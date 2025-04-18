Аналог Volkswagen Jetta: новый седан Lavida Pro готовится к выходу на китайский рынок

На китайском рынке у глобального дорестайлингового седана Volkswagen Jetta есть пара аналогов. Удлинённый вариант – VW Sagitar – выпускается силами СП FAW Volkswagen. Отметим, эта модель готовится к смене генерации: в марте 2025-го снимки прототипа будущей новинки появились в базе китайского Минпрома. Второй аналог – седан Volkswagen Lavida – сейчас готовится к выпуску нового поколения на домашний рынок. Этот автомобиль производится на мощностях завода СП SAIC Volkswagen.

На фото: новый седан Volkswagen Lavida Pro

Фотографии Volkswagen Lavida Pro (раз новому поколению понадобилась прибавка Pro к названию, предшественник, скорее всего, останется в строю) появились в базе Минпрома Китая, и практически сразу же SAIC Volkswagen опубликовал снимки и ряд технических данных.

На фото: новый седан Volkswagen Lavida Pro

Модель следующей генерации, как и предшественник, представлена в двух вариантах оформления передней части, обе имеют большой элемент, объединяющий в себе радиаторную решётку и воздухозаборник, однако у более «спокойной» версии рисунок выполнен в виде горизонтальных параллельных линий, а «спортивное» исполнение получило узор в виде сетки с крупными ячейками.

По сравнению с предшественником, Lavida Pro получила иные выштамповки на капоте, иначе оформленные бамперы, другую головную оптику и фонари, которые соединяются друг с другом через всю ширину крышки багажника. Ещё седан нового поколения снабдили выдвижными дверными ручками. Размер доступных колёсных дисков варьируется от 15 до 17 дюймов.

1 / 2 2 / 2

Габаритная длина Volkswagen Lavida Pro равна 4720 мм (на 42 мм больше, чем у предшественника), при этом колёсная база осталась прежней – 2688 мм. Без изменений оставили и ширину седана – 1806 мм, а вот высота подросла на 8 мм до 1482 мм. В основе новинки по-прежнему лежит платформа MQB. Интерьер этой четырёхдверки SAIC Volkswagen рассекретит позже.

1 / 2 2 / 2

В моторной гамме Volkswagen Lavida Pro нового поколения числится два варианта: роль базового двигателя исполняет 1,5-литровый атмосферник MPI мощностью 110 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Ещё в линейке есть турбомотор TSI аналогичного объёма с отдачей 160 л.с. (серии EA211 Evo II), который идёт в комплекте с семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями.

На фото: актуальный седан Volkswagen Lavida 1 / 5 На фото: актуальный седан Volkswagen Lavida 2 / 5 На фото: актуальный седан Volkswagen Lavida 3 / 5 На фото: актуальный седан Volkswagen Lavida 4 / 5 На фото: актуальный седан Volkswagen Lavida 5 / 5

Напомним, в прошлом месяце в базе Минпрома КНР появился рестайлинговый лифтбек Volkswagen Lamando L, который в ходе обновления не только получил изменения во внешности и технике, но и обзавёлся «горячей» версией GTS.