Модели VW, Seat и Skoda станут ещё более унифицированными, различия сведутся к дизайну

Куда уж больше? Представьте себе, это возможно. Руководство немецкого концерна хочет повысить экономическую эффективность своих массовых брендов на фоне многомиллиардных затрат на их электрификацию.

В прошлом веке концерн Volkswagen стал одним из пионеров унификации и внедрения платформенно-модульного принципа разработки новых моделей, но сегодня его массовые бренды — VW, Seat и Skoda — дают слишком мало прибыли, а Seat в пандемийные годы и вовсе оказался убыточным. Сейчас Volkswagen, как концерн и как марка, тратит миллиарды евро на разработку и запуск в производство десятков новых электромобилей, которые в ближайшие десять лет практически полностью вытеснят «углеводородные» модели. В приложении к массовым брендам высокие затраты на разработку в сочетании с необходимостью сохранять приемлемые для потребителя цены привели к снижению доходности, что сильно беспокоит акционеров и совет директоров концерна.

Томас Шефер

У материнского бренда Volkswagen 1 июля появился новый гендиректор Томас Шефер, сменивший на этом посту Ральфа Брандштеттера, которого «сослали» в Китай руководить местным подразделением Volkswagen. Прежде Шефер доказал свою эффективность на посту гендиректора Skoda и теперь должен оптимизировать затраты в Volkswagen, при этом перестройка бизнес-процессов в Volkswagen затронет (и уже затронула) Seat и Skoda.



По словам Шефера, которого цитирует Bloomberg, прежде VW, Seat и Skoda тратили слишком много усилий на то, чтобы избежать внутренней конкуренции, что породило излишнюю техническую обособленность. У Шкоды в прошлом десятилетии были оригинальные модели, вроде Yeti и Roomster, не имевшие прямых аналогов у других марок, а сегодня такую роскошь концерн себе позволить не может. Новые VW, Seat и Skoda будут использовать больше общих узлов и агрегатов, а различия, по сути, сведутся лишь к дизайну «обёртки». Этот принцип уже был продемонстрирован при смене поколений VW Polo и Skoda Rapid в России — теперь у них одинаковые кузова типа лифтбек. В прошлом поколении российский Polo был седаном, Rapid — лифтбеком.

Соплатформенные модели VW, Seat и Skoda отныне будут разрабатываться централизованно и производиться вместе, а не на разных заводах. Так, например, Skoda теперь отвечает за разработку следующего поколения Passat и Superb (ожидаются в 2023 году), обе модели будут производиться в Словакии, тогда как сейчас европейский Passat собирают в Германии. По кузовам тоже будет полная унификация, версии с кузовом седан у европейского Пассата больше не будет — не востребована.



В свою очередь Seat отвечает за разработку самых доступных электромобилей всех трёх брендов (плюс отколовшаяся от Seat марка Cupra, которая однако находится под контролем Seat), их производство наладят в Испании в 2025 году.



На автомобили VW, Seat и Skoda приходится 80% продаж немецкого концерна, их доходность предполагается повысить в том числе за счёт расширения ассортимента кроссоверов, которые стоят дороже, чем обычные легковушки, при этом их доля на рынке продолжает расти. Справедливости ради отметим, что в линейке марки Volkswagen сейчас и так наблюдается переизбыток моделей типа SUV, так что не очень понятно, что ещё тут Шефер и его подчинённые могут изобрести.



В целом же для конечного потребителя новые брожения в массовых брендах концерна Volkswagen не обещают ничего хорошего: будет больше технически идентичных машин с разным дизайном, то есть иллюзия выбора вместо самого выбора. Впрочем, у конкурентов в этом плане дела обстоят не лучше — такие теперь времена.

