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Удлинённый кроссовер Avatr 07L готовится к дебюту: показан интерьер

24.06.2026 611 0 0
Удлинённый кроссовер Avatr 07L готовится к дебюту: показан интерьер

От уже продающегося паркетника Avatr 07 модель с приставкой в названии отличается не только размерами, но также дизайном экстерьера и техникой. Внутри же новая версия почти повторяет «короткий» SUV.

Сертификат кроссовера Avatr 07L появился в базе Минпрома КНР в мае, после чего марка распространила несколько фирменных изображений модели. Теперь опубликованы дополнительные картинки и видео, причем нам впервые продемонстрировали интерьер «эльки». Этот паркетник, по сути, является удлиненной и обновленной версией «просто» Avatr 07, который в строю с 2024 года. Ну и напомним, что бренд Avatr – это совместный проект компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL.

Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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У Avatr 07L собственные бамперы, кроссовер также имеет полускрытые ручки дверей вместо выдвижных у короткобазной пятидверки. Сами двери – наверняка безрамочные, как и у 07. Задние фонари «эльки» сделали в виде единой плашки (у стандартной «семерки» — узкие раздельные полоски). Кроме того, на крыше Avatr 07 могут быть установлены рейлинги («просто» Avatr 07 они не положены). Как и для «короткого» кросса, можно будет заказать камеры вместо традиционных наружных зеркал. Наконец, предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. К слову, по данным китайских СМИ, лидар у 07L – 896-строчный, тогда как у стандартной модели он 192-строчный.

Avatr 07L

Длина Avatr 07L составляет 4910 мм, ширина – 1980 мм, высота в зависимости от исполнения – 1650 или 1670 мм, колесная база – 2990 мм. Для сравнения, длина «просто» Avatr 07 равна 4825 мм, ширина – те же 1980 мм, высота варьируется от 1605 до 1620 мм, расстояние между осями – 2940 мм.

Avatr 07L

Несмотря на увеличенные габариты кроссовер Avatr 07L тоже строго пятиместный. Интерьер практически такой же, как у «короткой» модели, разница лишь в деталях. Например, в верхней части дверей есть дополнительные круглые динамики аудиосистемы, а расположенные на центральном тоннеле подстаканники спрятаны под крышкой. 

Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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В торце тоннеля – прямоугольный воздуховод вместо двух круглых у «просто» 07, плюс появилась сенсорная панель для управления различными настройками. Сплющенный руль, узкое табло почти во всю ширину передней панели и крупный планшет мультимедийной системы перешли с Avatr 07. У машин с камерами вместо зеркал по бокам от табло имеется пара дисплеев.

Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Как и «короткий» Avatr 07, растянутый Avatr 07L будет доступен с гибридной или полностью электрической установками. Но начинка у «эльки» — своя. Базовый гибрид получил работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и один 314-сильный электромотор на задней оси. Дорогие гибридные версии – этот тот же ДВС и сразу три электромотора (один спереди и два сзади), которые вместе выдают 722 л.с. «Электричка» тоже будет представлена в двух модификациях: с расположенным на задней оси 415-сильным движком или с трехмоторным полным приводом (один спереди, два сзади) с суммарной отдачей в 968 л.с. Официальной информации о батареях все еще нет.

Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Avatr 07L
Avatr 07L
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Система гибридного «просто» Avatr 07 включает 156-сильный бензиновый турбомотор 1.5 (тоже работает только в режиме генератора) и один (314 л.с.) или два электродвигателя (492 л.с.). Такой паркетник комплектуется батареей емкостью 39,05 или 52,01 кВт*ч, только на электротяге он проедет 245 или 333 км по циклу CLTC. Заднеприводный электрический паркетник – это 343-сильный движок, два мотора полноприводного короткобазного Avatr 07 вместе выдают 598 л.с. Электрокару положен аккумулятор на 82,16 кВт*ч, запас хода в зависимости от версии – 610 или 650 км.

Короткий Avatr 07
Короткий Avatr 07
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Короткий Avatr 07
Короткий Avatr 07
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Короткий Avatr 07
Короткий Avatr 07
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Короткий Avatr 07
Короткий Avatr 07
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Короткий Avatr 07
Короткий Avatr 07
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Полноценную премьеру удлиненного Avatr 07L проведут в ближайшее время.

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