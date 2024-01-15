Volkswagen Magotan в новом поколении отдалится от Passat: модель останется седаном

В базу минпрома КНР внесли фото и основные характеристики Volkswagen Magotan следующей генерации. Напомним, предыдущая модель является клоном прежнего глобального VW Passat серии B8. Однако свежий Magotan отдалится от нового же Пассата. Во-первых, у китайской версии окажется оригинальный облик. А во-вторых, если «мировой» новый Фольксваген с индексом B9 теперь доступен исключительно в виде универсала, то VW Magotan сохранит четырехдверный кузов (одноименной пятидверки в Поднебесной не будет вовсе).
Итак, «китайцу» достанутся собственные бамперы и радиаторная решетка, плюс более «острые» фары. А еще для модели будет предусмотрена матовая окраска. Согласно сертификату, длина нового Volkswagen Magotan составит 4990 мм против 4886 мм у предыдущего «поднебесного» седана. Колесная база – прежние 2871 мм. Для сравнения, размеры европейского универсала VW Passat B9 – 4917 и 2841 мм соответственно.
Интерьер мы видели на шпионских фото, внутри Magotan в целом повторит пятидверный вариант: внутри установят отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, при этом центральный планшет будет возвышаться над передней панелью.
В документах минпрома у нового седана пока один мотор – бензиновая турбочетверка 2.0 TSI мощностью 220 л.с. Такой же двигатель положен и предшественнику, вдобавок прежний VW Magotan доступен с младшей версией этого мотора (186 л.с.), плюс предусмотрен движок 1.4 TSI (150 л.с.). Не исключено, что новинку еще предложат в виде гибрида (бензоэлектрический вариант был и у старого Маготана).
Премьеру седана ждут весной. Как и модель предыдущей генерации, новинку будет делать совместное предприятие FAW Volkswagen. Между тем непосредственно Passat B9 в Китае тоже появится – и тоже в четырехдверном кузове: выпуском этой модели займется СП SAIC Volkswagen. К слову, у нынешнего «поднебесного» Пассата совсем другой дизайн, однако в новом поколении он должен скопировать глобальный универсал (не считая оформления кормы, разумеется).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
То есть новый маготан будет больше чем китайский пассат? Который был больше чем нынешний маготан