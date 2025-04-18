Аналог Volkswagen Jetta: новый седан Lavida Pro готовится к выходу на китайский рынок

На китайском рынке у глобального дорестайлингового седана Volkswagen Jetta есть пара аналогов. Удлинённый вариант – VW Sagitar – выпускается силами СП FAW Volkswagen. Отметим, эта модель готовится к смене генерации: в марте 2025-го снимки прототипа будущей новинки появились в базе китайского Минпрома. Второй аналог – седан Volkswagen Lavida – сейчас готовится к выпуску нового поколения на домашний рынок. Этот автомобиль производится на мощностях завода СП SAIC Volkswagen.
Фотографии Volkswagen Lavida Pro (раз новому поколению понадобилась прибавка Pro к названию, предшественник, скорее всего, останется в строю) появились в базе Минпрома Китая, и практически сразу же SAIC Volkswagen опубликовал снимки и ряд технических данных.
Модель следующей генерации, как и предшественник, представлена в двух вариантах оформления передней части, обе имеют большой элемент, объединяющий в себе радиаторную решётку и воздухозаборник, однако у более «спокойной» версии рисунок выполнен в виде горизонтальных параллельных линий, а «спортивное» исполнение получило узор в виде сетки с крупными ячейками.
По сравнению с предшественником, Lavida Pro получила иные выштамповки на капоте, иначе оформленные бамперы, другую головную оптику и фонари, которые соединяются друг с другом через всю ширину крышки багажника. Ещё седан нового поколения снабдили выдвижными дверными ручками. Размер доступных колёсных дисков варьируется от 15 до 17 дюймов.
Габаритная длина Volkswagen Lavida Pro равна 4720 мм (на 42 мм больше, чем у предшественника), при этом колёсная база осталась прежней – 2688 мм. Без изменений оставили и ширину седана – 1806 мм, а вот высота подросла на 8 мм до 1482 мм. В основе новинки по-прежнему лежит платформа MQB. Интерьер этой четырёхдверки SAIC Volkswagen рассекретит позже.
В моторной гамме Volkswagen Lavida Pro нового поколения числится два варианта: роль базового двигателя исполняет 1,5-литровый атмосферник MPI мощностью 110 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Ещё в линейке есть турбомотор TSI аналогичного объёма с отдачей 160 л.с. (серии EA211 Evo II), который идёт в комплекте с семиступенчатым роботом DSG с двумя сцеплениями.
Напомним, в прошлом месяце в базе Минпрома КНР появился рестайлинговый лифтбек Volkswagen Lamando L, который в ходе обновления не только получил изменения во внешности и технике, но и обзавёлся «горячей» версией GTS.
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