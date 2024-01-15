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  • Volkswagen Magotan в новом поколении отдалится от Passat: модель останется седаном

Volkswagen Magotan в новом поколении отдалится от Passat: модель останется седаном

15.01.2024 420 1 0

У свежей четырехдверки, предназначенной для Китая, будет свой дизайн. Модель предложат с бензиновым турбомотором.

В базу минпрома КНР внесли фото и основные характеристики Volkswagen Magotan следующей генерации. Напомним, предыдущая модель является клоном прежнего глобального VW Passat серии B8. Однако свежий Magotan отдалится от нового же Пассата. Во-первых, у китайской версии окажется оригинальный облик. А во-вторых, если «мировой» новый Фольксваген с индексом B9 теперь доступен исключительно в виде универсала, то VW Magotan сохранит четырехдверный кузов (одноименной пятидверки в Поднебесной не будет вовсе).

Новый Volkswagen Magotan
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Новый Volkswagen Magotan
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Новый Volkswagen Magotan
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Новый Volkswagen Magotan
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Новый Volkswagen Magotan
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Новый Volkswagen Magotan
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Итак, «китайцу» достанутся собственные бамперы и радиаторная решетка, плюс более «острые» фары. А еще для модели будет предусмотрена матовая окраска. Согласно сертификату, длина нового Volkswagen Magotan составит 4990 мм против 4886 мм у предыдущего «поднебесного» седана. Колесная база – прежние 2871 мм. Для сравнения, размеры европейского универсала VW Passat B9 – 4917 и 2841 мм соответственно.

Новый Volkswagen Magotan

Интерьер мы видели на шпионских фото, внутри Magotan в целом повторит пятидверный вариант: внутри установят отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, при этом центральный планшет будет возвышаться над передней панелью.

Новый Volkswagen Magotan

В документах минпрома у нового седана пока один мотор – бензиновая турбочетверка 2.0 TSI мощностью 220 л.с. Такой же двигатель положен и предшественнику, вдобавок прежний VW Magotan доступен с младшей версией этого мотора (186 л.с.), плюс предусмотрен движок 1.4 TSI (150 л.с.). Не исключено, что новинку еще предложат в виде гибрида (бензоэлектрический вариант был и у старого Маготана).

Уходящий китайский Volkswagen Magotan
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Глобальный новый Volkswagen Passat
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Глобальный новый Volkswagen Passat
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Глобальный новый Volkswagen Passat
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Премьеру седана ждут весной. Как и модель предыдущей генерации, новинку будет делать совместное предприятие FAW Volkswagen. Между тем непосредственно Passat B9 в Китае тоже появится – и тоже в четырехдверном кузове: выпуском этой модели займется СП SAIC Volkswagen. К слову, у нынешнего «поднебесного» Пассата совсем другой дизайн, однако в новом поколении он должен скопировать глобальный универсал (не считая оформления кормы, разумеется).

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1 комментарий
15.01.2024 22:15
Кирилл

То есть новый маготан будет больше чем китайский пассат? Который был больше чем нынешний маготан

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