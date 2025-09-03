Новый Volkswagen Sagitar L доступен к заказу: аналог Jetta оказался дешевле предшественника

В Китае начали принимать предварительные заявки на седан VW Sagitar следующего поколения. На данный момент модель предложена с безальтернативным турбомотором 1.5 и семиступенчатым роботом.

На сертификационных снимках адресованный Поднебесной седан Volkswagen Sagitar новой, четвертой по местным меркам генерации засветился еще в марте. Первые официальные изображения выложили в Сеть в июне, месяц спустя провели презентацию для китайских журналистов, тогда же стало известно о том, что на рынок свежая модель выйдет с приставкой L в названии. И вот в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чэнду состоялась публичная премьера, одновременно объявлены предварительные цены, дилеры открыли прием заказов.

Напомним, предшественник в строю с 2019 года, он представляет собой удлиненный аналог глобальной дореформенной VW Jetta. А самый первый Sagitar дебютировал в 2006 году (прежние Сагитары тоже были аналогами Джетты). Разумеется, производство налажено в Китае, оно ведется на заводе совместного предприятия FAW Volkswagen.

Новый седан Sagitar L получил внешность в актуальном среди последних китайских Фольксвагенов стиле. Четырехдверке достались узкие LED-фары, объединенные между собой глухой вставкой, на которой вдобавок есть светящаяся полоска. Радиаторная решетка расположена в нижней части бампера, задние фонари оформили в виде единой плашки. Модель также имеет выдвижные ручки дверей. В зависимости от комплектации предусмотрены 17- или 18-дюймовые диски.

В новом поколении четырехдверка сохранила платформу MQB, прежней осталась и колесная база – 2731 мм. Остальные габариты слегка увеличились: длина – 4812 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1472 мм. Для сравнения, размеры предшественника: 4791/1801/1465 мм. Объем багажника новинки пока так и не озвучили. Показатель предыдущего Sagitar – 533 литра.

В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом первый дисплей теперь лишен козырька, а второй стал больше – 15 дюймов вместо тачскрина на 8 или 12 дюймов у предшественника. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. Кстати, в отличие от других китайских Фольксвагенов седану Sagitar L не положен третий, пассажирский экран.

Вместо привычного селектора трансмиссии – подрулевой рычажок. В верхней части двухэтажного тоннеля находятся площадка для беспроводной зарядки смартфона и пара неприкрытых подстаканников. В списке оборудования еще заявлены атмосферная подсветка, проекционный дисплей, панорамный люк и множество водительских ассистентов.

На данный момент Volkswagen Sagitar L предложен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 160 л.с. (250 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Аналогичный мотор и робот положены и прежнему седану, плюс старый VW Sagitar можно купить с турбомотором 1.2 (116 л.с., 200 Нм).

Сейчас за модель нового поколения просят 119 900 – 135 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 355 000 – 1 536 000 рублей по текущему курсу. Предыдущая четырехдверка пока остается на китайском рынке, и она дороже – от 139 900 юаней (1 581 000 рублей). Ну и раз прайс-лист нового Volkswagen Sagitar L пока предварительный, то после запуска «живых» продаж, намеченного на 9 сентября, реальные цены могут оказаться еще чуть ниже.

Отметим, в Китае присутствует еще один аналог глобальной VW Jetta – седан VW Lavida. Его выпускает СП SAIC Volkswagen. И эта четырехдверка тоже скоро перейдет в новое поколение.