Ещё один «заряженный» кроссовер: у Ford Puma появится версия ST

Американская компания Ford в прошлом году представила новый кроссовер для европейского рынка: он получил знакомое название – Puma. Так именовалось недорогое купе на базе Fiesta IV, которое выпускалось на заводе в Германии в период с 1997 по 2002 годы. Теперь же имя перешло субкомпактному паркетнику с покатой крышей, в основу которого также легла Фиеста, но седьмого поколения. Сейчас американцы готовят новую версию своего маленького SUV – с приставкой ST.



Напомним, такая прибавка к названию есть у «заряженных» версий автомобилей бренда. Пока что британское подразделение марки в своём Твиттере опубликовало коротенький видеотизер будущей новинки – Puma ST. В нём информации о внешности новинки почти нет, однако, ранее автомобиль попадался в объективы папарацци. Судя по их снимкам, маленькому «горячему» паркетнику дали большой спойлер на багажной двери и два патрубка выхлопной системы справа (у нынешних «обычных» версий он один), изменили передний бампер, кроме того, у исполнения ST «катки» с другим дизайном (похожи на колёсные диски Fiesta ST).

На фото: Ford Puma ST-Line (в отличие от ST у этой версии стандартный мотор)

Ожидается, что интерьер «заряженного» кросса Puma останется практически таким же, как и у стандартных паркетников, за исключением спортивного рулевого колеса и спортивных же кресел Recaro для водителя и переднего пассажира. Вероятно, у автомобиля будет другая отделка с контрастной просрочкой.

Так как кросс-купе Puma базируется на той же платформе, что и «седьмая» Фиеста, скорее всего, «начинку» будущая новинка Ford получит от хэтчбека Fiesta ST. Речь идёт о 1,5-литровом трёхцилиндровый турбомоторе с отдачей 200 л.с. и максимальным крутящим моментом 290 Нм. Этот двигатель идёт в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод – только передний.



В свою очередь «обычная» Пума, предлагаемая в Европе оснащается бензиновой 1,0-литровой 125-сильной «турботройкой» EcoBoost (170 Нм). Кроме того, в линейке есть пара так называемых «мягких гибридов» с отдачей 125 и 155 л.с. (210 и 240 л.с. соответственно). В состав их установки входит 11,5-киловаттный стартер-генератор, который помогает автомобилю трогаться с места. Пока что все версии комплектуются только ручной «шестиступкой», однако позже появится вариант с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями, а также гамму пополнит дизельная модификация.

На разгон от 0 до 100 км/ч у стандартной версии кроссовера уходит от 9,0 до 10,0 секунд (в зависимости от «начинки»). А Fiesta ST это упражнение выполняет за 6,5 секунды. Предположительно более тяжёлой Puma ST на первую сотню понадобится около 7 секунд. Отметим, максимальная скорость у «обычной» Пумы составляет 191-200 км/ч, а предел «заряженной» Фиесты – 232 км/ч.



Продажи Ford Puma ST в Европе стартуют до конца текущего года. Официальной информации о ценах пока нет. Начальная цена «обычной» Пума без гибридного довеска на этом рынке составляет 23 150 евро (эквивалентно примерно 1,91 млн рублей по текущему курсу), «мягкий гибрид» же обойдётся минимум в 25 тыс. евро (2,06 млн рублей). Насколько дороже окажется Puma ST, пока не ясно. Известно, что самая доступная стандартная версия Fiesta стоит 16 140 евро (1,33 млн рублей), а начальный вариант Fiesta ST обходится европейцам в 21 775 евро (1,80 млн рублей).

В России, конечно же, «заряженной» версии Puma не будет (впрочем, как и обычной), так как компания Ford ещё в 2019 году приняла решение вывести с нашего рынка всю легковую линейку бренда. Теперь в РФ остался только коммерческий автомобиль Transit, выпуск которого налажен в Татарстане.

