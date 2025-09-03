Новинки ×
  • Новый Volkswagen Sagitar L доступен к заказу: аналог Jetta оказался дешевле предшественника

Новый Volkswagen Sagitar L доступен к заказу: аналог Jetta оказался дешевле предшественника

03.09.2025 143 1 0

В Китае начали принимать предварительные заявки на седан VW Sagitar следующего поколения. На данный момент модель предложена с безальтернативным турбомотором 1.5 и семиступенчатым роботом.

На сертификационных снимках адресованный Поднебесной седан Volkswagen Sagitar новой, четвертой по местным меркам генерации засветился еще в марте. Первые официальные изображения выложили в Сеть в июне, месяц спустя провели презентацию для китайских журналистов, тогда же стало известно о том, что на рынок свежая модель выйдет с приставкой L в названии. И вот в рамках проходящего в эти дни автосалона в Чэнду состоялась публичная премьера, одновременно объявлены предварительные цены, дилеры открыли прием заказов.

Напомним, предшественник в строю с 2019 года, он представляет собой удлиненный аналог глобальной дореформенной VW Jetta. А самый первый Sagitar дебютировал в 2006 году (прежние Сагитары тоже были аналогами Джетты). Разумеется, производство налажено в Китае, оно ведется на заводе совместного предприятия FAW Volkswagen.

1 / 2
2 / 2

Новый седан Sagitar L получил внешность в актуальном среди последних китайских Фольксвагенов стиле. Четырехдверке достались узкие LED-фары, объединенные между собой глухой вставкой, на которой вдобавок есть светящаяся полоска. Радиаторная решетка расположена в нижней части бампера, задние фонари оформили в виде единой плашки. Модель также имеет выдвижные ручки дверей. В зависимости от комплектации предусмотрены 17- или 18-дюймовые диски.

В новом поколении четырехдверка сохранила платформу MQB, прежней осталась и колесная база – 2731 мм. Остальные габариты слегка увеличились: длина – 4812 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1472 мм. Для сравнения, размеры предшественника: 4791/1801/1465 мм. Объем багажника новинки пока так и не озвучили. Показатель предыдущего Sagitar – 533 литра.

1 / 2
2 / 2

В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом первый дисплей теперь лишен козырька, а второй стал больше – 15 дюймов вместо тачскрина на 8 или 12 дюймов у предшественника. Мультимедиа – с искусственным интеллектом. Кстати, в отличие от других китайских Фольксвагенов седану Sagitar L не положен третий, пассажирский экран.

1 / 2
2 / 2

Вместо привычного селектора трансмиссии – подрулевой рычажок. В верхней части двухэтажного тоннеля находятся площадка для беспроводной зарядки смартфона и пара неприкрытых подстаканников. В списке оборудования еще заявлены атмосферная подсветка, проекционный дисплей, панорамный люк и множество водительских ассистентов.

На данный момент Volkswagen Sagitar L предложен с единственной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 160 л.с. (250 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Аналогичный мотор и робот положены и прежнему седану, плюс старый VW Sagitar можно купить с турбомотором 1.2 (116 л.с., 200 Нм).

Предыдущий Volkswagen Sagitar
1 / 3
Предыдущий Volkswagen Sagitar
2 / 3
Предыдущий Volkswagen Sagitar
3 / 3

Сейчас за модель нового поколения просят 119 900 – 135 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 355 000 – 1 536 000 рублей по текущему курсу. Предыдущая четырехдверка пока остается на китайском рынке, и она дороже – от 139 900 юаней (1 581 000 рублей). Ну и раз прайс-лист нового Volkswagen Sagitar L пока предварительный, то после запуска «живых» продаж, намеченного на 9 сентября, реальные цены могут оказаться еще чуть ниже.

Отметим, в Китае присутствует еще один аналог глобальной VW Jetta – седан VW Lavida. Его выпускает СП SAIC Volkswagen. И эта четырехдверка тоже скоро перейдет в новое поколение.

седан Китай авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Jetta
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
03.09.2025 20:44
Andrew S

Новая машина дешевле старой...
"Это какой-то развод и китайский демпинг", сказал директор Автоваза Соколов. "Настоящий автомобиль может только дорожать с годами, не меняясь, берите пример с нас"

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: тайные проблемы кузова и электрика, которая может положить на лопатки Даже лучшие автомобили со временем стареют, и Volvo ХС90 – не исключение. В какой-то момент эта машина перешла из разряда больших черных джипов для серьезных мужчин в сегмент машин для фанат... 337 0 4 03.09.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 1391 13 4 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 1011 1 3 31.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8712 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8098 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6968 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
13 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
8 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings