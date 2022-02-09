Обновлён аналог Volkswagen Jetta: два варианта дизайна и «парящий» планшет

Под конец прошлого года в Китае дебютировала обновленная «четырехдверка» VW Sagitar – так в этой стране зовется растянутая Jetta, за выпуск «поднебесной» модели отвечает совместное предприятие FAW и Volkswagen. А теперь модернизирован местный «короткий» аналог глобальной Джетты – Lavida, его производит SAIC Volkswagen. Напомним, Лавида актуального поколения в строю с 2018-го, прежде у нее была приставка Plus, но затем от двойного имени отказались.

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После рестайлинга «четырехдверка» от SAIC Volkswagen внешне стала больше походить на «мировую» Jetta и китайский Sagitar: модель получила радиаторную решетку аналогичной формы, которую теперь тоже «пронзают» фары (сама головная светотехника – новая), плюс схожие бамперы. И все же дизайн у Lavida свой, более того, у нее отныне два варианта облика. Так, у базовой модели решетка с горизонтальными полосками и хромированные «подковы» в переднем бампере. А у Lavida Star Edition – блестящие «точки-звезды» на решетке, вертикальные диодные ходовые огни, черные крыша и корпуса наружных зеркал и черный же небольшой спойлер на крышке багажника.



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Из-за нового обвеса длина Лавиды выросла на 8 мм до 4678 мм, колесная база – прежние 2688 мм. Для сравнения, длина рестайлингового VW Sagitar составляет 4791 мм, расстояние между осями – 2731 мм.



В салоне – иное рулевое колесо, другими сделали и дефлекторы обдува, хотя в единую плашку, как у посвежевшего Sagitar, их заключать не стали. Зато следом за братом и остальными свежими китайскими Фольксвагенами седан Lavida обрел новую мультимедийную систему с крупным тачскрином, возвышающимся над передней панелью. У версии Star Edition внутри еще есть красный декор.

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О технике рестайлинговой «четырехдверки» производитель пока не рассказал, однако характеристики уже давно «слил» китайский минпром. Так вот Lavida сертифицирована с тремя бензиновыми моторами: это прежние «атмосферник» 1.5 MPI (113 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 TSI (150 л.с.), плюс новый для нынешнего седана турбомотор 1.2 TSI (116 л.с.) – все они из линейки EA211. Между тем VW Sagitar после модернизации получил новый мотор 1.5 TSI (160 л.с.) семейства EA211 Evo, который имеет турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата и способен работать по экономичному циклу Миллера.

Китайские СМИ пишут, что публичная презентация обновленной VW Lavida пройдет на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле. Кстати, в Поднебесной модель актуальной генерации также выпускали в виде хэтчбека, однако пятидверная версия не прижилась.

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Что же касается России, то у нас Jetta текущего поколения продержалась совсем недолго: до нашего рынка седан добрался весной 2020-го, а уже в середине 2021-го его сняли с продаж из-за слабого спроса. В РФ машины поставляли из Мексики, тогда как модель предыдущей генерации собирали на ГАЗе. Камбэк пока не планируется.

