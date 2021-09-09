Ford Ranger нового поколения получит черты от «старшего брата»: пикап пока спрятали в камуфляж

Компания Ford продаёт пикап Ranger на нескольких рынках, в списке есть в том числе Европа. Отметим, по итогам прошлого года старосветские дилеры бренда реализовали в этом регионе 43 046 машин, что на 12% меньше, чем годом ранее. Спад можно объяснить последствиями пандемии коронавируса, которые негативно отразились на авторынке в целом. Сейчас производитель занимается разработкой Ranger нового поколения, но детали по-прежнему держатся в секрете.



Однако в американской компании решили, что подогреть интерес поклонников пикапа в преддверии относительно скорой премьеры всё-таки нужно. Модель следующей генерации должна дебютировать до конца этого года, а пока что Форд ограничился публикацией нового видео и нескольких фотографий будущей новинки. На всех кадрах автомобиль спрятан за маскировочной плёнкой.

Несмотря на камуфляж, в общих чертах будущего грузовика угадываются черты «старшего брата» – Ford F-150, который ранее сменил поколение на домашнем рынке, в США. В частности, у нового Ranger в составе головной оптики будут такие же большие «скобы» светодиодных дневных ходовых огней.



Ожидается, что Ford Ranger cохранит как рамную конструкцию с неразрезным задним мостом, так и различные варианты кабины. В частности, в видеоролике участвуют модификации и с двухрядной, и с так называемой полуторной кабинами.



Американская компания пока держит информацию о технике Ranger нового поколения в секрете. Напомним, нынешний пикап в США доступен с бензиновым турбомотором объёмом 2,3 литра с отдачей 270 л.с. В Европе грузовик предлагается с 2,0-литровыми дизелями EcoBlue, мощность которых составляет 130, 170 и 213 л.с. В Австралии же в моторную линейку автомобиля (кроме 2,0-литрового 213-сильного) входят дизельные двигатели объёмом 2,2 и 3,2 литра, выдающие 160 и 200 л.с. соответственно.



Не исключено, что позже, возможно, в 2024 году, у пикапа, предлагаемого для европейского рынка, появится полностью электрический вариант. Ожидается, что у Ford Ranger нового поколения будет более современная мультимедийная система, обширный комплекс систем безопасности, в который должны войти мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора и другие актуальные и привычные уже функции.

Напомним, близнецом нового Ford Ranger станет следующий Volkswagen Amarok: автомобили разрабатываются в рамках альянса между двумя компаниями, созданного в январе 2019 года. В начале прошлого года сообщалось также о том, что американцы и немцы задумались о новых внедорожниках на базе этих пикапов (предполагается, что они окажутся пяти- и семиместными).

