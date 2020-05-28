Теперь и дизель: Ford расширил линейку моторов, а также список комплектаций кроссовера Puma

Компания Ford в 2019 году представила новый кроссовер, предназначенный для европейского рынка: он получил знакомое название – Puma. Так именовалось недорогое купе на базе Fiesta IV, его выпуск был налажен на заводе в Германии в период с 1997 по 2002 годы. В итоге это имя перешло субкомпактному паркетнику с покатой крышей: в его основу также легла Фиеста, но седьмого поколения. Теперь список модификаций маленького SUV расширили. Одной из самых важных обновок стал турбодизель.



На фото: Ford Puma

Изначально Ford предложил кроссовер Puma только с бензиновыми моторами, они по-прежнему остаются в линейке: это 1,0-литровая 125-сильная «турботройка» EcoBoost (170 Нм) и пара так называемых «мягких гибридов» с отдачей 125 и 155 л.с. (210 и 240 Нм соответственно). В состав их установки входит 11,5-киловаттный стартер-генератор, который помогает автомобилю на старте.



Теперь гамму двигателей модели пополнил четырёхцилиндровый 1,5-литровый турбодизель EcoBlue с отдачей 120 л.с. Он идёт в паре с шестиступенчатой «механикой». Кстати, эта же коробка передач ранее была безальтернативной для бензиновых Puma. Однако теперь список версий расширился в том числе за счёт версий с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. Такая коробка положена только 125-сильной бензиновой «турботройке» (без стартер-генератора). «Мягкие гибриды» по-прежнему идут только с 6МКП. Привод у кросса только передний.



На фото: Ford Puma ST-Line Vignale

Ещё одним новшеством стала топовая комплектация ST-Line Vignale. Несмотря на две знакомые буквы, это не «заряженная» версия, а просто дорогое исполнение паркетника, оснащённого обычным мотором (в гамме есть и «просто» ST-Line). Автомобиль, который получил прибавку от названия ателье Vignale к названию, имеет ряд внешних отличий – светодиодную оптику, дополнительные хромированные детали на кузове, видоизменённую радиаторную решётку и иные колёсные диски; а также внутренних – отделанные кожей кресла, систему бесключевого доступа в салон и другую аудиосистему.



На фото: салон Ford Puma ST-Line Vignale

Производство Ford Puma налажено на румынском заводе, который расположен в городе Крайове (в рамках расширения линейки модели компания инвестировала в предприятие примерно 200 млн евро). В Румынии цена самого доступного кроссовера с дизельным мотором составляет 21,8 тыс. евро (что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу), стартовая цена Пумы с «автоматом» равна 23,3 тыс. евро (1,82 млн рублей), а за комплектацию ST-Line Vignale нужно заплатить минимум 25,55 тыс. евро (2 млн рублей).



До конца текущего года Ford планирует вывести на европейский рынок ещё одну модификацию Puma – речь идёт о «подогретом» кроссовере, который получит прибавку к названию в виде букв ST. Ожидается, что такая версия получит 1,5-литровый трёхцилиндровый турбомотор от Fiesta ST, его отдача составляет 200 л.с., а максимальный крутящий момент – 290 Нм. Этот двигатель комплектуется шестиступенчатой механической коробкой передач.



В России же ни «обычных», ни «заряженных» паркетников Puma не будет. Ford ещё в прошлом году свернул продажи «легковушек» на нашем рынке. Сейчас марка предлагает россиянам только коммерческие автомобили Transit, выпуск которых налажен в Татарстане. А производственные площадки во Всеволожске, Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге закрыты.

