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  • Обновлённый VW Golf: без «механики», с большим экраном и улучшенной эргономикой

Обновлённый VW Golf: без «механики», с большим экраном и улучшенной эргономикой

11.08.2023 55 0 0

В следующем году компания Volkswagen выведет на рынок рестайлинговый Golf восьмого поколения — последний «углеводородный» в истории модели. Стали известны некоторые подробности о том, что как изменится Golf на фоне критики в свой адрес и падения продаж.

«Восьмой» VW Golf дебютировал в 2019 году, в техническом плане он стал эволюцией предшественника и все новшества, по сути, свелись к изменённому дизайну и причудам в эргономике. Компания Volkswagen хотела сделать «восьмой» Golf передовым по части цифровизации, но получилось плохо по всем фронтам — плохая эргономика с засильем сенсорных клавиш сочеталась с сырым и не слишком удобным программным обеспечением, из-за этого новая модель была раскритикована прессой и отторгнута многими лояльными клиентами.

Салон VW Golf восьмого поколения до рестайлинга

По итогам прошлого года VW Golf лишился статуса абсолютного европейского бестселлера. Результаты продаж в первой половине 2023 года ещё более удручающие: по данным аналитического агентства JATO Dynamics, VW Golf разошёлся в Европе тиражом 88 754 шт. — это девятое место в списке самых популярных новых легковых автомобилей после Tesla Model Y, Dacia Sandero, VW T-Roc, Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Toyota Yaris Cross и Fiat 500. Тем не менее в С-классе Golf по-прежнему лучший и Volkswagen надеется закрепить этот статус с помощью рестайлинга.

По данным британского журнала Autocar, обновлённый «восьмой» Golf выйдет на рынок в следующем году, когда модель будет отмечать свой полувековой юбилей. В рестайлинговом виде «восьмой» Golf может продержаться в строю вплоть до конца текущего десятилетия, а девятое поколение будет уже полностью электрическим и, вероятно, получит имя ID. Golf. К 2033 году компания Volkswagen намерена в Европе полностью переключиться на электромобили, а в 2035 году в Европе вступит в силу общий запрет на продажу новых машин с ДВС. Разработка нового «углеводородного» поколения VW Golf, кроме того, экономически нецелесообразна в свете грядущих экологических норм Euro 7, которые должны вступить в силу в 2025 году.

Обновлённый VW Golf, рендер Kolesa.ru, сделанный на основе шпионских фотографий

Как сообщают британские коллеги, из экологических соображений обновлённый Golf не будет предлагаться с механической коробкой передач, то есть будут только двухпедальные версии, в которых легче контролировать параметры выхлопа. Гибридные версии eHybrid и GTE получат 1,5-литровый бензиновый турбомотор EA211 Evo вместо прежнего 1,4-литрового EA211 и электромотор нового поколения, за счёт чего немного увеличится максимальная совокупная отдача силовых установок. Новая батарея у гибридов позволит увеличить запас хода на электротяге с нынешних 62-80 км до примерно 100 км. Обычные бензиновые и дизельные версии Гольфа будут снабжены мягкогибридным довеском (стартер-генератором и небольшой буферной батареей), в том числе хот-хэтчи Golf GTI и Golf R.

Обновлённый VW Golf, рендер Kolesa.ru, сделанный на основе шпионских фотографий

В салоне должно заметно улучшиться качество отделочных материалов. Мультимедийный экран станет крупнее (диагональ увеличится с 10,4 до 12,9 дюйма) и чуть ближе к водителю для более удобного доступа, при этом интерфейс упростится, виртуальные кнопки увеличатся в размерах. Сенсорные полоски вместо «нормального» блока управления микроклиматом, к сожалению, останутся, но хотя бы получат подсветку, чтобы ими было удобнее пользоваться ночью. Сенсорные клавиши на руле будут заменены на физические. Электронных ассистентов водителя станет больше, их функционал расширится: в частности, автопарковщик сможет работать без водителя внутри — управлять им можно будет через приложение в смартфоне.

Кроме того, вместе с рестайлингом «восьмой» Golf получит слегка модернизированную заднюю подвеску с усиленными точками крепления — управляемость станет ещё лучше, хотя на неё как раз никто не жаловался.

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