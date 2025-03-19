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  • Аналог Volkswagen Jetta скоро сменит поколение: фото нового VW Sagitar без камуфляжа

Аналог Volkswagen Jetta скоро сменит поколение: фото нового VW Sagitar без камуфляжа

19.03.2025 201 0 1

В новом поколении четырехдверка Volkswagen получит более модный облик и слегка подрастет. Для модели пока заявлен только один мотор.

В базу китайского Минпрома внесли сертификат седана Volkswagen Sagitar следующей генерации. Предшественник, напомним, в строю с 2019 года, он представляет собой растянутый аналог глобальной дорестайлинговой VW Jetta. Производство Sagitar налажено в Китае на заводе СП FAW Volkswagen – та же площадка займется выпуском и новой четырехдверки.

Внешность оформят в новом и более модном стиле. Седану достанутся узкие фары, причем они сольются с глухой черной вставкой (не исключено, что на ней еще будут светящиеся элементы). Радиаторную решетку перенесут в нижнюю часть бампера. VW Sagitar также получит выдвижные ручки дверей, а задние фонари сделают в виде единой плашки. Модель предложат с 17-дюймовыми колесами.

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В следующем поколении четырехдверка станет еще больше. Длина составит 4812 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1479 мм. Для сравнения, размеры актуального Volkswagen Sagitar: 4791/1801/1465 мм. А вот колесная база останется прежней – 2731 мм.

Фото интерьера пока нет. Впрочем, и так понятно, что внутри будут виртуальная приборка и крупный планшет мультимедиа. Кроме того, следом за остальными китайскими Фольксвагенами седану Sagitar могут отрядить еще один, пассажирский дисплей.

Volkswagen Sagitar уходящего поколения
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Volkswagen Sagitar уходящего поколения
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Volkswagen Sagitar уходящего поколения
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Volkswagen Sagitar уходящего поколения
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Volkswagen Sagitar уходящего поколения
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На данный момент для модели нового поколения заявлен один двигатель – бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 160 л.с. Аналогичный мотор положен и предшественнику, плюс старый седан можно купить с младшей турбочетверкой 1.2 (116 л.с.). Предыдущая модель доступна с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG: вероятно, она же достанется и свежей четырехдверке.

По предварительной информации, новый Volkswagen Sagitar стартует в Китае в третьем квартале. Между тем предшественник может задержаться на конвейере, но под другим брендом: под конец прошлого года то же СП FAW Volkswagen представило седан Jetta VA7, который сделан на базе старого Sagitar.

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