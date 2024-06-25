Представлена обновлённая Volkswagen Jetta: механику оставили только «заряженной» версии GLI

Седан изменился снаружи и внутри, вдобавок улучшено оснащение. Моторы прежние, при этом стандартная модель после рестайлинга будет доступна исключительно с автоматом.

Американское подразделение Volkswagen только что представило во второй раз обновленную четырехдверку Jetta. Предыдущий рестайлинг провели в 2021 году, ну а дебют модели актуального поколения состоялся в 2018-м. Кстати, минувший год Джетта завершила в Штатах в «плюсе»: по данным местного офиса марки, там было реализовано 47 408 единиц, что на 24% больше по сравнению с 2022-м. Впрочем, главные конкуренты все равно далеко впереди. Так, седан Nissan Sentra разошелся по США тиражом 109 195 экземпляров (+41%), результат Kia Forte (он же Cerato в других странах) – 123 953 шт. (+14%), Hyundai Elantra – 134 149 шт. (+14%).

Было — стало

Джетте достались новые радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Отдельных вертикальных секций ходовых огней спереди больше нет. Еще расширена палитра цветов кузова, плюс появились диски нового дизайна (17- или 18-дюймовые).



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Одновременно показана «заряженная» Jetta GLI, ее фишки – оригинальная решетка, красная вставка в переднем бампере, аналогичного цвета тормозные суппорты, черные корпуса зеркал и крыша, стандартные 18-дюймовые колеса и выставленные напоказ круглые патрубки выпускной системы. Вдобавок на плашке, объединяющей фонари, вместо надписи Jetta красуются буквы GLI.



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В салоне – модернизированная передняя панель. Планшет мультимедийной системы теперь «парит», плюс VW Jetta по умолчанию имеет 8-дюймовый экран (прежде у «простых» исполнений был дисплей диагональю 6,5 дюйма). Седан также получил сенсорный блок управления «климатом». Наконец, беспроводная зарядка стала доступна и для «среднего» варианта (раньше площадка была предусмотрена только для богатых комплектаций).



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Моторы прежние. Стандартный седан оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 160 л.с., под капотом Jetta GLI установлен турбодвигатель 2.0 мощностью 231 л.с. Обычный седан после рестайлинга лишился шестиступенчатой механики: такую Джетту предложат исключительно с классическим восьмиступенчатым автоматом. Зато версия GLI сохранила 6МТ, альтернатива – семиступенчатая роботизированная коробка DSG. «Горячий» седан также имеет адаптивную подвеску. Привод в любом случае только передний.



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В США старт продаж обновленной Volkswagen Jetta намечен на третий квартал текущего года. Пока объявлена лишь базовая цена – 21 995 долларов, что эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по актуальному курсу. Дореформенный седан с механикой сейчас стоит от 21 435 долларов (около 1,87 млн рублей). Все цены традиционно для Америки указаны без учета налогов и доставки. Следом должны обновиться родственные Джетте китайские четырехдверки – VW Sagitar и VW Lavida.

