.cn)

У седана Passat Pro покатая крыша, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Фонари у этой четырёхдверки во многом похожи на заднюю оптику «мирового» универсала. Они тоже соединены между собой сужающейся в центре перемычкой и имеют рисунок из светящихся штрихов. Однако фирменный знак у седана находится выше, под кромкой крышки багажника, а не между фонарями, как у пятидверки.



В зависимости от версии новый поднебесный Passat оснащается либо 17-, либо 18-, либо 19-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Габаритная длина седана равна 5006 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1489 мм, а расстояние между осями составляет 2871 мм. Это значит, что четырёхдверка длиннее актуального глобального универсала на 89 мм, а её колёсная база больше на 30 мм.

Фото нового Volkswagen Passat Proиз базы китайского минпрома (miit.gov.cn)

В основе китайского седана лежит платформа MQB. Линейка Volkswagen Passat Pro включает в себя пару бензиновых двигателей. Объём «младшей» турбочетвёрки составляет 1,5 литра, а отдача – 160 л.с. У версий подороже под капотом 220-сильный турбомотор объёмом 2,0 литра.



Официальная премьера новинки намечена на третий квартал текущего года. Производство нового Passat Pro наладят на прежнем месте – на заводе, расположенном в Шанхае. Напомним, такой Пассат не предназначен для экспортных рынков.