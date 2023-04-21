С первым поколением своего люксового минивэна Lexus изрядно опоздал. Японцы долго думали, глядя на то, как Buick завоевывает сегмент комфортабельных шаттлов на гигантском китайском рынке, а местные производители выпускают свои GAC GN8, Denza D9, а теперь и Voyah Dreamer, и Zeekr 009, и множество других. Зато теперь в Lexus принялись наверстывать упущенное с удвоенной скоростью: только-только в 2019 году дебютировал первый Lexus LM, как теперь, всего 4 года спустя, японцы выкатывают следующее поколение. Впрочем, всему здесь есть простое объяснение. Так что давайте взглянем на новый минивэн, который должен не просто выбраться за пределы Китая, а охватить рынки 60 стран, а неофициально – как минимум 61.

Японцы из Toyota – что твои русские, долго запрягают. И со сменой курса на электромобили тянули до последнего, и премиальный минивэн не запускали до тех пор, пока не стало окончательно ясно, что этот сегмент в одном только Китае должен окупить вложения в разработку. Тем более что и разработка была довольно условной: первое поколение Lexus LM, которое появилось в 2019 году, было практически копией исходного Toyota Alphard. Ему придумали новые фары, приделали корпоративную гигантскую фальшрадиаторную решетку, чуть переоформили задние фонари, добавили щепотку хрома – и вуаля! Салон тоже оформили быстро: «общий» руль от других Lexus, чуть перекроенная передняя панель, а в пассажирской комнате – два капитанских кресла, перед которыми глухая перегородка со встроенным экраном на 26 дюймов.



На конвейер LM встал к 2020 году, а теперь, в 2023, меняет поколение. На самом деле причину этому угадать несложно: исходный Alphard в строю с 2015 года, и ему уже как раз пора выходить на пенсию. Но японцы, чтобы подчеркнуть важность и статусность минивэна от Lexus, пустили его, что называется, поперед батьки: он дебютировал первым, а Alphard представят позднее. Но технически эти машины наверняка останутся максимально близки.

Со сменой поколений Lexus переехал со старой легковой платформы на новую – известную GA-K архитектуры TNGA. Соответственно, компоновка осталась той же: поперечный мотор, базовый передний привод, и даже колесная база не изменилась – все те же ровные 3 метра. При этом обещано снижение центра тяжести и, что важнее, увеличение жесткости кузова на кручение сразу в 1,5 раза. Для премиального минивэна это важно не только с точки зрения безопасности: чем жестче кузов, тем меньше гуляют внутренние отделочные панели, и тем меньше шумов и скрипов раздражает пассажиров. А еще кузов стал на 8,5 сантиметров длиннее и на 4 сантиметра шире – в общем масштабе машины длиной в 5,125 метра это практически незаметно, но наверняка какая-то часть этих сантиметров пошла на пользу и внутреннему пространству.

Как и предшественник, новый LM получил гибридную начинку, причем сразу в двух вариантах. Базовый 350h – с атмосферником на 2,5 литра, вариатором и электромотором на задней оси, отвечающим за полный привод и доводящим суммарную отдачу силовой установки до 250 лошадиных сил. Старшая версия 500h имеет ужа две электромотора: один по-прежнему сзади, а второй уже работает в тандеме с бензиновым турбомотором на 2,4 литра и восьмиступенчатым автоматом. Суммарная пиковая мощность такой машины точно не обозначена, но составляет около 350 лошадиных сил. Однако на этом список доступных вариантов не закончится: позже представят и чисто бензиновые версии, которые для многих рынков (в том числе и нашего «параллельного») до сих пор представляют интерес. А вот пневмоподвески со сменой поколения у минивэна не появилось – здесь по-прежнему отдуваются адаптивные амортизаторы в паре с обычными пружинами.

Внешнее впечатление от машины изменилось не сильно, но в лучшую сторону. Стало меньше аляповатых дизайнерских мазков: фонари больше не заползают так сильно на боковины, а со сдвижной двери исчез «плавник», соединяющий нижнюю линию остекления с верхней. Более минималистичный дизайн пошел грузному минивэну на пользу. Дополнительно размеры пытается скрадывать парящая крыша: затемнение части передних стоек делает свое дело. Кстати, есть прогресс в цветовом оформлении кузова, доступных цветов стало в полтора раза больше – три вместо двух, к черному и белому присоединился серебристый. Хотя, в общем-то, это вторично, LM – явно не та машина, которую будут рассматривать снаружи. Все самое главное скрывается внутри. Поэтому самым главным разочарованием на стенде Lexus в Шанхае стало то, что новый минивэн оказался огорожен ленточкой и "закрыт для посещения".

Если бы у него просто были закрыты передние двери, это было бы не так обидно: организация передней панели и места водителя здесь тоже во многом копирует кроссоверы Lexus. На месте и нефиксируемый маленький джойстик управления коробкой передач, и знакомый руль, и большой экран мультимедийки с кругляшами управления климатом.

Но куда интереснее было бы оказаться сзади, причем в обоих вариантах оформления салона. Базовое исполнение предполагает семь посадочных мест: на третьем ряду здесь обычный диван, а на втором два капитанских кресла, для которых помимо опций комфорта добавили и индивидуальные сенсорные панели управления. Помимо кресел было бы любопытно оценить эргономику управления климатом на потолке, а заодно взглянуть на свободу управления внутренним пространством с сенсорных экранов.

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Ну а в топовой версии кресел в пассажирском салоне остается два, зато еще более роскошных, а перед ними, как и в первом поколении модели, появляется глухая перегородка, отделяющая пассажиров от водителя. Экран в ней вырос в размерах с 26 до 48 дюймов, а остальную площать перегородки занимает электрохромное стекло. Но все это, похоже, получится оценить только тогда, когда Lexus LM доберется к нам по параллельному импорту.

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Да, сегмент люксовых минивэнов у нас пока не так популярен: немногие обеспеченные люди поняли, что «автобус» удобнее любого седана или внедорожника, или готовы поступиться внешним имиджем автомобиля. Однако тем, кто вышел на новую ступень осознания комфорта, LM должен прийтись по вкусу. А еще он должен быть по нраву критикам китайских машин и китайской сборки: несмотря на сохраняющийся акцент на китайском рынке, модель по-прежнему будут производить в Японии. Но в Китае LM появится раньше всего – уже летом, а до Европы доберется осенью. Интересно, правда, как целевой китайский рынок примет модель: на выставке огороженный лентами Lexus не вызвал большого ажиотажа, вместо этого толпы китайцев ходили вокруг стендов с тюнинговыми Mercedes V-class. А еще любопытно, сколько таких машин купят у нас по итогам года: стоимость растаможки и доставки на фоне ценника в 15 миллионов рублей для целевой аудитории не так критична, так что главным вопросом остаются личные предпочтения.