Лифтбек Volkswagen Lamando L: рестайлинг и «горячая» версия GTS

Немецкая марка готовится вывести на рынок модернизированный лифтбек Lamando L. Пятидверке подправили внешность, а на смену 1.4 TSI пришел 1.5 TSI. Кроме того, клиентам впервые предложат спортивную версию с двухлитровым турбомотором.

Нынешняя модель Volkswagen Lamando L в строю с 2022 года, в актуальном поколении она представляет собой лифтбек с безрамочными дверями (предшественник был седаном). Автомобиль разработан специально для Китая, его выпуск налажен на заводе СП SAIC Volkswagen. Вчера в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат рестайлинговой пятидверки. А сегодня само СП опубликовало качественные сертификационные снимки, вдобавок компания анонсировала расширение гаммы. Но обо всем по порядку.

Обновленный Volkswagen Lamando L 1 / 3 Обновленный Volkswagen Lamando L 2 / 3 Обновленный Volkswagen Lamando L 3 / 3

Лифтбеку достались новые бамперы, в переднем вместо множества «точек» отныне хромированные L-образные элементы. У фар и фонарей прежняя форма, но светодиодная начинка – другая. Длина рестайлингового VW Lamando L равна 4791 мм, что на 7 мм больше, чем у предшественника. Остальные размеры не изменились: ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2731 мм.

Обновленный Volkswagen Lamando L

Интерьер производитель пока не продемонстрировал. Однако тестовые образцы уже попадались шпионам. Внутри установили раздельные экраны приборки и мультимедиа, тогда как у дореформенного Lamando L дисплеи помещены в единый корпус. Причем модернизированной пятидверке достался гигантский центральный планшет.

Обновленный Volkswagen Lamando L

На смену бензиновой 150-сильной турбочетверке 1.4 TSI пришел четырехцилиндровый же турбодвигатель 1.5 TSI мощностью 160 л.с. Максимальный крутящий момент, по предварительным данным, прежний – 250 Нм. Дорестайлинговый лифтбек доступен только с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG – скорее всего, ею комплектуется и обновленный Lamando L. Привод исключительно передний.

Обновленный Volkswagen Lamando L, спортивная версия GTS

Та самая анонсированная новая модификация – это спортивный Lamando L GTS. Марка поделилась фирменным изображением кормы такого лифтбека. GTS-версия отличилась двумя выставленными напоказ круглыми патрубками выпускной системы, плюс с бампера убрали серебристую накладку. В Volkswagen также заявили о том, что спортивный лифтбек имеет расширенный черный декор. Lamando L GTS предложат с бензиновым турбомотором 2.0 TSI от локального хэтчбека VW Golf GTI. Стало быть, двигатель выдает 220 л.с. и 350 Нм (глобальный хот-хэтч мощнее).

Дореформенный Volkswagen Lamando L 1 / 3 Дореформенный Volkswagen Lamando L 2 / 3 Дореформенный Volkswagen Lamando L 3 / 3

Полноценную презентацию рестайлингового Volkswagen Lamando L проведут в ближайшие месяцы. Дореформенный лифтбек сейчас стоит от 153 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу.