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Volkswagen T-Roc следующего поколения: новые изображения

28.04.2025 310 0 0

Немецкий автопроизводитель готовит к премьере второе поколение своего популярного кроссовера, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями и патентными изображениями, составили собственное представление о его внешнем виде.

Roc — компактный кроссовер, который дебютировал в 2017 году, а осенью 2021 года получил рестайлинг. В модельной гамме он стоит на ступеньку ниже популярного в России Tiguan и является своего рода вседорожным эквивалентом модели Golf. Сейчас заключительные испытания проходит паркетник второй генерации, и у нас есть возможность практически в точности воспроизвести его внешность.

Нынешний Volkswagen T-Roc
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Нынешний Volkswagen T-Roc
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Нынешний Volkswagen T-Roc
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Кроссовер в целом сохранит знакомые пропорции и наиболее характерный элемент своего внешнего вида — широкие задние стойки с хромированным молдингом вдоль линии крыши. При этом передняя часть здесь полностью новая, сделанная в стилистике многих других новинок компании: фары достаточно простой формы объединены светодиодной полосой габаритных огней, а решётка радиатора расположена ниже в бампере. Оригинальным элементом станут несколько светодиодных штрихов, встроенных в решётку. У паркетника традиционные дверные ручки, а зеркала будут располагаться на ножках. Заднюю часть также подгонят под актуальный стиль бренда, объединив фонари светодиодной полосой, проходящей через логотип.

Рендер нового Volkswagen T-Roc

T-Roc первого поколения был построен на платформе MQB A1, новый же будет сделан на модернизированной платформе MQB Evo, как и Golf последней генерации. Под капотом можно ожидать 1,5-литровый бензиновый турбомотор TSI и 2,0-литровый турбодизель TDI, а в качестве трансмиссии будут предлагаться механическая коробка передач либо роботизированная DSG. Скорее всего, эти моторы будут частью в той или иной степени электрифицированных гибридных установок. Кстати, в дальнейшем появится и полностью электрический T-Roc, однако он будет сделан на другой платформе.

Рендер нового Volkswagen T-Roc

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы. Между тем на прошлой неделе Volkswagen показал новый седан и пару больших кроссоверов для Китая.   

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